Thời khắc lịch sử: Siêu máy bay vừa 'xông đất' sân bay 16 tỷ USD của Việt Nam

15h40 ngày hôm nay 15/12, chuyến bay được thực hiện bởi Boeing 787 Dreamliner của hãng hàng không Vietnam Airlines mang số hiệu VN5001 đã chính thức hạ cánh xuống Cảng hàng không Quốc tế Long Thành. Đây là thời khắc lịch sử khi sân bay 16 tỷ USD hiện đại nhất Việt Nam chính thức đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên.

Máy bay Boeing 787 trước thời khắc cất cánh bay chặng Tân Sơn Nhất - Long Thành. Ảnh: Vietnam Airlines

Trước đó, lúc 12h hôm nay, chiếc Boeing 787 mang số đăng ký VN-A863 đã khởi hành từ Nội Bài vào Tân Sơn Nhất, hạ cánh lúc hơn 14h. Sau khi chuẩn bị xong, tàu bay đã cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất lúc 15h.

Chiếc Boeing 787 này cũng sẽ trở thành tàu bay đầu tiên cất cánh từ sân bay Long Thành, với số hiệu chuyến VN5002 lúc 18h, quay trở lại Tân Sơn Nhất và hạ cánh vào khoảng 18h40 hôm nay. Mặc dù Boeing 787 có sức chứa tối đa khoảng 340 hành khách, chuyến bay thử tải này chỉ chở tổ bay và nhân viên kỹ thuật.

Xe thang, xe phục vụ suất ăn... của Vietnam Airlines có mặt tại cửa ra tàu bay, sân bay quốc tế Long Thành để đón chuyến bay đầu tiên. Ảnh: Tạp chí Hàng không

Chuyến bay này mang ý nghĩa then chốt, nhằm đánh giá toàn diện khả năng khai thác trước khi sân bay này chính thức đón các chuyến bay chở hành khách đầu tiên vào ngày 19/12 sắp tới.

Để đón thành công siêu máy bay mang trọng trách đặc biệt này, hàng nghìn kỹ sư, công nhân và chuyên gia đến từ các đơn vị thi công, tư vấn và quản lý đã vất vả ngày đêm.

Ngay từ đầu giờ chiều hôm nay, kíp trực không lưu của VATM đã có mặt đầy đủ tại tháp không lưu Long Thành để điều phối chuyến bay kỹ thuật hạ cánh. Ccác lực lượng liên quan từ kiểm soát không lưu, kỹ thuật hàng không, khí tượng, thủ tục bay đến cứu nạn, cứu hộ và an ninh hàng không đã được huy động đầy đủ.

Tất cả đều trải qua nhiều đợt huấn luyện, diễn tập và bố trí ca kíp theo các tài liệu khai thác đã được thẩm định, sẵn sàng cho cột mốc quan trọng trong quá trình đưa sân bay Long Thành vào hoạt động.

Trên toàn bộ khu vực sân bay, các trang thiết bị phục vụ mặt đất trong trạng thái sẵn sàng. Đội xe cứu hỏa, xe phục vụ mặt đất, xe suất ăn, cầu thang lên tàu bay của Vietnam Airlines được bố trí tại khu vực cửa ra tàu bay. Thời tiết trong ngày nắng đẹp, tầm nhìn tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động bay thử cũng như công tác rà soát, kiểm tra lần cuối trên mặt đất.

Tháp không lưu - "khối óc" của sân bay Long Thành chuẩn bị đón chuyến bay đầu tiên. Ảnh: NLĐ

Trong quá trình bay thử, tàu bay sẽ thực hiện đầy đủ các quy trình khai thác tiêu chuẩn, từ tiếp cận, hạ cánh, lăn vào – lăn ra sân đỗ đến phối hợp với các bộ phận điều hành mặt đất.

Các quy trình này đáp ứng tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) cũng như Tổ chức các nhà cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay (CANSO), bảo đảm chuyến bay diễn ra an toàn, chính xác và đúng kịch bản đề ra.

Phía ACV cũng thông tin, chuyến bay kỹ thuật được tổ chức nhằm kiểm tra khả năng vận hành đồng bộ của toàn bộ hệ thống hạ tầng, trang thiết bị và quy trình khai thác tại sân bay Long Thành. Đây được xem là bước “tổng duyệt” mang tính quyết định, không chỉ đối với riêng dự án sân bay Long Thành mà còn đối với toàn bộ mạng cảng hàng không khu vực Đông Nam Bộ trong giai đoạn sắp tới.

Sau chuyến bay kỹ thuật ngày hôm nay 15/12, theo kế hoạch, ngày 19/12, sân bay Long Thành sẽ đón chuyến bay chính thức đầu tiên. Theo đó, 3 tàu bay của 3 hãng hàng không khởi hành từ sân bay Nội Bài sẽ lần lượt hạ cánh tại Long Thành, sau đó quay trở lại sân bay Nội Bài.