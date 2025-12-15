Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ hôm nay, quy định rất quan trọng liên quan đến thường trú, tạm trú của tất cả người dân có hiệu lực

15-12-2025 - 15:36 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Người dân không thực hiện đúng quy định liên quan đến vấn đề này sẽ bị phạt tiền từ hôm nay 15/12.

Phạt tới 1 triệu đồng nếu vi phạm một trong những quy định về cư trú

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 282/2025/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội và phòng, chống bạo lực gia đình, chính thức có hiệu lực từ hôm nay 15/12.

Một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị định là quy định mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm về đăng ký và quản lý cư trú – lĩnh vực trực tiếp liên quan đến công tác quản lý dân cư và an ninh cơ sở.

Theo đó, người dân sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng nếu vi phạm một trong những quy định về cư trú. Thứ nhất, Nghị định xử phạt đối với hành vi không thực hiện đúng quy định pháp luật về đăng ký thường trú, tạm trú; xóa đăng ký thường trú, tạm trú; tách hộ; điều chỉnh thông tin cư trú trong Cơ sở dữ liệu cư trú; hoặc khai báo thông tin cư trú không đúng quy định.

Đây là nhóm hành vi phổ biến trong thực tế khi nhiều người dân còn chậm trễ, thiếu cập nhật hoặc khai báo thiếu chính xác thông tin cư trú.

Thứ hai, Nghị định quy định xử phạt đối với hành vi không thực hiện thông báo lưu trú hoặc khai báo tạm vắng đúng quy định. Việc duy trì thông tin cư trú rõ ràng và đầy đủ không chỉ phục vụ quản lý nhà nước mà còn hỗ trợ công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Thứ ba, người dân cũng sẽ bị xử phạt nếu không xuất trình giấy tờ liên quan đến cư trú hoặc không cung cấp thông tin cư trú trên ứng dụng định danh quốc gia khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Quy định này phù hợp với xu hướng số hóa quản lý dân cư, khuyến khích người dân sử dụng ứng dụng định danh quốc gia trong các giao dịch và kiểm tra hành chính.

Hướng dẫn đăng ký tạm trú trên VNeID để tránh bị phạt tiền từ 15/12/2025

Bước 1: Đăng nhập và vào mục đăng ký tạm trú

- Mở ứng dụng VNeID, đăng nhập tài khoản.

- Tại màn hình chính, chọn “Thủ tục hành chính”.

- Trong danh sách thủ tục, chọn “Đăng ký tạm trú” (nếu cần đăng ký thường trú thì chọn mục tương ứng).

Bước 2: Xác thực Passcode / sinh trắc học

- Ứng dụng yêu cầu nhập Passcode hoặc xác thực bằng vân tay / FaceID.

- Nếu quên Passcode, bấm “Quên passcode” để thiết lập lại (lưu ý: nhập sai quá 5 lần có thể bị khóa tới ngày hôm sau).

Bước 3: Tạo yêu cầu đăng ký mới

- Ở màn hình Đăng ký tạm trú, bấm “Tạo mới yêu cầu”.

- Chọn:

  • “Bản thân” nếu bạn đăng ký cho chính mình

  • “Khai hộ” nếu đăng ký giúp người thân.

Bước 4: Khai thông tin đăng ký tạm trú

- Trong form đăng ký:

  • Điền các trường có dấu chấm đỏ (bắt buộc): họ tên, ngày sinh, số định danh cá nhân, số điện thoại…

  • Chọn loại đăng ký tạm trú: Lập hộ mới hoặc đăng ký vào hộ đã có sẵn.

- Chọn hình thức xác nhận đồng ý của:

  • Chủ hộ/chủ chỗ ở hợp pháp

  • Cha, mẹ, người giám hộ (nếu là người chưa thành niên) (có thể xác nhận qua VNeID hoặc xác nhận bằng Tờ khai CT01 giấy rồi chụp/scan đính kèm)

Theo Thái Hà

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ 15/12, chủ nhà trọ, khách sạn không khai báo lưu trú bị phạt thế nào?

Từ 15/12, chủ nhà trọ, khách sạn không khai báo lưu trú bị phạt thế nào? Nổi bật

CEO doanh nghiệp KH-CN đầu tiên tại Thanh Hóa: Tôi ước mơ có 1 triệu hộ nông dân có thể kiếm 1 tỷ đồng/năm từ nông sản

CEO doanh nghiệp KH-CN đầu tiên tại Thanh Hóa: Tôi ước mơ có 1 triệu hộ nông dân có thể kiếm 1 tỷ đồng/năm từ nông sản Nổi bật

5 nhóm nhà giáo được đề xuất hưởng phụ cấp đặc biệt, cao nhất đến 150% lương

5 nhóm nhà giáo được đề xuất hưởng phụ cấp đặc biệt, cao nhất đến 150% lương

15:30 , 15/12/2025
Chỉ 14 ngày nữa sẽ xóa thuế khoán: Chuyên gia Thuế khuyến cáo hộ kinh doanh phải rà soát ngay doanh thu theo hướng dẫn sau

Chỉ 14 ngày nữa sẽ xóa thuế khoán: Chuyên gia Thuế khuyến cáo hộ kinh doanh phải rà soát ngay doanh thu theo hướng dẫn sau

15:30 , 15/12/2025
Tổng Bí thư: Hà Nội rất đẹp, rất mến khách nhưng họ ngại đến vì ùn tắc giao thông

Tổng Bí thư: Hà Nội rất đẹp, rất mến khách nhưng họ ngại đến vì ùn tắc giao thông

14:55 , 15/12/2025
281 chủ xe ô tô, xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

281 chủ xe ô tô, xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

13:36 , 15/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên