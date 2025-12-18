Vingroup bắt tay "ông lớn" Đức đưa tàu tiên tiến nhất thế giới về nước: Chạy 350km/h, thân rộng, biết leo dốc

Vingroup bắt tay Tập đoàn đến từ Đức

Ngày 17/12/2025 – Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed (Tập đoàn Vingroup) và Công ty Siemens Mobility GmbH (Tập đoàn Siemens AG, Đức) chính thức ký kết Thỏa thuận Hợp tác Chiến lược Toàn diện và Chuyển giao công nghệ, qua đó thiết lập quan hệ hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực đường sắt tốc độ cao tại Việt Nam.

Đây là bước đi chiến lược của VinSpeed nhằm làm chủ năng lực phát triển đường sắt tốc độ cao, đồng thời đặt nền móng cho quá trình chuyển giao các công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới, thúc đẩy nội địa hóa và từng bước kiến tạo hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, đạt chuẩn Quốc tế cho Việt Nam.

Hình ảnh từ buổi ký kết. Ảnh: Vingroup

Theo Thỏa thuận, Siemens Mobility – công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ và giải pháp đường sắt tốc độ cao, sẽ thiết kế, cung cấp và tích hợp đoàn tàu cùng các hệ thống đường sắt then chốt, bao gồm hệ thống tín hiệu, thông tin và cấp điện.

Siemens Mobility cũng sẽ nghiên cứu việc phối hợp thực hiện bảo trì cho đoàn tàu và hệ thống mà Siemens cung cấp và chuyển giao công nghệ cho các dự án của VinSpeed, hướng tới mục tiêu nội địa hóa cao nhất cho các dự án của Vinspeed.

Ông Phạm Thiếu Hoa, Tổng Giám đốc VinSpeed, chia sẻ: “Việc hợp tác chiến lược với Siemens Mobility là bước đi quan trọng trong lộ trình phát triển các dự án hạ tầng giao thông hiện đại của VinSpeed tại Việt Nam. Sự kết hợp giữa năng lực triển khai dự án, độ am hiểu thị trường trong nước của VinSpeed và kinh nghiệm, công nghệ toàn cầu của Siemens Mobility sẽ tạo nền tảng vững chắc để hiện thực hóa các tuyến đường sắt tốc độ cao đạt chuẩn quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng sống cho người dân Việt Nam”.

Ông Michael Peter, Tổng Giám đốc toàn cầu của Siemens Mobility GmbH cho biết: “Chúng tôi tự hào được hỗ trợ VinSpeed trong kế hoạch hiện thực hóa tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên của Việt Nam. Dự án trọn gói này, bao gồm công nghệ hạ tầng đường sắt hiện đại và đoàn tàu tiên tiến, có thể thay đổi cách thức di chuyển bằng đường sắt cho hàng triệu người, cải thiện đáng kể trải nghiệm và chất lượng cuộc sống, đồng thời tạo ra cơ hội cho toàn ngành, thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch và tăng trưởng công nghiệp dài hạn trong khu vực. Cùng với VinSpeed, chúng tôi mong muốn đưa Việt Nam trở thành quốc gia tiên phong trong lĩnh vực đường sắt cao tốc.”

Ảnh minh họa tàu cao tốc Vinspeed trong tương lai bằng AI

Tàu tiên tiến nhất thế giới sắp về Việt Nam

Về phương tiện, Siemens Mobility dự kiến cung cấp đoàn tàu Velaro Novo, dòng phương tiện tàu cao tốc mới nhất và hiện đại nhất của Siemens Mobility.

Velaro Novo sử dụng hệ thống tín hiệu ETCS cấp độ 2 kết hợp công nghệ vận hành tàu tự động ATO. Hệ thống này giúp nâng cao mức độ an toàn, tối ưu hóa tiêu thụ năng lượng và cho phép tăng tần suất khai thác, đáp ứng nhu cầu vận hành hiệu quả của Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh và Bến Thành - Cần Giờ trong tương lai.

Tàu Velaro Novo sẽ được dùng cho dự án nào?

VinSpeed và Siemens Mobility cũng ký kết Thỏa thuận Khung cung cấp Tàu và các Hệ thống liên quan cho Dự án Đường sắt cao tốc tuyến Hà Nội – Quảng Ninh và Tuyến Bến Thành – Cần Giờ vào ngày 17/12 vừa qua.