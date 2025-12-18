Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngày mai, Sun Group sẽ chính thức khởi công tuyến metro 9.000 tỷ đồng, dài gần 18km ở đặc khu lớn nhất Việt Nam

18-12-2025 - 21:50 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Ngày mai (19/12), UBND tỉnh An Giang và Tập đoàn Sun Group sẽ khởi công tuyến tàu điện đô thị (LRT) đầu tiên tại Phú Quốc.

Dự án được xem là một trong những bước phát triển hạ tầng quan trọng bậc nhất của Phú Quốc trong giai đoạn mới, khi thành phố này chuẩn bị trở thành nơi đăng cai Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Tuyến LRT Phú Quốc giai đoạn 1 được đầu tư theo hình thức BOT, do Tập đoàn Sun Group làm nhà đầu tư, với tổng vốn gần 9.000 tỷ đồng. Dự án sẽ được triển khai thần tốc để về đích trong quý 2/2027, vận hành trước nhiều tháng diễn ra APEC 2027.

Theo đó, tuyến LRT dài gần 18 km, chạy song song với tuyến đường tỉnh 10 làn - ĐT 975. Tuyến đường và tàu đô thị sẽ kết nối trực tiếp Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đến Đại lộ APEC, dẫn thẳng tới Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC, đảm bảo kết nối thuận tiện cho các sự kiện quốc tế.

Tàu LRT tại Phú Quốc chạy ngầm, trên cao và mặt đất, có tốc độ thiết kế 70 - 100 km/giờ, công suất 4.500 khách mỗi giờ. Đặc biệt, hướng tuyến của hệ thống LRT được thiết kế theo tiêu chuẩn giao thông thông minh, bảo đảm tối ưu hóa tốc độ di chuyển, an toàn vận hành, với 0,78 km đi trên cao, 14,81 km chạy trên mặt đất và 2 km đi ngầm. Tuyến có tổng cộng 6 ga, bao gồm 5 ga mặt đất và 1 ga ngầm đặt tại Trung tâm Hội nghị APEC. Ga đầu tại sân bay và ga cuối được bố trí sân ga rộng 8m, nhằm đáp ứng lưu lượng lớn, trong khi các ga trung gian có sân ga rộng 6m, phù hợp với nhu cầu khai thác từng khu vực.

Nhà ga sân bay được đặt tại khu vực bãi đỗ xe để hành khách có thể tiếp cận nhanh chóng. Toàn bộ nhà ga còn lại được trang bị hầm đi bộ ngầm kết nối hai bên đường, tích hợp cầu thang bộ, thang cuốn và thang máy dành cho người khuyết tật. Thiết kế này không chỉ nâng cao tính an toàn khi hành khách tiếp cận tàu điện mà còn thể hiện định hướng xây dựng một hệ thống giao thông công cộng văn minh, hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn phục vụ quốc tế.

Trước dự án LRT, tập đoàn đã được chấp thuận đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với mục tiêu nâng công suất lên 50 triệu lượt khách mỗi năm và Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC, Nhà biểu diễn đa năng…

Dự án hoàn thành sẽ góp phần phục vụ Hội nghị APEC 2027, đồng thời tạo điều kiện kết nối giao thông, phục vụ nhu cầu di chuyển công cộng cho người dân và du khách, giảm tai nạn giao thông và phát thải, góp phần phát triển đô thị xanh tại đặc khu Phú Quốc đến năm 2030.


Ngọc Khánh

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam thuộc nhóm các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới

Việt Nam thuộc nhóm các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới Nổi bật

Đề xuất từ chuyên gia về 2 siêu dự án của Hà Nội

Đề xuất từ chuyên gia về 2 siêu dự án của Hà Nội Nổi bật

Ngày mai, Vingroup chính thức khởi động 4 dự án hơn 127.000 tỷ tại quê hương của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Ngày mai, Vingroup chính thức khởi động 4 dự án hơn 127.000 tỷ tại quê hương của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

21:12 , 18/12/2025
Thông báo mới quan trọng liên quan tới cổng check-in tại Cảng hàng không Nội Bài

Thông báo mới quan trọng liên quan tới cổng check-in tại Cảng hàng không Nội Bài

20:40 , 18/12/2025
Đề xuất quy định mới về trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

Đề xuất quy định mới về trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

17:54 , 18/12/2025
Bộ trưởng Nội vụ thông tin về '5 bảng lương và 9 chế độ phụ cấp mới'

Bộ trưởng Nội vụ thông tin về '5 bảng lương và 9 chế độ phụ cấp mới'

16:10 , 18/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên