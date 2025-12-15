Ngay trong tuần này, siêu dự án đường sắt hơn 8,3 tỷ USD đi qua 6 tỉnh, thành phố sẽ chính thức khởi công

Sáng 11/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã tổ chức buổi làm việc về công tác phối hợp chuẩn bị tổ chức khởi công Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Tại buổi làm việc, đại diện Ban Quản lý dự án (QLDA) Đường sắt trình bày công tác chuẩn bị tổ chức Lễ khởi công xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Theo Nghị quyết của Quốc hội, dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng dài khoảng 419km với tổng vốn 203.231 tỷ đồng (tương đương 8,37 tỷ USD). Dự án có đi qua 6 tỉnh, thành phố, gồm: Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng.

Điểm đầu tại vị trí kết nối ray qua biên giới giữa Ga Lào Cai mới và Ga Hà Khẩu (Trung Quốc), thuộc địa phận thành phố Lào Cai. Điểm cuối tại khu bến Lạch Huyện, thuộc địa phận thành phố Hải Phòng

Theo kế hoạch, thời gian tổ chức khởi công dự kiến nửa ngày, (ngày 19/12/2025 - Thứ sáu); địa điểm khởi công tại ga Lào Cai. Dự kiến lựa chọn ga Lào Cai làm điểm cầu chính của Dự án để truyền hình trực tiếp trên sóng VTV và các điểm còn lại sẽ tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Ban QLDA Đường sắt đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành hoàn thiện các báo cáo về dự án, thông cáo báo chí, các bài phát biểu của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Chính phủ, Lãnh đạo Ban…; danh sách dự kiến khách mời; công tác phối hợp với VTV xây dựng kịch bản, chương trình Lễ khởi công; chỉ đạo nhà thầu chuẩn bị các điều kiện về san tạo mặt bằng, làm đường tạm tại khu vực khởi công…hiện công tác chuẩn bị tại hiện trường đã cơ bản hoàn tất, mặt bằng đủ điều kiện để triển khai Lễ khởi công; công tác chuẩn bị khánh tiết, lắp đặt thiết bị phục vụ buổi lễ…

Ban QLDA Đường sắt cũng kiến nghị UBND tỉnh xem xét chỉ đạo giao đầu mối cho các sở, ngành, cơ quan liên quan phối hợp thực hiện; giao Văn phòng UBND tỉnh; tổ chức đón tiếp trọng thể cho các đoàn khách Quốc tế, khách cơ quan Trung ương tham dự Lễ khởi công; công tác đảm bảo an ninh trật tự và điều phối giao thông, hỗ trợ kỹ thuật kết nối điểm cầu truyền hình và đảm bảo công tác y tế, vệ sinh môi trường…

Tiếp đó, đại diện đơn vị tổ chức sự kiện trình bày phương án tổ chức Lễ khởi công triển khai thi công Dự án đầu tư hạ tầng kết nối các ga trên tuyến và quảng trường ga thuộc Dự án đầu tư. Đồng thời có ý kiến đề nghị Ban QLDA Đường sắt báo cáo với Bộ xây dựng cho ý kiến để thống nhất tiêu đề của chương trình; có đầu mối phối hợp lập danh sách cụ thể để in ấn giấy mời; thống nhất kịch bản giới thiệu đại biểu; công tác đảm bảo an ninh tại khu vực khởi công; đường truyền kết nối tín hiệu truyền hình…

Các đại biểu dự buổi làm việc (Ảnh: CTTĐT tỉnh Lào Cai)

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến vào danh sách dự kiến thành phần, số lượng đại biểu, khách mời các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh và quốc tế; công tác khánh tiết; bố trí đón tiếp đại biểu; về công tác phối hợp kết nối đường truyền tín hiệu phục vụ cho truyền hình trực tiếp; phân luồng giao thông và đảm bảo an ninh khu vực diễn ra Lễ khởi công…

Sẵn sàng cho lễ khởi công tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh: Lễ khởi công Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng là sự kiện lớn của các tỉnh có dự án đi qua.

Để Lễ khởi công diễn ra thành công tốt đẹp, đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án Đường sắt - Bộ Xây dựng khẩn trương, nhanh chóng có phương án hợp lý, cụ thể trong công tác tổ chức Lễ khởi công; đối với các cơ quan, đơn vị chức năng theo lĩnh vực cụ thể của đơn vị mình tiếp tục tham mưu, phối hợp, làm tốt công tác chuẩn bị cho Lễ khởi công; căn cứ theo chương trình tổ chức các đơn vị cần làm tốt công tác đón tiếp trọng thể cho các đoàn khách Quốc tế, khách cơ quan Trung ương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Ban Quản lý dự án Đường sắt báo cáo với Bộ Xây dựng sớm chốt tên tiêu đề chương trình; sớm cung cấp danh sách và số lượng khách mời của Trung ương và quốc tế; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND tỉnh sắp xếp vị trí ngồi cho các đại biểu, khách mời của tỉnh và Trung ương; đồng thời bố trí chương trình văn nghệ ngắn gọn, với các tiết mục đặc sắc, ấn tượng tại Lễ khởi công.

Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn tất các thủ tục giao đất cho Ban Quản lý dự án Đường sắt trước ngày 17/12/2025; xây dựng kế hoạch giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị VNPT chủ động phối hợp với các đơn vị đảm bảo đường truyền tín hiệu; Báo và Phát thanh, truyền hình chủ động liên hệ với VTV để trao đổi cụ thể về nội dung và các điều kiện để hỗ trợ thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp đảm bảo chất lượng.

Đề nghị Ban Quản lý dự án Đường sắt phối hợp với phường Lào Cai chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo về y tế, vệ sinh môi trường tại khu vực diễn ra Lễ khởi công. Công an tỉnh phối hợp với phường Lào Cai đảm bảo công tác an ninh trật tự, bố trí phân luồng giao thông; bố trí vị trí đỗ xe cho các đại biểu và khách mời.

Phường Lào Cai khẩn trương thực hiện chỉnh trang đô thị, treo cờ hoa, băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền trên các tuyến đường chính và khu vực diễn ra sự kiện; tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường tại các tuyến đường vào khu vực lễ khởi công…