281 chủ xe ô tô, xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Mới đây, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh đã thông báo 281 trường hợp xe ô tô, xe máy vi phạm trật tự, an toàn giao thông, bị xử lý phạt nguội. Các trường hợp này được phát hiện từ ngày 7/12 đến ngày 14/12, với 196 trường hợp xe ô tô và 85 trường hợp xe mô tô, xe máy.

Với 196 trường hợp xe ô tô vi phạm, lực lượng chức năng phát hiện 25 trường hợp vượt đèn đỏ có biển số: 29A-983.74; 29A-521.88; 98A-704.70; 98A-569.97; 98A-393.60; 98A-842.49; 98A-375.38; 98A-672.89; 98A-665.37; 98LD-011.87; 24C-061.10; 98A-231.22; 30E-309.97; 12A-198.92; 98A-474.78; 99A-112.04; 98A-365.43; 79A-029.34; 98A-099.20; 98C-351.46; 98A-367.81; 30G-350.89; 99A-327.73; 99D-008.08; 99LD-034.76.

Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo, vượt đèn đỏ là hành vi nguy hiểm trực tiếp, dễ gây tai nạn nghiêm trọng tại các nút giao. Người điều khiển phương tiện cần tuyệt đối tuân thủ tín hiệu đèn, không “tranh thủ vài giây” để tránh hậu quả đáng tiếc.

41 trường hợp xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh của vạch kẻ đường có biển số sau đây: 29H-604.67; 98A-221.78; 98C-096.97; 99A-960.44; 98A-809.81; 99A-967.07; 98A-514.20; 30F-669.90; 98RM-00269; 30M-272.32; 35A-302.55; 98A-861.29; 98A-494.45; 98A-403.05; 98A-835.90; 99C-351.45; 98C-060.07; 98A-690.12; 30L-308.88; 98A-061.38; 98H-036.66; 98A-252.35; 98A-296.48; 34A-916.66; 98A-254.68; 98A-522.68; 98A-301.27; 20A-372.94; 20A-515.00; 20L-004.24; 29LD-502.60; 34A-003.32; 98E-009.06; 98H-049.28; 98H-075.15; 99A-298.82; 99A-310.34; 99A-522.01; 99A-585.64; 99C-308.28; 99H-082.93.

Lực lượng chức năng khuyến cáo, vạch kẻ đường là “làn ranh an toàn” bắt buộc chấp hành. Việc đè vạch, lấn làn không chỉ vi phạm luật mà còn gây xung đột giao thông, nhất là tại giờ cao điểm.

31 trường hợp xe ô tô rẽ trái tại nơi có biển cấm rẽ trái, có biển số: 98A-766.72; 98A-601.41; 99A-466.14; 30F-4818; 99E-006.79; 98A-283.23; 99A-284.12; 98C-225.59; 98B-110.67; 99A-260.07; 29A-553.74; 99A-517.18; 99A-490.98; 17A-025.34; 98E-001.07; 99A-675.13; 98A-766.16; 99A-206.65; 98A-886.72; 30K-955.29; 12A-114.50; 14A-500.80; 30E-439.40; 98A-258.14; 99A-985.35; 98A-347.61; 98A-418.75; 98A-575.21; 98A-422.71; 12C-074.46; 29C-106.87.

Với lỗi này, Phòng Cảnh sát Giao thông khuyến cáo, biển cấm rẽ được đặt nhằm bảo đảm tổ chức giao thông khoa học. Việc cố tình rẽ trái sai quy định dễ gây va chạm trực diện, ùn tắc và tai nạn nghiêm trọng.

13 trường hợp dừng xe dưới gầm cầu vượt, gồm các trường hợp xe ô tô mang biển số: 89H-039.29; 30F-478.94; 98A-637.35; 98A-097.48; 29A-457.08; KA-66-28; 98A-720.86; 20H-015.00; 30F-982.93; 15C-067.45; 98A-004.22; 98A-946.95; 99A-994.17.

Người dân lưu ý, khu vực gầm cầu vượt có tầm nhìn hạn chế, dừng đỗ xe trái phép tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và cản trở giao thông, cần tuyệt đối tránh.

86 trường hợp xe ô tô chạy quá tốc độ quy định mang biển số sau đây: 30A 134.23; 99A -249.79; 30L-980.59; 99H-082.87; 34A-491.59; 98H-082.28; 98A-097.99; 99A-462.64; 98C-283.82; 99E-005.67; 36E-006.84; 99H-080.45; 30H-663.95; 99A-913.98; 34A-665.54; 30M-4263; 99H-018.63; 99A-702.44; 18H-052.97; 99A-326.19; 36K-129.43; 89C-191.78; 30A-324.02; 89C-251.06;

18H - 015.25; 98A-283.17; 99A-423.59; 36A-591.72; 30G-731.17; 30H-648.41; 17A-361.64; 30E-301.37; 30K-647.12; 99A-904.12; 99A-683.51; 29K-296.97; 29K-008.50; 37H-103.19; 99A-324.96; 30K-279.32; 30H-911.78; 15K-139.60; 99A-093.54; 29K-131.13; 30M-199.39; 29C-863.51; 99A-613.08; 14A-625.45; 29E-119.74; 99H-011.78; 30E-648.26; 30H-388.38; 89A-285.54; 30M-431.70; 34A-849.45; 19H-088.02; 99A-154.64; 99C-261.47; 19A-450.61; 29D-401.38; 30E-448.25;

