Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thu 5.000 tỉ đồng trong 5 năm, nộp thuế 10 triệu đồng/tháng, tiệm vàng Kim Chung trốn thuế cách nào?

10-12-2025 - 15:35 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Chiêu thức phổ biến là chủ tiệm vàng có thể chỉ định người mua chuyển tiền vào tài khoản của nhân viên hoặc người thân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với vợ chồng chủ tiệm vàng Kim Chung ở Thanh Hóa và 1 nhân viên là cháu ruột về tội "Trốn thuế".

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, quá trình điều tra xác định từ năm 2020 đến nay, vợ chồng tiệm vàng Kim Chung đã chỉ đạo các nhân viên lập hàng chục tài khoản cá nhân để thực hiện giao dịch mua, bán vàng nhằm mục đích trốn thuế, bỏ ngoài sổ sách thu nhập của công ty, gây thiệt hại lớn cho nhà nước.

Thống kê doanh thu của công ty Kim Chung trong 5 năm (2020-2025) lên tới 5.000 tỉ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế cho nhà nước khoảng 10 triệu đồng.

Đáng chú ý, trước khi khởi tố bắt tạm giam vợ chồng tiệm vàng Kim Chung, Công an tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt kiểm tra tiệm vàng Kim Chung (219 Lê Hoàn) cùng các công ty vàng bạc: Kim Liên, Lan Hương, Long Tơ...

Tiệm vàng Kim Chung trốn thuế bằng cách nào? - Ảnh 1.

Trong 5 năm (2020-2025), doanh thu tiệm vàng Kim Chung 5.000 tỉ đồng nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế khoảng 10 triệu đồng

Về vụ việc này, ông Đồng Minh Hồng, Giám đốc Công ty dịch vụ kế toán thuế DVL, nhận định hiện nay không ít trường hợp trốn thuế tương tự như tiệm vàng Kim Chung. Việc này các chủ doanh nghiệp hoặc những người bán hàng qua mạng xã hội đã thực hiện từ nhiều năm trước.

Theo ông Hồng, chiêu thức phổ biến để trốn thuế là khi bán hàng, doanh nghiệp hoặc người bán hàng online thường chỉ định người mua chuyển khoản vào tài khoản của nhân viên hoặc người thân để giấu doanh thu; đồng thời doanh nghiệp mua hóa đơn của doanh nghiệp "ma" nhằm kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào mà không có hàng hóa, dịch vụ thực tế.

Ngoài ra, doanh nghiệp và người bán hàng qua mạng xã hội còn vi phạm pháp luật về thuế khi thiết lập 2 bộ sổ sách kế toán, số liệu không giống nhau. Trong đó, một bộ thể hiện doanh thu thật để báo cáo nội bộ, một bộ kê khai doanh thu rất nhỏ nộp cho cơ quan quản lý để giảm bớt số thuế phải nộp, dẫn đến thất thu ngân sách nhà nước.

Bà Trần Thị Cẩm Hồng, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và Tư vấn Thuế VIFATAXC, cho biết một trong những chiêu thức trốn thuế khác là chủ doanh nghiệp có thể lập hợp đồng giả, biên bản nghiệm thu giả với công ty sân sau để đưa chi phí các mục quảng cáo, tiếp khách, tư vấn, hoa hồng môi giới… nhằm giảm trừ chi phí khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trong khi đó, một số cán bộ ngành thuế hay doanh nghiệp có thể trốn thuế bằng cách sử dụng "dịch vụ bán lỗ". Ví dụ, doanh nghiệp A bán hàng cho doanh nghiệp B với giá lỗ trên giấy nhằm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. Sau đó, doanh nghiệp B là công ty sân sau của doanh nghiệp A sẽ rút tiền ra…

Theo Thy Thơ

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
PGĐ Sở Xây dựng Hà Nội: Không buộc đổi xe xăng đồng loạt để ưu tiên một số nhà cung cấp xe điện, mà chuyển đổi theo lộ trình tự nhiên của chu kỳ thay thế phương tiện

PGĐ Sở Xây dựng Hà Nội: Không buộc đổi xe xăng đồng loạt để ưu tiên một số nhà cung cấp xe điện, mà chuyển đổi theo lộ trình tự nhiên của chu kỳ thay thế phương tiện Nổi bật

Tin vui cho hơn 2,3 triệu cá nhân, hộ kinh doanh: Quốc hội 'chốt' điều chỉnh mức doanh thu miễn thuế lên 500 triệu đồng/năm

Tin vui cho hơn 2,3 triệu cá nhân, hộ kinh doanh: Quốc hội 'chốt' điều chỉnh mức doanh thu miễn thuế lên 500 triệu đồng/năm Nổi bật

Cần đánh giá kỹ lưỡng ‘thế nào là lương đủ sống'

Cần đánh giá kỹ lưỡng ‘thế nào là lương đủ sống'

14:54 , 10/12/2025
Tỉnh miền Trung vừa đề xuất vấn đề khẩn cấp đến Tập đoàn Sơn Hải

Tỉnh miền Trung vừa đề xuất vấn đề khẩn cấp đến Tập đoàn Sơn Hải

14:35 , 10/12/2025
VN có thể nhân đôi thành công trong lĩnh vực nuôi sống nửa nhân loại: Người nông dân trực tiếp hưởng lợi

VN có thể nhân đôi thành công trong lĩnh vực nuôi sống nửa nhân loại: Người nông dân trực tiếp hưởng lợi

14:30 , 10/12/2025
Việt Nam vừa tạo một kỳ tích mà các quốc gia khác trên thế giới khó đạt được

Việt Nam vừa tạo một kỳ tích mà các quốc gia khác trên thế giới khó đạt được

14:14 , 10/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên