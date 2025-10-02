Hà Nội lên lộ trình chuyển đổi sang xe điện, doanh nghiệp Hàn Quốc cùng ‘mẹ đẻ’ SH, Vision nghiên cứu dự án tủ đổi pin, có thể cung cấp cho 100.000 người

LG ENSOL kết hợp cùng Honda nghiên cứu dự án tủ đổi pin xe điện hai bánh

Theo Cổng thông tin điện tử TP. Hà Nội, sáng 1/10, ông Nguyễn Mạnh Quyền - Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì buổi làm việc với Công ty LG Energy Solution (LG ENSOL) về dự án đầu tư tủ đổi pin xe máy điện tại Hà Nội.

Đại diện LG ENSOL cho biết, doanh nghiệp đang phối hợp cùng Honda (hãng sản xuất các dòng xe như SH, Vision, LEAD... - PV) nghiên cứu dự án thiết lập tủ đổi pin xe điện hai bánh, cung cấp pin cho khoảng 100.000 người sử dụng, tương đương 100.000 xe máy tại thành phố.

Tủ có sử dụng trợ lý ảo AI, cùng hệ thống vận hành các trạm này tại thành phố Hà Nội. Trong đó, hệ thống và trung tâm vận hành liên quan có thể đặt tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Khi đạt quy mô nhất định, LG ENSOL sẽ nghiên cứu thiết lập nhà máy tại Hà Nội để sản xuất pin cho xe máy điện cũng như các thiết bị liên quan đến tủ đổi pin.

Dự án dự kiến được thực hiện theo 2 giai đoạn, gồm thí điểm và mở rộng. Trong giai đoạn thí điểm, đơn vị sẽ đầu tư trực tiếp. Sau đó, LG ENSOL dự kiến sẽ sử dụng vốn đầu tư kết hợp với nguồn vốn ODA của Chính phủ Hàn Quốc.

Quang cảnh buổi làm việc giữa LG ENSOL và UBND TP. Hà Nội (Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hà Nội)

Với kế hoạch này, LG ENSOL mong muốn được lãnh đạo TP. Hà Nội tạo điều kiện, giúp đỡ triển khai dự án, thúc đẩy quá trình chuyển đổi phương tiện giao thông xanh, tạo thị trường rộng lớn với nhiều nguồn cung thuận lợi cho người dân. Doanh nghiệp Hàn Quốc cũng đề xuất lãnh đạo thành phố gợi ý một doanh nghiệp có uy tín và kinh nghiệm tại Hà Nội, có thể đảm nhận việc vận hành nhà máy và hệ thống trên địa bàn.

Với dự án được đề xuất, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội thể hiện sự đồng tình về phương pháp, cách thức thực hiện, việc phân chia giai đoạn cũng như tìm đối tác đồng hành từ phía doanh nghiệp Việt Nam của LG ENSOL. Bên cạnh đó, Thành phố cam kết sẽ tạo nhiều chính sách ưu đãi và thủ tục đầu tư cho đối tác.

Ông Quyền cho biết, thành phố có thể giới thiệu một vài đối tác để hai bên đi đến thống nhất, đồng thời đề xuất LG ENSOL nghiên cứu quy mô dự án, xây dựng nhà máy không chỉ phục vụ nhu cầu tại Hà Nội, tại Việt Nam mà có thể xuất khẩu sang các nước trong khu vực.

Hà Nội đang xây dựng lộ trình chuyển đổi xe xăng sang xe điện

Cùng thông tin tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội thông tin, địa phương đang xây dựng kế hoạch với lộ trình từng bước nhằm phát triển các phương tiện vận tải công cộng, chuyển đổi các phương tiện giao thông từ sử dụng xăng sang sử dụng điện, trong đó ưu tiên phương tiện công cộng trước.

Theo đó, trước 2030, Hà Nội sẽ chuyển đổi sử dụng nhiên liệu sạch với gần 3.000 xe buýt, 24.000 xe taxi. Với xe taxi, đến nay thành phố đã chuyển đổi gần 50%. Với phương tiện cá nhân, đối với ô tô, theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thành phố đang xây dựng cơ chế khuyến khích người dân chuyển đổi sang sử dụng năng lượng sạch.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền cũng cho biết, trong lộ trình tiến tới hạn chế dùng xe 2 bánh trong khu đô thị, khi các phương tiện giao thông công cộng chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại, thành phố sẽ duy trì loại phương tiện này.

Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội sẽ chuyển đổi nhanh phương tiện xe 2 bánh chạy bằng xăng sang sử dụng nhiên liệu sạch. Đây là bài toán với nhiều thách thức đặt ra, là làm sao thực hiện đạt hiệu quả nhất, đáp ứng yêu cầu của người dân.

Ông Quyền nhấn mạnh, trong quá trình triển khai, Hà Nội phải hoàn thiện hệ thống hạ tầng trạm sạc, trạm thay pin. Chính vì vậy, đề xuất hợp tác của LG ENSOL rất đúng nhu cầu Thành phố đang đặt ra.

Thời gian qua, Hà Nội đã thành lập tổ công tác rà soát, khảo sát toàn bộ địa điểm có thể thiết kế, lắp được hệ thống hạ tầng này trên địa bàn, trọng tâm là khu vực trung tâm. Dự kiến kết quả hoàn thành trước tháng 11 để báo cáo lãnh đạo thành phố. Trên cơ sở đó, Hà Nội sẽ phân loại nhóm đất, khu vực đất, tính chất đất để lựa chọn các đơn vị đầu tư hạ tầng.