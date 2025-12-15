Ngay trong tuần này, Việt Nam sẽ chứng kiến kỷ lục trên 3,4 triệu tỷ đồng

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, sáng nay (15/12), Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa vào ngày 19/12 - Ngày Toàn quốc kháng chiến, nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đã tổng hợp được 237 dự án đủ điều kiện khởi công, tổng mức đầu tư trên 3,4 triệu tỷ đồng

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đến 14/12, Bộ đã tổng hợp được 237 dự án, công trình của các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty trên địa bàn 34 tỉnh/thành phố đủ điều kiện để khởi công, khánh thành.

Trong đó khởi công 151 dự án, công trình; khánh thành, thông xe kỹ thuật 86 dự án, công trình. Tổng mức đầu tư của các dự án, công trình là trên 3,4 triệu tỷ đồng (vốn nhà nước là hơn 627 nghìn tỷ đồng, các nguồn vốn khác hơn 2,79 triệu tỷ đồng).

Đại diện TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cũng đã báo cáo cụ thể về điều kiện, tiến độ và công tác chuẩn bị tổ chức tại các công trình, dự án trên địa bàn, tập trung vào việc đáp ứng tiêu chí khánh thành, khởi công, phương án tổ chức, bảo đảm an toàn, kỹ thuật.

Quang cảnh cuộc họp sáng 15/12 (Ảnh: VGP/Minh Khôi)



Liên quan đến công tác tổ chức, Bộ Xây dựng đề xuất hình thức tổ chức với 79 điểm cầu (tương ứng với kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến) gồm 1 điểm cầu trung tâm, 11 điểm cầu trực tiếp, 67 điểm cầu trực tuyến.

Với công tác thi đua, khen thưởng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy cho biết, Bộ đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng, ban hành hướng dẫn cụ thể tới bộ, ngành, các địa phương để đề xuất và tổng hợp 59 trường hợp đề nghị khen thưởng. Các trường hợp này gồm 28 tập thể và 31 cá nhân để trao tặng Huân chương Lao động các hạng và 48 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, công tác thi đua, khen thưởng phải hài hòa, có cơ cấu, cân đối, phản ánh sát thực tiễn và thể hiện được khí thế triển khai các công trình.

Việc khen thưởng phải đúng người, đúng việc, gắn với công trình, dự án, kết quả thực tế; bảo đảm tính tiêu biểu, hài hòa, lan tỏa kết quả 5 năm thực hiện nhiệm vụ; phản ánh đầy đủ con người, tổ chức; Trung ương và địa phương; trong nước và nước ngoài; doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân; các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận ở địa phương. Phần khen thưởng tại buổi lễ cần có hình thức, thời lượng phù hợp để phản ánh phong trào thi đua lớn trong 5 năm, bảo đảm ý nghĩa động viên, tránh hình thức, gây phản tác dụng.

Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp, chỉ đạo để bảo đảm thi đua, khen thưởng khách quan, công bằng, có tính đại diện và ý nghĩa động viên phong trào; nếu thấy chưa phù hợp thì phải tiếp tục rà soát, đề xuất điều chỉnh.

Tổ chức lễ khánh thành, khởi công gắn với ý nghĩa chính trị của Ngày 19/12

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện kịch bản, phương án tổ chức lễ khánh thành, khởi công gắn với ý nghĩa chính trị của Ngày 19/12 - Ngày Toàn quốc kháng chiến, bảo đảm thể hiện rõ trong tên gọi và nội dung chương trình.

Phó Thủ tướng thống nhất phương án tổ chức 79 điểm cầu tương ứng với kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến, gồm 5 điểm cầu trực tiếp có giao lưu, 7 điểm cầu trực tiếp có kết nối hình ảnh trong buổi lễ và các điểm cầu trực tuyến, đồng thời phân công rõ trách nhiệm giữa Đài Truyền hình Việt Nam và truyền hình các địa phương trong công tác phối hợp, kết nối.

Nhấn mạnh yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng và đường truyền, Phó Thủ tướng đề nghị các cơ quan liên quan như Viettel, VNPT không để xảy ra sự cố ảnh hưởng đến buổi lễ.

Một trong những dự án sẽ xuất hiện tại lễ khởi công là dự án sân bay Long Thành. Dự kiến, sân bay sẽ tổ chức chuyến bay kỹ thuật ngày 15/12 và chuyến bay chính thức đầu tiên ngày 19/12 (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Với điểm cầu trung tâm, Phó Thủ tướng giao TP. Hà Nội khẩn trương báo cáo trong ngày 15/12 về khả năng đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của công trình, dự án sẽ khởi công trên địa bàn, làm cơ sở xem xét lựa chọn, bảo đảm quy mô, ý nghĩa và thành công của sự kiện.

Về công tác thi đua, khen thưởng, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng khẩn trương rà soát, nhắc lại và gửi văn bản hỏa tốc tới các bộ, ngành, địa phương. Phạm vi khen thưởng tập trung vào các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, không chỉ riêng lĩnh vực giao thông mà bao gồm cả năng lượng, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao…

Các bộ, ngành, địa phương căn cứ danh mục công trình được đề xuất để lựa chọn, giới thiệu các tập thể, cá nhân tiêu biểu, bao gồm cơ quan quản lý, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và người lao động trực tiếp tham gia, bảo đảm xứng đáng, đúng đối tượng và thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định. Mỗi công trình được đề xuất cần gắn với các tổ chức, cá nhân đại diện để biểu dương, khen thưởng kịp thời.