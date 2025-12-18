Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vingroup bắt tay "ông lớn" Đức đưa tàu tiên tiến nhất thế giới về nước: Chạy 350km/h, thân rộng, biết leo dốc

18-12-2025 - 14:35 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Loại tàu ưu việt này trước mắt sẽ áp dụng cho tuyến Quảng Ninh - Hà Nội và Bến Thành - Cần Giờ.

Vingroup bắt tay Tập đoàn đến từ Đức

Ngày 17/12/2025 – Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed (Tập đoàn Vingroup) và Công ty Siemens Mobility GmbH (Tập đoàn Siemens AG, Đức) chính thức ký kết Thỏa thuận Hợp tác Chiến lược Toàn diện và Chuyển giao công nghệ, qua đó thiết lập quan hệ hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực đường sắt tốc độ cao tại Việt Nam.

Đây là bước đi chiến lược của VinSpeed nhằm làm chủ năng lực phát triển đường sắt tốc độ cao, đồng thời đặt nền móng cho quá trình chuyển giao các công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới, thúc đẩy nội địa hóa và từng bước kiến tạo hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, đạt chuẩn Quốc tế cho Việt Nam.

Vingroup bắt tay "ông lớn" Đức đưa tàu tiên tiến nhất thế giới về nước: Chạy 350km/h, thân rộng, biết leo dốc - Ảnh 1.

Hình ảnh từ buổi ký kết. Ảnh: Vingroup

Theo Thỏa thuận, Siemens Mobility – công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ và giải pháp đường sắt tốc độ cao, sẽ thiết kế, cung cấp và tích hợp đoàn tàu cùng các hệ thống đường sắt then chốt, bao gồm hệ thống tín hiệu, thông tin và cấp điện.

Siemens Mobility cũng sẽ nghiên cứu việc phối hợp thực hiện bảo trì cho đoàn tàu và hệ thống mà Siemens cung cấp và chuyển giao công nghệ cho các dự án của VinSpeed, hướng tới mục tiêu nội địa hóa cao nhất cho các dự án của Vinspeed.

Ông Phạm Thiếu Hoa, Tổng Giám đốc VinSpeed, chia sẻ: “Việc hợp tác chiến lược với Siemens Mobility là bước đi quan trọng trong lộ trình phát triển các dự án hạ tầng giao thông hiện đại của VinSpeed tại Việt Nam. Sự kết hợp giữa năng lực triển khai dự án, độ am hiểu thị trường trong nước của VinSpeed và kinh nghiệm, công nghệ toàn cầu của Siemens Mobility sẽ tạo nền tảng vững chắc để hiện thực hóa các tuyến đường sắt tốc độ cao đạt chuẩn quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng sống cho người dân Việt Nam”.

Ông Michael Peter, Tổng Giám đốc toàn cầu của Siemens Mobility GmbH cho biết: “Chúng tôi tự hào được hỗ trợ VinSpeed trong kế hoạch hiện thực hóa tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên của Việt Nam. Dự án trọn gói này, bao gồm công nghệ hạ tầng đường sắt hiện đại và đoàn tàu tiên tiến, có thể thay đổi cách thức di chuyển bằng đường sắt cho hàng triệu người, cải thiện đáng kể trải nghiệm và chất lượng cuộc sống, đồng thời tạo ra cơ hội cho toàn ngành, thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch và tăng trưởng công nghiệp dài hạn trong khu vực. Cùng với VinSpeed, chúng tôi mong muốn đưa Việt Nam trở thành quốc gia tiên phong trong lĩnh vực đường sắt cao tốc.”

Vingroup bắt tay "ông lớn" Đức đưa tàu tiên tiến nhất thế giới về nước: Chạy 350km/h, thân rộng, biết leo dốc - Ảnh 2.

Ảnh minh họa tàu cao tốc Vinspeed trong tương lai bằng AI

Tàu tiên tiến nhất thế giới sắp về Việt Nam

Về phương tiện, Siemens Mobility dự kiến cung cấp đoàn tàu Velaro Novo, dòng phương tiện tàu cao tốc mới nhất và hiện đại nhất của Siemens Mobility.

