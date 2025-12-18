Sức mạnh công nghệ “nâng cánh” Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành

Sự kiện Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành đón chuyến bay chở hành khách đầu tiên ngày 19/12 là kết quả của một hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ trên đại công trường lớn nhất cả nước. Trước đó, Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành đã đón thành công chuyến bay kỹ thuật đầu tiên nhằm kiểm tra, đánh giá tổng thể năng lực vận hành của các lực lượng và phương tiện ngày 15/12.

Khẳng định năng lực trên đại công trường

Việc một chuyến bay có thể hạ cánh an toàn không chỉ phụ thuộc vào sự hoàn thiện của đường băng, sân đỗ mà còn đòi hỏi sự sẵn sàng của hệ thống điều hành và các giải pháp công nghệ hỗ trợ.

Không đơn thuần là một sân bay, Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành được định hướng trở thành siêu cảng thông minh chuẩn quốc tế, vận hành trên nền tảng số hóa toàn diện và là cửa ngõ hàng không mới của Việt Nam ra thế giới. Đằng sau sự vận hành của mỗi chuyến bay và hành trình của mỗi hành khách là một hạ tầng công nghệ đa tầng, bao trùm từ dữ liệu điều hành, hệ thống an ninh soi chiếu, cảm biến IoT cho đến các trung tâm dữ liệu quy mô lớn hoạt động bền bỉ 24/7.

Sự kiện đón chuyến bay chở hành khách đầu tiên đánh dấu cột mốc thành công bước đầu của "siêu dự án" hạ tầng giao thông quốc gia. Góp phần vào thành công đó là hệ thống công nghệ thông tin hiện đại do ETC đảm nhiệm.

Kỹ sư ETC hoàn thiện một hạng mục kỹ thuật tại Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành.

Trong bức tranh tổng thể của dự án, ETC đóng vai trò là đơn vị cung cấp và triển khai thiết bị hệ thống quản lý sân bay. Hệ thống công nghệ thông tin của ETC đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của hàng không quốc tế, đảm bảo khả năng tích hợp dữ liệu khổng lồ và xử lý thông tin theo thời gian thực.

Để sự sẵn sàng cho sự kiện đón chuyến bay chở hành khách đầu tiên ngày 19/12, tập thể kỹ sư, chuyên gia của ETC đã vượt qua vô vàn thách thức, từ điều kiện thời tiết khắc nghiệt đến áp lực về mặt tiến độ kỹ thuật. Trong giai đoạn nước rút, mọi hạng mục công việc đều được rà soát kỹ lưỡng để đảm bảo mọi thiết bị và đường truyền tín hiệu đều đáp ứng những yêu cầu vận hành khắt khe nhất.

ETC duy trì sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với các đơn vị liên quan nhằm xử lý ngay các vấn đề phát sinh, đảm bảo tuyệt đối về an toàn lao động, chất lượng công trình và tuân thủ đúng lộ trình cam kết của dự án. Sự thành công của sự kiện chính là minh chứng rõ nét nhất cho cam kết về chất lượng và tinh thần trách nhiệm của ETC tại dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành.

Kiến tạo nền tảng công nghệ - Nâng tầm chuẩn quốc tế

Bài toán đặt ra trong quá trình xây dựng Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành không chỉ dừng lại ở cơ sở vật chất, mà là kiến tạo một “bộ não số” thông minh cho cả hệ sinh thái hàng không tương lai. Trước yêu cầu đó, hệ thống công nghệ thông tin của ETC mang đến lời giải toàn diện, giúp Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành tối ưu hóa chi phí, chuẩn hóa vận hành và nâng tầm năng lực khai thác.

Với dấu ấn công nghệ hiện diện tại gần 20 cảng hàng không trên toàn quốc, ETC thể hiện vai trò của đơn vị giàu kinh nghiệm, uy tín và am hiểu sâu sắc nghiệp vụ công nghệ trong lĩnh vực hàng không. Cách tiếp cận bài bản, khoa học và sự cam kết về chất lượng của ETC góp phần quan trọng trong việc hình thành nên những sân bay hiện đại, nơi công nghệ trở thành nền tảng cốt lõi để thúc đẩy chuyển đổi số và hiện thực hóa mục tiêu xây dựng sân bay thông minh.

Song hành cùng Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành, hệ thống công nghệ thông tin do ETC kiến tạo sẽ là nền tảng vững chắc để vận hành những chuyến bay với tiêu chuẩn công nghệ tiên tiến nhất trong tương lai không xa. Đóng góp này là bước đệm quan trọng giúp ngành hàng không Việt Nam vươn tầm và tiệm cận với các chuẩn mực cao nhất của thế giới.

Hiện thực hóa mục tiêu đưa dự án vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026, ETC sẽ tiếp tục bám sát lộ trình, tập trung hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật còn lại để đảm bảo dự án về đích đúng tiến độ.