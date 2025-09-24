Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Dù các dự án phục vụ APEC chuyển biến tích cực, song Phó Thủ tướng thẳng thắn chỉ ra một vấn đề cấp bách cần phải được giải quyết

24-09-2025 - 11:09 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Các dự án được Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng kiểm tra, thị sát thực địa là Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc; Hồ nước Dương Đông 2; Hồ nước Cửa Cạn; Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, chiều 23/9, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng có buổi kiểm tra và làm việc về tình hình triển khai các dự án phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027. Trong lần thứ ba đi kiểm tra, Phó Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi chứng kiến không khí thi công tích cực trên các công trường.

Ngay sau đó, Phó Thủ tướng và Bí thư Tỉnh uỷ An Giang Nguyễn Tiến Hải đồng chủ trì buổi làm việc với các bộ, ngành Trung ương, địa phương và các nhà đầu tư để nghe báo cáo về công tác chuẩn bị, tiến độ thi công dự án, công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Dù các dự án phục vụ APEC chuyển biến tích cực, song Phó Thủ tướng thẳng thắn chỉ ra một vấn đề cấp bách cần phải được giải quyết- Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tại buổi làm việc với các bộ, ngành Trung ương, địa phương và các nhà đầu tư về các dự án phục vụ APEC 2027 (Ảnh: VGP/Minh Ngọc)

Theo báo cáo UBND tỉnh An Giang, địa phương đã ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh ngày 15/8/2025. Ngoài ra, ngày 22/8/2025, UBND đã ban hành Quyết định 658/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đặc khu Phú Quốc.

Về tiến độ các dự án, trong nhóm 10 dự án đầu tư công, địa phương có 8 dự án đã được phê duyệt và lựa chọn nhà thầu. Đối với 3/4 dự án thành phần khu tái định cư gồm: Khu tái định cư Hồ Cửa Cạn, Khu tái định cư Hồ Suối Lớn và Khu tái định cư Hàm Ninh, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành và chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành các thủ tục để trình phê duyệt dự án trong tháng 9/2025.

Bên cạnh đó, trong 11 dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và đầu tư kinh doanh, 7 dự án đã lựa chọn nhà đầu tư.

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, Phó Thủ tướng đánh giá công tác triển khai có chuyển biến tích cực, tuy nhiên phải thẳng thắn nhìn nhận là tiến độ vẫn chậm so với yêu cầu. Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan liên quan cần chủ động, quyết liệt hơn nữa để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nhấn mạnh khối lượng công việc còn rất lớn, thời gian đến Hội nghị APEC không còn nhiều, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, các chủ đầu tư, nhà thầu và tỉnh An Giang rút kinh nghiệm đối với những nhiệm vụ chậm tiến độ; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp ủy đảng, chính quyền nỗ lực triển khai các dự án tốt nhất, nhanh nhất, chất lượng nhất.

Cùng với đó là quán triệt tinh thần "đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện"; chủ động phối hợp giải quyết vướng mắc, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền những vấn đề vượt thẩm quyền. Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện công khai, minh bạch, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, thất thoát, lãng phí, lợi ích nhóm và giám sát chặt chẽ các dự án.

Đối với đề xuất của tỉnh An Giang về nguồn thực hiện 2 dự án đường bộ ven biển, Phó Thủ tướng ghi nhận kiến nghị của địa phương và đề nghị tỉnh cân đối lại, tính toán các phương án, rà soát và phối hợp với Bộ Tài chính để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

