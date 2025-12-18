Chuyên gia Thuế: Chuyển đổi mô hình quản lý thuế, hộ kinh doanh tự chủ về số liệu của mình

Đây là thông tin được bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam, trình bày tại Hội thảo “Giải mã chuyển đổi mô hình và kê khai thuế: Từ thực tiễn hộ kinh doanh”, tổ chức chiều 16/12. Tại đây, bà Cúc đã trình bày nhiều lợi ích khi chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai.

Theo bà Cúc, việc thực hiện thuế khoán đối với hộ, cá nhân kinh doanh có những thuận lợi và rủi ro. Trong đó, về rủi ro, do mức thuế khoán được tính theo năm dương lịch hoặc theo tháng đối với các trường hợp kinh doanh theo thời vụ, nên trường hợp doanh thu khoán thay đổi từ 50% trở lên so với doanh thu đã khoán đầu năm thì phải điều chỉnh mức thuế khoán kể từ thời điểm có thay đổi trong năm tính thuế.

Theo đó, sẽ dẫn đến việc do điều kiện khách quan, hộ không đạt mức doanh thu khoán vẫn nộp thuế theo doanh thu khoán từ đầu năm. Trong trường hợp doanh thu khoán tăng trên 50%, hộ kinh doanh không thông báo với cơ quan thuế để khai điều chỉnh cũng chính là hành vi vi phạm, tiềm ẩn rủi ro trong tuân thủ pháp luật, bị truy thu, tính tiền chậm nộp thuế, thiếu thuế. Ngoài ra, trường hợp không kê khai nộp thuế sẽ dẫn đến hành vi trốn thuế, gây hệ lụy nghiêm trọng.

“Vì vậy, chúng ta phải chuyển sang phương pháp kê khai. Khi chuyển qua phương pháp này, hộ cá nhân, kinh doanh thực hiện tự khai, tự tính, tự nộp, tự chịu trách nhiệm và cơ quan thuế không xác định doanh thu thuế khoán, nên không có chuyện quen cán bộ thuế làm thế nào đó để doanh thu nhỏ hơn, không có. Chúng ta tự khai, tự nộp thuế điện tử, cơ quan Thuế không tác động vào quá trình này, nên chúng ta tự chủ về số liệu của mình”, bà Cúc nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam tại Hội thảo ngày 16/12 (Ảnh: KiotViet)

Theo Chủ tịch Hội tư vấn Thuế Việt Nam, khi chuyển sang kê khai, hộ cá nhân, kinh doanh phải thực hiện chế độ kế toán. Tuy nhiên, hiện nay chế độ 7 sổ đang rất phức tạp. Bộ Tài chính hiện đang cố gắng rút xuống, có thể chỉ vài sổ, nhưng ít nhất có sổ thu, sổ chi để kiểm soát doanh thu, chi phí, lãi lỗ.

Bà Cúc cũng nhấn mạnh về vấn đề đăng ký kinh doanh, đặc biệt với các hộ kinh doanh thương mại điện tử. Theo bà, nhiều hộ cứ kinh doanh, kể cả trên nền tảng nhưng không hệ đăng ký kê khai, không đăng ký thuế - và đây chính là tội trốn thuế.

“Nếu mình livestream bán hàng cho nhãn hàng, khi đăng ký kê khai, mình chỉ nộp thuế 7% trên hoa hồng được hưởng. Nhưng nếu không kê khai thuế, không đăng ký kinh doanh thì phải nộp theo biểu thuế thu nhập cá nhân từ 5-35%. Mà 35% lại rất chênh lệch với 7%, và chính vì vậy, những chuyển đổi đó cũng rất tốt”, Chủ tịch Hội tư vấn Thuế phân tích.

Bà cho biết thêm, khi chuyển đổi sang hộ kê khai, chúng ta có thể chủ động xác định doanh thu và rủi ro liên quan đến thuế sẽ thấp hơn. Đồng thời, việc nộp thuế bằng phương tiện điện tử cũng giúp tiết kiệm chi phí. Khi thực hiện kế toán, chúng ta biết cách quản trị hộ cá nhân và chuyển đổi sang bước mạnh hơn nữa là doanh nghiệp

Khi chuyển sang doanh nghiệp sẽ có lợi thế về thương hiệu, ưu đãi thuế, vị thế lớn hơn (trong vay vốn, chuỗi cung ứng với doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp FDI). Việc hoạt động bên trong doanh nghiệp, với người lao động sẽ minh bạch hơn.