Tỉnh miền Trung vừa đề xuất vấn đề khẩn cấp đến Tập đoàn Sơn Hải

Gia Lai đề nghị Tập đoàn Sơn Hải hỗ trợ xây dựng khu tái định cư khẩn cấp

Ngày 10/12, UBND tỉnh Gia Lai cho biết trên báo Người lao động rằng Tập đoàn Sơn Hải đã tiếp nhận công văn của tỉnh về việc đề nghị hỗ trợ thi công xây dựng khu tái định cư phục vụ người dân vùng thiên tai. Doanh nghiệp cho biết sẽ sớm có văn bản phúc đáp chính thức.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, trong tháng 11/2025, bão số 13 kết hợp trận lũ lịch sử đã gây thiệt hại nghiêm trọng, ước tính trên 11.500 tỉ đồng. Toàn tỉnh có hơn 32.600 ngôi nhà bị sập, cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng, khiến đời sống người dân bị đe dọa nghiêm trọng và vượt quá khả năng khắc phục của địa phương.

Bão số 13 đi qua, Gia Lai thiệt hại nặng nề. Ảnh: Báo NLĐ

Qua rà soát, tỉnh xác định 16 khu vực dân cư đang nằm trong tình trạng đặc biệt nguy hiểm, thường xuyên đối mặt với sạt lở đất, lũ quét và triều cường. Việc di dời khẩn cấp các hộ dân đến nơi an toàn là nhiệm vụ cấp thiết.

Hiện UBND tỉnh Gia Lai đang đồng loạt triển khai 16 dự án bố trí dân cư cấp bách, đặt mục tiêu hoàn thành hạ tầng và bàn giao nhà trước ngày 30/1/2026. Trong đó, Khu tái định cư xã Ia Rsai (thôn Sông Ba) được đề nghị Tập đoàn Sơn Hải trực tiếp thi công.

Dự án có quy mô khoảng 10 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 152 tỉ đồng, nhằm bố trí chỗ ở mới cho 90 hộ dân sinh sống trong vùng có nguy cơ thiên tai cao. Công trình được thực hiện theo mô hình “chìa khóa trao tay”, tức là hoàn thiện toàn bộ nhà ở và hạ tầng để bàn giao cho người dân vào dịp Tết Nguyên đán 2026.

UBND tỉnh Gia Lai khẳng định sẽ chỉ đạo UBND xã Ia Rsai và các cơ quan liên quan hoàn tất việc bàn giao 100% mặt bằng sạch trước ngày 15/12, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho nhà thầu triển khai thi công.

Việc huy động nguồn lực từ doanh nghiệp như Tập đoàn Sơn Hải được kỳ vọng sẽ giúp tỉnh đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư, đảm bảo người dân vùng thiên tai sớm ổn định cuộc sống.

Tập đoàn Sơn Hải từng chi 40 tỷ xây khu tái định cư, mua bò tặng dân nghèo Quảng Trị

Ngày 16/8/2024, Tập đoàn Sơn Hải đã phối hợp với chính quyền địa phương bàn giao “Thôn nghĩa tình Sơn Hải” cho người dân sử dụng và chính quyền địa phương quản lý. Đây là khu tái định cư được xây dựng tại thôn Cha Lỳ, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị do Tập đoàn Sơn Hải tài trợ gần 40 tỷ đồng.

Năm 2020, sau những trận lở đất ở vùng Bắc Hướng Hóa (Quảng Trị), Tập đoàn Sơn Hải (Quảng Bình) quyết định đầu tư xây dựng bản làng mới ở xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa. Ảnh: GD & TĐ

Khu tái định cư có đầy đủ cơ sở hạ tầng, đường giao thông, thoát nước, cấp nước sinh hoạt, đường điện, trường tiểu học, mẫu giáo, nhà sinh hoạt cộng đồng và xây mới 56 ngôi nhà kiên cố được thiết kế theo kiến trúc nhà sàn, phù hợp với phong tục tập quán của đồng bào Vân Kiều-Pa cô.

56 hộ dân với 271 nhân khẩu ở 3 thôn Tri, Cuôi, Cha Lỳ, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã chuyển vào ở. Đây là số hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở được di dời vào khu tái định cư mới.

Tập đoàn Sơn Hải còn khai hoang 2 khu vực ruộng lúa bậc thang có diện tích 7,59 hécta, làm đường từ khu tái định cư vào ruộng giúp người dân thuận lợi trong sản xuất. Mỗi hộ còn được tặng một con bò giống, 1 ti vi và trang bị hệ thống mạng wifi và được hỗ trợ gạo ăn trong 3 năm liên tục.