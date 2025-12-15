Dự án Vành đai 2,5 tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ

Khu vực giải phóng mặt bằng đã được rào tôn. Ảnh: Nguyễn Quân

Sau nhiều năm chậm tiến độ do vướng mắc giải phóng mặt bằng, dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng – Quốc lộ 1A đang ghi nhận bước chuyển quan trọng khi phường Định Công cơ bản hoàn tất công tác bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện để công trình được đẩy nhanh thi công theo kế hoạch.

Tính ngày 13/12/2025, toàn bộ khu vực thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường Định Công đã được rào tôn an toàn và bàn giao cho đơn vị thi công, sớm hơn hai ngày so với mốc thời gian thành phố yêu cầu. Đây được xem là dấu mốc đáng chú ý đối với một dự án hạ tầng trọng điểm từng kéo dài hơn một thập kỷ do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Sáng ngày 13/12/2025, thời tiết không thuận lợi nhưng công việc vẫn được tiến hành theo đúng kế hoạch. Ảnh: Nguyễn Quân.

Theo ghi nhận tại hiện trường ngày 13/12, quá trình tổ chức giải phóng mặt bằng diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, mưa nhỏ kéo dài, song các lực lượng chức năng vẫn duy trì triển khai đồng bộ, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn cho người dân. UBND phường Định Công đã huy động sự tham gia của Công an phường, Ban Chỉ huy quân sự, lực lượng an ninh cơ sở, cựu chiến binh và đội ngũ cán bộ, công chức để phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

Lãnh đạo UBND phường cho biết, trong quá trình triển khai, chính quyền địa phương xác định rõ phương châm lấy vận động, thuyết phục làm trọng tâm, đồng thời kiên quyết xử lý các tình huống phát sinh nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của cộng đồng dân cư và yêu cầu tiến độ chung của dự án. Nhiều phương án hỗ trợ, giải thích về chính sách bồi thường, tái định cư đã được thực hiện công khai, minh bạch, qua đó tạo sự đồng thuận của phần lớn các hộ dân có công trình, tài sản nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng.

Với sự tham gia của UBND phường Định Công. Ảnh: Nguyễn Quân

Trên thực tế, công tác giải phóng mặt bằng cho dự án Vành đai 2,5 tại phường Định Công liên quan tới tổng cộng 18 vị trí lấn chiếm với mức độ ảnh hưởng khác nhau. Trong số này, đa số các trường hợp đã chủ động tháo dỡ, di chuyển tài sản sau khi được tuyên truyền, vận động. Một số công trình có kết cấu phức tạp, nếu tháo dỡ đúng chỉ giới có nguy cơ ảnh hưởng an toàn, hiện đang được UBND phường báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của thành phố và Ban Quản lý dự án để có phương án xử lý phù hợp, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu pháp lý, kỹ thuật và thực tiễn.

Như vậy, xét trên tổng thể, phường Định Công đã cơ bản hoàn thành việc giải phóng mặt bằng theo đúng tiến độ được giao, tạo tiền đề quan trọng để dự án tiếp tục được triển khai sau thời gian dài đình trệ.

Tính đến ngày 13/12 cơ bản hoàn thành việc giải phóng mặt bằng theo đúng tiến độ được giao. Ảnh: Nguyễn Quân

Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng – Quốc lộ 1A có chiều dài khoảng 1,6km, tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng. Công trình được khởi công từ năm 2014, dự kiến hoàn thành sau ba năm, song đã nhiều lần phải giãn tiến độ do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và các thủ tục liên quan đến hợp đồng BT. Đến tháng 5/2025, dự án được tái khởi công, với mục tiêu hoàn thành trong quý I/2026.

Khi đưa vào khai thác, tuyến đường được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải áp lực giao thông cho khu vực phía Nam Thủ đô, tăng cường khả năng kết nối giữa các trục giao thông chính, đồng thời mở ra không gian phát triển đô thị mới. Đây cũng là một trong những dự án được người dân địa bàn trông đợi trong nhiều năm qua, trong bối cảnh hạ tầng giao thông chưa theo kịp tốc độ đô thị hóa.

Dự án vành đai 2,5 hoàn thành sẽ đáp ứng kỳ vọng của người dân cũng như yêu cầu phát triển chung của Thủ đô. Ảnh: Nguyễn Quân

Việc phường Định Công cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng không chỉ có ý nghĩa về mặt tiến độ đối với riêng dự án Vành đai 2,5, mà còn cho thấy nỗ lực của chính quyền cơ sở trong việc tháo gỡ những "nút thắt" tồn tại lâu năm. Từ thực tiễn triển khai, có thể thấy rằng sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cùng cách làm kiên trì, linh hoạt nhưng cương quyết, là yếu tố then chốt để từng bước đưa các dự án hạ tầng lớn trở lại đúng quỹ đạo.

Trong thời gian tới, việc tiếp tục xử lý dứt điểm các trường hợp còn tồn tại, đồng thời đẩy nhanh thi công trên phần mặt bằng đã được bàn giao, sẽ là điều kiện quan trọng để dự án Vành đai 2,5 sớm hoàn thành, đáp ứng kỳ vọng của người dân và yêu cầu phát triển chung của Thủ đô.