Vingroup bắt tay "ông lớn" Đức đưa tàu tiên tiến nhất thế giới về nước: Chạy 350km/h, thân rộng, biết leo dốc - Ảnh 3.

Velaro Novo sử dụng hệ thống tín hiệu ETCS cấp độ 2 kết hợp công nghệ vận hành tàu tự động ATO. Hệ thống này giúp nâng cao mức độ an toàn, tối ưu hóa tiêu thụ năng lượng và cho phép tăng tần suất khai thác, đáp ứng nhu cầu vận hành hiệu quả của Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh và Bến Thành - Cần Giờ trong tương lai.

Tàu Velaro Novo sẽ được dùng cho dự án nào?

VinSpeed và Siemens Mobility cũng ký kết Thỏa thuận Khung cung cấp Tàu và các Hệ thống liên quan cho Dự án Đường sắt cao tốc tuyến Hà Nội – Quảng Ninh và Tuyến Bến Thành – Cần Giờ vào ngày 17/12 vừa qua.

Vingroup bắt tay "ông lớn" Đức đưa tàu tiên tiến nhất thế giới về nước: Chạy 350km/h, thân rộng, biết leo dốc - Ảnh 4.

Vingroup bắt tay "ông lớn" Đức đưa tàu tiên tiến nhất thế giới về nước: Chạy 350km/h, thân rộng, biết leo dốc - Ảnh 5.

Siemens AG đặc biệt quan tâm đến dự án đường sắt tốc độ cao của Việt Nam

Siemens là một tập đoàn công nghệ toàn cầu trong các lĩnh vực công nghiệp, cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải và y tế. Hiện nay, Siemens đang tập trung tiên phong trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) công nghiệp với doanh thu năm ngoái đạt 75,9 tỷ euro (tương đương 88,05 tỷ USD). Tập đoàn hiện có khoảng 312.000 nhân viên trên toàn cầu.

Tại Việt Nam, Siemens đã chính thức thành lập chi nhánh tại Việt Nam từ năm 1993 và hiện có 3 văn phòng tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM, cùng một nhà máy sản xuất tại Bình Dương.

Hồi tháng 6 năm nay, Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 16 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Trung Quốc, ông Peter Koerte - thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công nghệ và Giám đốc chiến lược Tập đoàn Siemens AG đã có cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính và bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến các dự án đường sắt tốc độ cao ở Việt Nam. Thông qua cuộc gặp, ông Peter Koerte cho biết, Siemens mong muốn tham gia vào các dự án phát triển hạ tầng, nhất là phát triển đường sắt tốc độ cao của Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp ông Peter Koerte. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Theo Thái Hà

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam thuộc nhóm các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới

Việt Nam thuộc nhóm các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới Nổi bật

Đề xuất từ chuyên gia về 2 siêu dự án của Hà Nội

Đề xuất từ chuyên gia về 2 siêu dự án của Hà Nội Nổi bật

Ngày mai, chính thức khởi công tuyến đường sắt dài gần 400km, công nghệ chưa từng có tại Việt Nam, đi qua 6 tỉnh, thành phố

Ngày mai, chính thức khởi công tuyến đường sắt dài gần 400km, công nghệ chưa từng có tại Việt Nam, đi qua 6 tỉnh, thành phố

13:57 , 18/12/2025
Ngày mai, một sự kiện lớn sẽ diễn ra, hàng chục nghìn người Hà Nội sẽ hưởng lợi lớn

Ngày mai, một sự kiện lớn sẽ diễn ra, hàng chục nghìn người Hà Nội sẽ hưởng lợi lớn

13:40 , 18/12/2025
Hà Nội đã chọn được nhà đầu tư cải tạo, xây công viên dọc sông Tô Lịch

Hà Nội đã chọn được nhà đầu tư cải tạo, xây công viên dọc sông Tô Lịch

13:33 , 18/12/2025
Sân bay Nội Bài có máy soi chiếu hiện đại, có cần tháo giày, thắt lưng khi kiểm tra an ninh?

Sân bay Nội Bài có máy soi chiếu hiện đại, có cần tháo giày, thắt lưng khi kiểm tra an ninh?

13:15 , 18/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên