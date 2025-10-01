Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng và Thành phố Huế có tin vui

Vinh danh TOP 5 địa phương dẫn đầu Chỉ số Đối mới sáng tạo cấp địa phương (Ảnh: Bộ Khoa học & Công nghệ)

Trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2025, Bộ KH&CN đã công bố Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2025 và vinh danh TOP 5 địa phương dẫn đầu. Đây là những địa phương có bước đi đột phá, tiên phong về phát triển kinh tế, xã hội dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Theo kết quả chỉ số PII 2025, TOP 5 địa phương dẫn đầu cả nước về đổi mới sáng tạo gồm: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng và Thành phố Huế.

TP. Hà Nội có 3 năm liên tiếp giữ vị trí thứ nhất, thể hiện vai trò dẫn dắt, đầu tàu của Thủ đô về phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Năm 2025, Hà Nội ghi nhận điểm số PII là 65.68, với 18/52 chỉ số thành phần đứng đầu cả nước.

TP. Hồ Chí Minh giữ vững vị trí thứ hai, với điểm số PII 2025 là 59.33. Là địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, năm nay, TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu về trụ cột Cơ sở hạ tầng và có 13/52 chỉ số thành phần đứng đầu cả nước.

Kết quả Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2025 (Ảnh: Bộ Khoa học & Công nghệ)

Ở vị trí thứ ba là tỉnh Quảng Ninh, địa phương liên tiếp nằm trong TOP 10 Chỉ số PII trong năm 2023 và 2024. Năm 2025, Quảng Ninh đã vươn vào TOP 3 với điểm số PII là 58.41, với 7 chỉ số thành phần đứng đầu cả nước.

TP. Hải Phòng xếp vị trí thứ tư, với điểm số PII là 58.09. Đây là địa phương có nền công nghiệp phát triển, với các lợi thế về logistics, cảng biển.

Vị trí thứ năm là TP. Huế, với điểm số PII 2025 là 49.37. Đây là địa phương có khu vực dịch vụ phát triển và có thế mạnh về vốn con người, nghiên cứu và phát triển.

Đảng và Nhà nước đã xác định nhiệm vụ đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng chuyển dần từ dựa vào gia tăng số lượng yếu tố đầu vào của sản xuất sang dựa vào tăng năng suất, chất lượng lao động, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Do đó, cần thiết phải có ﻿bộ chỉ số định lượng, cung cấp bức tranh tổng thể về mô hình phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của quốc gia và các địa phương. Bộ chỉ số này có nhiệm vụ cung cấp cơ sở khoa học thực tiễn, giúp các cấp lãnh đạo có căn cứ xác định, lựa chọn các định hướng, giải pháp phù hợp, phục vụ cho quản lý và phát triển kinh tế - xã hội ở cấp quốc gia và địa phương,

Ở cấp quốc gia, từ 2017, Chính phủ đã sử dụng chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) do Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) xây dựng và công bố hàng năm. Ở cấp địa phương, Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) đã được thử nghiệm vào năm 2022 và triển khai chính thức trên toàn quốc từ 2023.

PII được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, do WIPO chuyển giao phương pháp luận, mô hình, kỹ thuật tính toán của chỉ số GII. Hiện, trên thế giới chỉ có Ấn Độ, Trung Quốc, Colombia và Việt Nam đang tiên phong xây dựng Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương.

Chỉ số này được sử dụng làm căn cứ xây dựng, phân công cho các sở, ban ngành triển khai các giải pháp cụ thể để cải thiện từng chỉ số, lĩnh vực cụ thể. Qua đó, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.