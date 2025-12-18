Thông báo mới quan trọng liên quan tới cổng check-in tại Cảng hàng không Nội Bài

Nhà ga hành khách quốc tế T2 – Cảng HKQT Nội Bài vừa có điều chỉnh đáng chú ý liên quan tới khu vực check-in sau khi mở rộng. Việc thay đổi số lượng cửa vào, cách phân luồng và bố trí đảo làm thủ tục được đánh giá sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hành trình của hành khách quốc tế trong thời gian tới.

Sau khi hoàn tất mở rộng, không gian check-in tại nhà ga quốc tế T2 đã được tổ chức lại theo hướng phân luồng rõ ràng hơn. Nếu như trước đây khu vực này chỉ có hai cửa vào là D1 và D2, thì hiện nay hành khách sẽ tiếp cận khu vực làm thủ tục thông qua bốn cửa D1, D2, D3 và D4. Các cửa được đánh số theo trật tự từ Đông sang Tây, giúp việc định hướng trở nên thống nhất và dễ nhận biết hơn.

Ảnh VTV

Cùng với hệ thống cửa vào, các đảo làm thủ tục check-in cũng được nâng cấp cả về số lượng lẫn cách sắp xếp. Từ quy mô ban đầu khoảng bốn đảo, khu vực check-in T2 hiện được mở rộng lên sáu đảo, ký hiệu từ A/B đến K/L, bố trí theo cùng trục Đông – Tây với các cửa vào. Trên mỗi cửa đều có biển chỉ dẫn đặt ở vị trí dễ quan sát, thể hiện rõ các đảo thủ tục tương ứng, giúp hành khách lựa chọn lối đi phù hợp ngay từ khi bước vào nhà ga.

Hành khách cần lưu ý điều gì khi làm thủ tục?

Theo khuyến nghị từ đơn vị khai thác, hành khách quốc tế khi tới T2 Nội Bài nên chủ động quan sát hệ thống biển báo trên cao hoặc tra cứu thông tin chuyến bay tại các màn hình đặt ở khu vực cửa vào. Việc lựa chọn đúng cửa check-in ngay từ đầu sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển, tránh tình trạng đi ngược chiều hoặc phải quay lại trong khung giờ cao điểm.

Bên cạnh việc tổ chức lại không gian, nhà ga T2 sau mở rộng cũng tăng cường ứng dụng công nghệ với các màn hình tra cứu, kiosk check-in và quầy tự gửi hành lý. Những giải pháp này giúp hành khách có thêm lựa chọn khi làm thủ tục, đồng thời giảm áp lực cho các quầy truyền thống, nhất là vào những thời điểm lượng khách quốc tế tăng cao.

Hành khách có thể tự làm thủ tục tại các kiosk check-in (Ảnh minh hoạ)

Chuẩn bị cho giai đoạn cao điểm

Việc điều chỉnh cổng check-in và phân luồng hành khách được xem là một bước đi quan trọng nhằm nâng cao năng lực phục vụ của Nhà ga quốc tế T2. Từ mô hình check-in mang tính tập trung trước đây, không gian nhà ga đang chuyển dần sang cách tổ chức linh hoạt, rõ ràng và chủ động hơn cho người đi máy bay.

Trong bối cảnh lượng khách quốc tế qua Nội Bài được dự báo tiếp tục tăng, những thay đổi này không chỉ giúp hành trình của hành khách thuận tiện và thông suốt hơn, mà còn góp phần nâng cao trải nghiệm tại cửa ngõ hàng không lớn nhất miền Bắc.