Nghị quyết 98 sửa đổi: Mở cơ chế thanh toán đất cho dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng

TPHCM được trao quyền thanh toán đất cho dự án BT

Vừa qua, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Việc sửa đổi, bổ sung này mở ra cho TP.HCM hàng loạt cơ chế mới, trong đó có cơ chế thanh toán đất đối với dự án thực hiện theo hợp đồng BT, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tồn đọng, bao gồm dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1 (thường gọi là dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng).

Theo đó, khoản 7 của Nghị quyết 98 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Đối với dự án áp dụng loại hợp đồng BT được ký kết đúng quy định tại thời điểm ký hợp đồng trước ngày Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (Luật PPP) có hiệu lực mà chưa hoàn thành thanh toán cho nhà đầu tư, việc thực hiện được áp dụng theo các nguyên tắc:

Nhà đầu tư được thanh toán bằng quỹ đất, tài sản công được quản lý theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; hoặc quỹ đất thuộc trường hợp thu hồi đất; hoặc quỹ đất do cơ quan Nhà nước quản lý theo quy định của Luật Đất đai; hoặc quỹ đất kết hợp các loại đất này. Trường hợp quỹ đất thanh toán có phần đất do cơ quan Nhà nước quản lý, UBND TP thu hồi toàn bộ khu đất để giao đất, cho thuê đất mà không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất.

Nghị quyết 98 của Quốc hội được sửa đổi, bổ sung đã mở cơ chế thanh toán đất cho dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng.

UBND TP.HCM quyết định việc sử dụng quỹ đất nêu trên để thanh toán cho nhà đầu tư dự án BT và đàm phán, ký phụ lục hợp đồng với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án về quỹ đất thanh toán.

Trường hợp chưa giao đất, chưa cho thuê đất đối với hợp đồng BT, UBND TP thực hiện giao đất, cho thuê đất căn cứ vào giá trị khối lượng nghiệm thu công trình đã được kiểm toán.

Thời điểm tính giá đất để xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với quỹ đất thanh toán thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

UBND TP.HCM sẽ phải chịu trách nhiệm toàn diện đối với việc thực hiện nội dung trên, bảo đảm yêu cầu công khai, minh bạch, không gây thất thoát, lãng phí, tham nhũng hay lợi ích nhóm.

Như vậy, với việc sửa đổi, bổ sung điều khoản trên, Quốc hội đã hoàn toàn trao cho UBND TPHCM thẩm quyền thanh toán đất và bổ sung quỹ đất thanh toán đối với dự án BT trong điều kiện đặc thù như dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng.

Một trong những cống ngăn triều của dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng.

Điều kiện tiên quyết để khởi động lại dự án

Dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng tại TPHCM được khởi công năm 2016 theo hình thức PPP - loại hợp đồng BT, với cơ chế thanh toán bằng quỹ đất. Dù dự án đã đạt 94% khối lượng, nhưng vướng mắc về nghĩa vụ thanh toán khiến công trình ngừng trệ từ năm 2020.

Tháng 7/2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết tháo gỡ các vướng mắc pháp lý cho dự án. Theo đó, UBND TP.HCM được giao quyết định và chịu trách nhiệm toàn diện trong lập, thẩm định, điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi; đồng thời thực hiện thanh toán cho nhà đầu tư bằng quỹ đất theo Nghị quyết 98 của Quốc hội và các quy định liên quan.

UBND TP phải xác định giá đất cụ thể, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các khu đất thanh toán, bảo đảm tuân thủ pháp luật. Nếu giá trị quỹ đất thấp hơn giá trị công trình sau rà soát, phần chênh lệch sẽ được thanh toán bằng nguồn vốn đầu tư công của thành phố.

Thực hiện chỉ đạo này, UBND TP đã giao Tổ công tác 1970 xây dựng kế hoạch phân công trách nhiệm các đơn vị để xử lý những tồn đọng.

Đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Thuận, TPHCM) thường xuyên bị ngập do triều cường.

Giữa tháng 10/2025, Tổ công tác 1970 báo cáo UBND TP phương án bổ sung quỹ đất thanh toán. Nhà đầu tư là Công ty CP Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trung Nam Group) đã thống nhất với phương án này và giữ nguyên đề xuất danh mục 5 khu đất đã ký trong hợp đồng BT:

Khu C8A – Khu A, Khu đô thị Nam TP.HCM (quận 7 cũ), diện tích 5.500m².

Khu đất 232 Đỗ Xuân Hợp (TP Thủ Đức cũ), 14.059,8 m2

Khu đất 762 Bình Quới (Bình Thạnh cũ), 3.100,9 m2

Ngoài ra, tổ công tác 1970 cũng thống nhất bổ sung 2 khu đất mới đã được Sở NN&MT cho ý kiến đồng thuận:

Khu đất 420 Nơ Trang Long (nay là Vũ Ngọc Phan), 66809,3 m2

Khu đất 257 Trần Hưng Đạo, quận 1, diện tích 2.374m²

Toàn bộ quỹ đất được tổ công tác 1970 đề xuất theo nguyên tắc ngang giá với giá trị hợp đồng BT và bảo đảm tuân thủ pháp luật. Trung Nam Group cũng đã khẳng định việc bổ sung quỹ đất là điều kiện tiên quyết để tháo gỡ, “khơi thông cho dự án được thi công, hoàn thành và đưa vào vận hành”.