29CD-001.66; 30F-558.98; 30M-938.60; 30L-888.63; 30A-954.72; 99A-117.17; 30K-450.13; 30A-581.02; 37H-118.11; 30G-100.04; 34A-977.52; 30G-200.57; 99B-012.77; 99C-309.97; 99A-263.04; 30K-882.58; 99F-003.00; 30L-823.37; 99A-358.73; 89C-066.22; 30L-263.54; 29H-651.80; 30F-056.08; 29H-614.40; 30H-764.26.

Cơ quan Công an khuyến cáo, tốc độ là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng. Người điều khiển phương tiện cần tuân thủ nghiêm tốc độ cho phép, đặc biệt trên các tuyến có khu dân cư và nút giao.

Với 85 trường hợp xe mô tô vi phạm, lực lượng chức năng phát hiện 65 trường hợp vượt đèn đỏ: 98B1-275.82; 99AA-388.14; 98G1-008.41; 98B2-086.39; 99B1-192.82; 99AA-873.08; 98F1-263.67; 98B2-863.04; 98B2-097.11; 98B1-179.19; 98B1-743.68; 29F1-283.33; 99AA-985.10; 98B2-740.91; 98B1-075.92; 98MÐ1-156.67; 98B2-948.01; 98AA-127.52;

98AF-040.57; 98E1-383.44; 98MÐ1-196.98; 98B3-948.37; 98B3-542.66; 98AA-206.64; 98B2-198.56; 98B1-129.23; 98B1-590.88; 98B1-120.34; 98B3-853.70; 98D1-711.46; 98E1-492.71; 98H1-391.73; 98F1-262.14; 98B3-435.70; 98D1-397.27; 98B3-375.48; 98B3-400.08; 36AC-662.12; 98AA-307.04; 98B1-590.88; 98AB-105.00; 98B3-738.58; 98B2-675.00;

99AA-268.68; 98B3-882.70; 98B3-891.64; 98H1-267.25; 98B1-010.98; 98B3-866.23; 98H1-337.13; 98B2-509.80; 98AA-089.20; 98B1-341.04; 98AA-108.79; 98B3-699.93; 98B1-932.57; 98B2-813.16; 98B2-759.58; 29E2-034.77; 98B3-705.68; 98B3-334.47; 99AA-982.40; 99AA-970.82; 99E1-660.64; 98B3-666.08.

Công an khuyến cáo, xe mô tô vi phạm đèn đỏ thường gây hậu quả trực tiếp cho chính người điều khiển. Mỗi lần vượt đèn là một lần đánh cược an toàn của bản thân và người khác.

20 trường hợp xe mô tô chạy quá tốc độ quy định mang biển số sau: 98K1-339.97; 24HB -189.66; 88H1- 241.89; 14Z1-191.07; 99E1-504.74; 29X7-316.01; 98C1- 055.40; 98B3 - 013.74; 34C1 247.81; 99N1-8608; 89F1-302.88; 98B3-695.94; 99AA-746.40; 99AA-406.90; 17B4-693.87; 99D1-485.81; 90B2-622.86; 17B6-378.50; 25T1-160.74; 72C1-876.20.

Người dân cần lưu ý, việc chủ xe mô tô chạy quá tốc độ khiến khả năng xử lý tình huống giảm mạnh, nguy cơ chấn thương nặng khi tai nạn xảy ra là rất cao.

Xe mô tô vượt đèn đỏ và xe ô tô chạy quá tốc độ bị xử phạt ra sao theo Nghị định 168?

Theo danh sách được Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh, hai lỗi vi phạm chủ yếu gồm người điều khiển xe mô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông và điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định.

Căn cứ điểm c, khoản 7, Điều 7 Nghị 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng. Bên cạnh đó, người vi phạm sẽ bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe, theo điểm b, khoản 13, Điều 7.

Căn cứ điểm b, khoản 10, Điều 7 Nghị 168, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu, mà gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 14 triệu đồng. Đồng thời, người vi phạm sẽ bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Nghị định 168 cũng nêu rõ, đối với lỗi điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 5 km/h-dưới 10 km/h sẽ bị xử phạt từ 800.000-1 triệu đồng. Tuy nhiên, lỗi vi phạm này sẽ không bị tạm giữ hay trừ điểm giấy phép lái xe. Đối với hành vi điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ từ 10 km/h-20 km/h, mức phạt sẽ là 4-6 triệu đồng, bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Đối với hành vi điều khiển xe ô tô quá tốc độ quy định trên 20 km/h-35 km/h, tài xế bị phạt từ 6-8 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Xe ô tô vượt quá tốc độ trên 35 km/h sẽ bị xử phat từ 12-14 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Ngoài ra, nếu điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền từ 20-22 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.



