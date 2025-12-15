3 hãng hàng không nội địa cất cánh cùng sân bay Long Thành ngày 19/12

Trong ngày hôm nay (15/12), một chuyến bay kỹ thuật đã được tổ chức nhằm kiểm tra, đánh giá toàn diện các điều kiện của sân bay Long Thành

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, theo kịch bản, phương án phục vụ chuyến bay chính thức đầu tiên ngày 19/12/2025, Vietnam Airlines sẽ sử dụng 1 tàu bay code E (Boeing 787) với chặng bay Nội Bài - Long Thành - Nội Bài chở đại biểu, lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước (không phải là chuyến bay thương mại).

Sau đó, các hãng hàng không Vietjet, Bamboo Airways sẽ sử dụng các tàu bay code C (A320/321) với chặng bay Tân Sơn Nhất - Long Thành - Tân Sơn Nhất. Chuyến bay chỉ có tổ bay và nhân viên kỹ thuật.

Cục Hàng không Việt Nam đề nghị Vietjet, Bamboo Airways rà soát, tính toán để đảm bảo đủ nhiên liệu cho tàu bay chặng Tân Sơn Nhất - Long Thành - Tân Sơn Nhất. Trường hợp cần thiết cấp nhiên liệu, các hãng hàng không làm việc với SKYPEC để cung cấp dịch vụ nhiên liệu hàng không.

Đồng thời, rà soát và tự đảm bảo dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay hoặc làm việc với đơn vị cung cấp dịch vụ nếu cần thiết.

Các hãng hàng không Vietjet, Bamboo Airways được yêu cầu chủ động phối hợp với Cảng HKQT Long Thành để chuẩn bị các điều kiện khai thác của hệ thống sân đường khu bay theo yêu cầu của hãng.

Ngoài ra, chuẩn bị tàu bay, tổ lái và các nhân viên kỹ thuật cần thiết theo yêu cầu. Rà soát, cập nhật các thông tin số liệu, thông số kỹ thuật của Cảng HKQT Long Thành (đã được công bố tin tức hàng không) để phục vụ cho các chuyến bay ngày 19/12.

Cục Hàng không Việt Nam cũng đề nghị Vietjet, Bamboo Airways chủ động làm việc với các đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không để thống nhất phương án cung cấp dịch vụ cho các chuyến bay ngày 19/12.

Song song với đó, làm việc với các cơ quan đơn vị liên quan như Cục Hàng không Việt Nam để cấp phép bay, Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an để thực hiện các thủ tục về an ninh hàng không theo quy định.

"Các hãng hàng không báo cáo Cục trước ngày 16/12 về tình hình thực hiện công tác chuẩn bị, kế hoạch, phương án phục vụ chuyến bay ngày 19/12 theo kịch bản nêu trên", Cục Hàng không Việt Nam nhấn mạnh.

Theo kịch bản và kế hoạch do Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ, chuyến bay chính thức đầu tiên đến Cảng HKQT Long Thành chỉ được triển khai sau khi chuyến bay kỹ thuật bảo đảm tuyệt đối các yêu cầu về an toàn, kỹ thuật và khai thác.

Trong ngày hôm nay (15/12), một chuyến bay kỹ thuật đã được tổ chức nhằm kiểm tra, đánh giá toàn diện các điều kiện của sân bay Long Thành. Chuyến bay kỹ thuật sẽ sử dụng 1 tàu bay code E, dự kiến là Boeing 787 - loại tàu bay lớn nhất đang được các hãng hàng không Việt Nam khai thác hiện nay. Tàu bay sẽ cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), hạ cánh xuống sân bay Long Thành, sau đó quay trở lại sân bay Tân Sơn Nhất.

Chuyến bay kỹ thuật không chở hành khách và hàng hóa, thành phần tham gia chỉ gồm tổ bay và đội ngũ kỹ thuật. Vietnam Airlines là đơn vị được giao thực hiện chuyến bay này.