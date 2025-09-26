Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

201 chủ xe máy đi trên vỉa hè có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

26-09-2025 - 09:59 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Trong thời gian qua, Đội Cảnh sát Giao thông Hàng Xanh đã đẩy mạnh việc xử lý vi phạm qua hình ảnh đối với hành vi vi phạm này, nhằm quyết liệt xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, vừa hạn chế việc ảnh hưởng đến hoạt động giao thông bình thường.

Theo Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP. Hồ Chí Minh, thời gian qua, Đội Cảnh sát Giao thông Hàng Xanh đã tăng cường xử lý hành vi vi phạm đi trên vỉa hè nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn gây ra, trả lại vỉa hè cho người đi bộ. 

Để công tác xử lý đạt hiệu quả, nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành pháp luật của người dân, đơn vị đã đẩy mạnh xử lý vi phạm qua hình ảnh đối với phương tiện đi trên vỉa hè.

Lực lượng chức năng cho biết, qua nắm tình hình, tình trạng vi phạm đi trên vỉa hè thường xảy ra vào giờ cao điểm, trên các tuyến đường đông, vì vậy, việc dừng xe, kiểm soát và xử lý vi phạm cũng gặp khó khăn. Do đó, Đội Cảnh sát Giao thông Hàng Xanh đã đẩy mạnh việc xử lý vi phạm qua hình ảnh đối với hành vi vi phạm này, nhằm quyết liệt xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, vừa hạn chế việc ảnh hưởng đến hoạt động giao thông bình thường của người dân.

Riêng ngày 17/9 và 18/9, Đội Cảnh sát Giao thông Hàng Xanh đã ghi hình và gửi thông báo vi phạm đến chủ phương tiện đối với 201 trường hợp vi phạm “Đi trên vỉa hè” trên các tuyến: Nguyễn Oanh, Phạm Văn Đồng, Phan Văn Trị, Nguyễn Xí. 

Cơ quan Công an đề nghị chủ xe đến Đội Cảnh sát Giao thông để phối hợp xử lý, đồng thời chấm dứt hành vi vi phạm, nêu cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, trả lại vỉa hè cho người đi bộ. Để xem danh sách phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây.

Một số trường hợp vi phạm (Nguồn: Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP. Hồ Chí Minh)

Theo quy định tại điểm a khoản 7 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy bị phạt tiền từ 4 triệu đến 6 triệu đồng khi điều khiển xe đi trên vỉa hè, trừ trường hợp điều khiển xe đi qua vỉa hè để vào nhà, cơ quan. Ngoài ra, chủ xe vi phạm lỗi này sẽ bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Cơ quan Công an cũng cho hay, các phương tiện dừng, đỗ sai quy định gây cản trở giao thông cũng được lực lượng Cảnh sát Giao thông ghi hình, gửi thông báo vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định. Đơn vị rất mong sẽ nhận được các thông tin chia sẻ của người dân về tình hình trật tự, an toàn giao thông và các hành vi vi phạm trên địa bàn thông qua số điện thoại trực ban 028.3726.3803 để đơn vị triển khai lực lượng giải quyết kịp thời, đảm bảo tình hình trật tự giao thông trên địa bàn đảm trách.

Các chủ xe ô tô, xe máy Hà Nội có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Nguyệt Lượng

Đời sống & Pháp luật

