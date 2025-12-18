Sân bay Nội Bài có máy soi chiếu hiện đại, có cần tháo giày, thắt lưng khi kiểm tra an ninh?

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sau khi khánh thành ngày 19-12, khu vực mở rộng Nhà ga hành khách T2 Nội Bài sẽ đưa vào sử dụng hệ thống soi chiếu an ninh thông minh hiện đại.

Thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (TP Hà Nội) cho biết cùng với sự kiện khánh thành dự án mở rộng Nhà ga hành khách T2 ngày 19-12, Nội Bài từng bước triển khai mô hình "Sân bay thông minh".

Thiết bị cổng từ kết hợp với máy quét cơ thể (Body Scanner) có tốc độ xử lý vượt trội. Video: NIA

Trong đó, tại khu vực soi chiếu an ninh, các thiết bị thế hệ mới giúp quy trình trở nên nhẹ nhàng và nhanh chóng hơn.

Hệ thống soi chiếu an ninh thông minh (Smart Security) với 6 máy soi chiếu 3D thế hệ mới và 3 máy quét cơ thể (Body Scanner) hiện đại, đạt chuẩn TSA.

Trong đó, thiết bị cổng từ kết hợp với máy quét cơ thể (Body Scanner) có tốc độ xử lý vượt trội. Máy sử dụng công nghệ sóng milimet an toàn tuyệt đối (không bức xạ ion hóa, an toàn cho phụ nữ mang thai và người dùng máy trợ tim). Thiết bị quét nhanh trong vài giây, phát hiện chính xác vật thể kim loại/phi kim loại và đảm bảo quyền riêng tư tối đa thông qua hình ảnh hiển thị dạng Avatar trung tính.

Trước câu hỏi liệu với máy quét cơ thể hiện đại, hành khách có phải tháo giày và thắt lưng khi kiểm tra an ninh tại sân bay, thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết về mặt kỹ thuật, 3 máy body scanner sử dụng sóng milimet có tốc độ xử lý vượt trội. Máy có thể phát hiện chính xác vật thể kim loại và phi kim loại được giấu dưới quần áo hoặc trong giày, hỗ trợ nhân viên xác định điểm cần kiểm tra nhanh nhất.

Tuy nhiên, hành khách vẫn cần thực hiện kiểm tra an ninh theo quy trình đã được nhà chức trách thông qua, hiện được áp dụng thống nhất trên toàn quốc. Quy định tháo giày, thắt lưng khi soi chiếu an ninh xuất phát từ yêu cầu đảm bảo an ninh theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), bởi những vật dụng này có thể che giấu vũ khí sắc nhọn, chất cấm hoặc chất nổ.

Sân bay Nội Bài áp dụng máy soi chiếu hiện đại: Có cần tháo giày , thắt lưng không? - Ảnh 2.

Kiểm tra an ninh tại khu vực nhà ga T2 Nội Bài mở rộng trong chuyến bay giả định. Ảnh: Phan Công

Tại sân bay Nội Bài, chỉ khu vực nhà ga T2 mới được mở rộng được trang bị Body Scanner sử dụng công nghệ sóng milimet. Mặt khác, để thực hiện quy trình mới, không chỉ cần máy soi chiếu hiện đại mà còn cần quy định mới và sự phối hợp đồng bộ giữa lực lượng an ninh hàng không, cảng hàng không, các hãng bay…

Cũng theo Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, hình ảnh hiển thị trên màn hình của Body Scanner là "avatar trung tính", giúp đảm bảo tôn trọng quyền riêng tư tối đa, mang lại cảm giác thoải mái và yên tâm cho hành khách khi qua cửa an ninh

Sân bay Nội Bài áp dụng máy soi chiếu hiện đại: Có cần tháo giày , thắt lưng không? - Ảnh 3.

Hệ thống máy soi chiếu hành lý xách tay với máy soi cắt lớp 920CT 3D tích hợp công nghệ tự động trả khay. Ảnh: Phan Công

Bên cạnh đó, với hành lý xách tay, hệ thống máy soi cắt lớp 920CT 3D tích hợp công nghệ tự động trả khay và hình ảnh cắt lớp 3D đa chiều, cho phép soi chiếu nhanh, chính xác, tăng năng lực thông qua, rút ngắn thời gian chờ đợi và hỗ trợ nhân viên an ninh phân tích hình ảnh kỹ lưỡng, không bỏ sót các vật phẩm nguy hiểm.

Quy trình làm thủ tục tự động hóa gần như toàn trình

Từ ngày 19-12, hành khách bay quốc tế tại Nội Bài cũng sẽ được trải nghiệm quy trình làm thủ tục tự động hóa gần như toàn trình với 24 Kiosk Check-in có thể tự chọn chỗ ngồi và in thẻ lên máy bay, 24 quầy gửi hành lý tự động hỗ trợ hành khách tự thao tác cân, in và dán thẻ hành lý. Tại các quầy thủ tục truyền thống đã lắp đặt hệ thống thiết bị nhận diện sinh trắc học dành cho hành khách quốc tịch Việt Nam có hộ chiếu gắn chip. Khu vực kiểm soát an ninh với hệ thống autogate áp dụng sinh trắc học nhận diện khuôn mặt sẽ tự động đối khớp dữ liệu và mở cửa chỉ trong vòng 1-3 giây.

Theo Dương Ngọc

Người lao động

