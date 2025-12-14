Bộ Xây dựng thông tin về việc xây cầu nối Hà Nội - Phú Thọ

Ngày 12/12, Bộ Xây dựng đã có Công văn gửi đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội trả lời kiến nghị cử tri thành phố Hà Nội gửi tới trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, cử tri Hà Nội đề nghị xây dựng cầu nối xã Ba Vì, Hà Nội và xã Tu Vũ tỉnh Phú Thọ, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội của các địa phương.

Về nội dung kiến nghị của cử tri nêu trên, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Bộ Xây dựng ủng hộ việc đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nhằm thực hiện một trong những đột phá chiến lược của Đảng và Nhà nước, hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội địa phương; theo quy định của Luật Đường bộ năm 2024 và pháp luật có liên quan, công trình cầu nối xã Ba Vì thành phố Hà Nội và xã Tu Vũ tỉnh Phú Thọ là công trình giao thông thuộc thẩm quyền quản lý, đầu tư của thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Do vậy, đề nghị đại biểu Quốc hội có ý kiến với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ để sớm nghiên cứu, triển khai theo quy định.

Xã Ba Vì (huyện Ba Vì, Hà Nội cũ) và xã Tu Vũ (huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ cũ) ngăn cách bởi sông Đà. Trong phạm vi hai huyện Ba Vì và Thanh Thủy trước đây có cầu Đồng Quang nối hai địa phương.

Cầu Đồng Quang được khởi công vào ngày 28/11/2014 và khánh thành ngày 20/12/2015. Cầu Đồng Quang kết nối tỉnh lộ 317 phía tỉnh Phú Thọ (tả ngạn) với tỉnh lộ 414 của thành phố Hà Nội (hữu ngạn). Tên cầu được ghép từ hai địa danh ở hai đầu cầu là xã Đồng Luận (cũ) và xã Minh Quang (cũ).

Cầu có chiều dài phần cầu 746 m, mặt cầu hai làn xe rộng 10 m; đường dẫn hai đầu cầu dài 1.674 m theo tiêu chuẩn cấp III đồng bằng (phía đầu cầu Hà Nội) và tiêu chuẩn cấp III miền núi (phía đầu cầu Phú Thọ).