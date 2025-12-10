Chuyên gia Thuế: Bán gà 10 con mỗi ngày, bán phở 30 bát một ngày đã chạm ngưỡng doanh thu 500 triệu đồng/năm

Bà Lê Thị Duyên Hải, Phó Tổng Thư ký Hội tư vấn Thuế Việt Nam

Sáng 10/12, Hội Các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VACD) và Tạp chí điện tử Nhà quản trị (TheLEADER) với sự động hành của Phần mềm HKDO kế toán tổ chức Tọa đàm "Tháo gỡ vướng mắc chuyển đổi thuế khoán sang kê khai" dành cho hộ kinh doanh.

Chia sẻ tại tọa đàm, bà Lê Thị Duyên Hải, Phó Tổng Thư ký Hội tư vấn Thuế Việt Nam, cho biết, khoảng nửa năm trước, thời điểm bắt đầu áp dụng hóa đơn điện tử từ tháng 6/2025, nhiều hộ kinh doanh rơi vào tâm trạng bất an. Không ít người thậm chí đóng cửa hàng vì lo phát sinh chi phí, e ngại công nghệ mới hoặc sợ doanh thu bị soi qua dòng tiền ngân hàng.

Tuy vậy, khi nắm rõ rằng quy định mới không đơn thuần để kiểm soát mà còn giúp việc quản lý minh bạch, thuận tiện hơn, cùng với sự hỗ trợ từ các nhà cung cấp giải pháp và ngân hàng, chỉ sau độ hai tháng, mọi thứ dần ổn định trở lại.

Hiện nay, bước sang giai đoạn kê khai thuế, dù tâm lý lo lắng vẫn còn, nhưng nhờ sự chuẩn bị kỹ hơn của cơ quan chức năng và các đơn vị đồng hành, quá trình chuyển đổi được kỳ vọng sẽ diễn ra suôn sẻ hơn.

Về ngưỡng doanh thu chịu thuế, bà Hải cho biết, mức 500 triệu hay 1 tỷ đồng có thể là con số lớn đối với các hộ kinh doanh ở vùng sâu vùng xa, nhưng lại rất nhỏ đối với các hộ tại các thành phố lớn. Hơn nữa, ngưỡng này còn phụ thuộc vào tỷ suất lợi nhuận của từng ngành nghề.

Đơn cử, với một tiệm tạp hóa, doanh thu 500 triệu nhưng biên lợi nhuận rất thấp, người bán có thể bỏ ra 10 đồng vốn chỉ để lãi 1 đồng, thì con số này là nhỏ. Ngược lại, với các ngành dịch vụ như cho thuê tài sản hay bán phở, biên lợi nhuận cao hơn thì ý nghĩa của con số 500 triệu lại hoàn toàn khác.

"Ví dụ một người bán gà ngoài chợ, chỉ cần bán 10 con gà một ngày là đã chạm ngưỡng doanh thu 500 triệu đồng một năm, hay như quán phở chỉ cần bán 30 bát một ngày là đã đạt ngưỡng. Điều này cho thấy sự chênh lệch lớn giữa các vùng miền và ngành nghề, dẫn đến việc 90% hộ kinh doanh ở thành phố lớn có thể vượt ngưỡng này trong khi ở địa phương khác lại không", bà Hải cho biết.

Vì vậy, theo chuyên gia, ngưỡng doanh thu chịu thuế cần có sự điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với từng ngành hàng và có lộ trình tiệm cận dần với thực tế. Việc điều chỉnh này sẽ giúp việc quản lý của nhà nước và hoạt động của hộ kinh doanh trở nên minh bạch và công bằng hơn. Dù ngưỡng 500 triệu đồng hiện tại được xem là "tin vui" so với đề xuất cũ nhưng trong tương lai sẽ có những sự thay đổi để phù hợp hơn nữa với thực tiễn đời sống.