Tin vui cho người nộp thuế

11-12-2025 - 07:16 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sáng 10/12, Quốc hội đã thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) và một số nội dung sửa đổi trong Luật Quản lý thuế. Trong đó, một điểm đáng chú ý là mức giảm trừ cho người nộp thuế thu nhập cá nhân là 15,5 triệu đồng/tháng, cho mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng.

Theo quy định mới, hộ và cá nhân kinh doanh có tổng doanh thu không vượt 500 triệu đồng trong năm tài chính sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, cũng như không phải nộp thuế giá trị gia tăng.

Đối với nhóm hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ trên 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng/năm, luật cho phép người nộp thuế được tự lựa chọn phương pháp tính thuế phù hợp.

Có hai cách tính chính: Một là tính theo thu nhập thực tế, tức doanh thu trừ chi phí hợp lý, phần thu nhập chịu thuế được áp mức thuế suất 15%.

Hai là tính theo tỷ lệ trên doanh thu, trong đó chỉ phần doanh thu vượt mức 500 triệu đồng mới được đưa vào căn cứ tính thuế.

Theo đó, mức doanh thu mà hộ, cá nhân kinh doanh được miễn thuế được nâng từ 200 triệu đồng/năm lên 500 triệu đồng/năm.

Luật sửa đổi cũng giữ nguyên mức giảm trừ gia cảnh hiện hành: 15,5 triệu đồng/tháng đối với bản thân người nộp thuế và 6,2 triệu đồng/tháng cho mỗi người phụ thuộc.

Điều này giúp bảo vệ tốt hơn nhóm người lao động có thu nhập thấp hoặc có nhiều trách nhiệm nuôi dưỡng trong gia đình, đồng thời duy trì sự ổn định của chính sách trong giai đoạn chuyển tiếp.

Hiện nay, mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân theo Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 như sau:

- Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm);

- Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Theo Khả Văn

Đời sống & pháp luật

