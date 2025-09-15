60-80 ngày đêm tập trung GPMB, tái định cư trên 82.000 hộ dân cho dự án sân bay cách trung tâm Hà Nội 40km

Tái định cư trên 82.000 hộ dân cho dự án Cảng hàng không Gia Bình

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh, chiều 12/9, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã có buổi làm việc với địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và giải quyết một số kiến nghị của tỉnh đối với các lĩnh vực của ngành.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn khẳng định, mục tiêu của Bắc Ninh là trở thành thành phố trực thuộc Trung ương chậm nhất vào năm 2028. Để đạt được mục tiêu này, địa phương đã định vị 11 nội hàm để phát triển trong kỷ nguyên mới, tạo sự đột phá về không gian phát triển.

Chiều 12/9, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã có buổi làm việc với tỉnh Bắc Ninh (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh)

Ông Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh, với trọng tâm đột phá là dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, tỉnh quyết tâm triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ giao. Theo đó, Bắc Ninh đã phát động phong trào thi đua cố gắng trong 60 - 80 ngày đêm tập trung cao điểm hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích đất nông nghiệp.

Đồng thời, tỉnh tiến hành công tác tái định cư với trên 82.000 hộ dân, phấn đấu chậm nhất sau 5 - 6 tháng, người dân nhận được mặt bằng để ổn định nhà ở; chậm nhất trong vòng 6 tháng từ khi có mặt bằng, hệ thống hạ tầng xã hội sẽ hoàn thành; cao điểm trong 1,5 tháng tới sẽ chi trả tiền bồi thường cho người dân.

Ngoài ra, để thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch chung đô thị, tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh kiến nghị Bộ trưởng Bộ Xây dựng quan tâm sớm trình Chính phủ tham mưu Quốc hội ban hành Nghị quyết về phân loại đô thị. Đây là cơ sở quan trọng để tỉnh rà soát và hoàn thiện các tiêu chí trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong thời gian sớm nhất.

Dự án cảng hàng không góp phần giảm tải đáng kể cho sân bay Nội Bải

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được khởi công vào ngày 19/8, nằm tại các xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng và Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh, cách trung tâm Thủ đô Hà Nội 40km.

Đây là công trình trọng điểm quốc gia, không chỉ là cửa ngõ hàng không của Thủ đô Hà Nội và miền Bắc, mà còn là cảng hàng không trung chuyển lớn của khu vực. Dự án góp phần giảm tải đáng kể cho sân bay Nội Bài, nâng cao năng lực vận tải hàng không cho khu vực phía Bắc.

Công trình được xây dựng theo tiêu chuẩn cảng hàng không quốc tế cấp 4E, với mô hình dùng chung dân dụng an ninh quốc phòng; được định hướng phát triển theo mô hình sân bay thông minh thế hệ mới, đồng bộ ứng dụng.

Lễ khởi công Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình ngày 19/8 (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh)

Trong giai đoạn đầu đến năm 2030, dự án sẽ hoàn thiện hai đường cất, hạ cánh, nhà ga hành khách, nhà ga VIP cùng các hạng mục kỹ thuật và logistics, đáp ứng công suất khoảng 30 triệu lượt khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Từ sau năm 2030, cảng hàng không sẽ tiếp tục được mở rộng với bốn đường cất, hạ cánh, nâng công suất lên 50 triệu lượt khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Tháng 9 vừa qua, UBND tỉnh đã triển khai Kế hoạch số 54/KH-UBND phát động phong trào thi đua “80 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng, 256 ngày đêm hoàn thành các dự án liên quan đến Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và 468 ngày đêm hoàn thành tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội - đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh”.

Trong đó, địa phương đặt mục tiêu giải phóng mặt bằng khu đất tái định cư và diện tích đối ứng của khu đất tái định cư, hoàn thành xong trước ngày 15/10; giải phóng mặt bằng đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp của các dự án, hạng mục liên quan, hoàn thành xong trước ngày 20/11.

Bên cạnh đó, Bắc Ninh phấn đấu hoàn thiện tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội - đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh trước ngày 15/12/2026.