Vụ án Hoàng Hường: Bộ Công an mở rộng điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

15-12-2025 - 19:32 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Chiều 15/11, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin về tình hình, kết quả công tác năm 2025; phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2026. Tại họp báo, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công An (C01) đã thông tin thêm về vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường.

Đối tượng Hoàng Thị Hường

Theo đại diện C01, đối với vụ án này, đến nay, ngoài 7 bị can bị khởi tố về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, C01 đang mở rộng điều tra vụ án, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật khác như buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả.

"Để xác định được tội danh thì cần tiến hành giám định các sản phẩm trong hệ sinh thái Hoàng Hường và các công ty sản xuất sản phẩm, sau đó mới có kết quả điều tra xử lý", đại diện C01 cho biết.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Hường (tên thường gọi là Hoàng Hường) về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Cục Cảnh sát môi trường phối hợp với Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã phát hiện vi phạm quy định về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại các công ty, hộ kinh doanh thuộc hệ sinh thái Hoàng Hường.

Để thực hiện hành vi trốn thuế, Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và các cá nhân đăng ký kinh doanh. Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2025, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, kê sai quy định thuế Giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỷ đồng.

Cũng tại buổi họp báo, đại diện Cục Cảnh sát hình sự (C02) thông tin về quá trình điều tra tính minh bạch của dự án Nuôi em.

Theo đại diện, sau phản ánh của báo chí, C02 đã chủ động chỉ đạo các phòng nghiệp vụ của Cục cũng như phối hợp với các địa phương rà soát nội dung phản ánh. Hiện C02 đang tổ chức khẩn trương quyết liệt để xác minh có hay không quá trình gian lận.

Theo Anh Thơ

Báo Chính phủ

