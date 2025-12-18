Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một công ty ở Việt Nam thưởng cuối năm cho nhân viên bằng xe Lexus

18-12-2025 - 11:15 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Trong những năm qua, Zalo đã nhiều lần có những phần thưởng "khủng" để tôn vinh những cá nhân xuất sắc.

Zalo vừa quyết định sẽ thưởng một chiếc ô tô Lexus cho nhân viên có thành tích xuất sắc vào dịp cuối năm 2025.

Chiếc Lexus này thuộc dòng RX 350h, có hai phiên bản chính với Premium có giá niêm yết tại Việt Nam khoảng 3,5 tỉ đồng, còn Luxury hơn 4,3 tỉ đồng.

Năm 2022, Zalo đã trao hai chiếc Mercedes GLC 200 cho nhân viên đạt thành tích nổi bật.

Năm 2023, ghi dấu màn chào sân thành công của KiLM - Large Language Model do đội ngũ kỹ sư Al Zalo phát triển từ đầu, Zalo cũng đã trao thưởng một chiếc Volvo XC60 B6 Ultimate trị giá hơn 2,3 tỉ đồng cho trưởng dự án.

- Ảnh 1.

Chiếc Lexus này thuộc dòng RX 350h, có giá niêm yết tại Việt Nam từ 3,5 tỉ đồng đến hơn 4,3 tỉ đồng, tùy phiên bản Ảnh: Zalo

Zalo hiện là nền tảng nhắn tin dẫn đầu tại Việt Nam với 79,2 triệu người dùng hàng tháng và 2,1 tỉ tin nhắn được gửi đi mỗi ngày.

Sản phẩm Zalo OA cũng có 25.542 tài khoản chấp nhận trả phí hàng tháng.

Cũng trong quý III, Zalo đã ra mắt Trợ lý Công dân số AI, hỗ trợ hơn 79 triệu người dùng tra cứu thông tin hành chính, pháp lý ngay trên Zalo.

Chỉ sau hơn 1 tháng đi vào hoạt động, tính năng này đã thu hút hơn 180.000 người sử dụng. Mỗi ngày, trợ lý AI trên Zalo tiếp nhận và xử lý khoảng 6.000 câu hỏi từ 4.000 người dùng.

Trên thị trường, một vài doanh nghiệp cũng trao phần quà khủng như Zalo, có thể kể đến C.T Group,Tập đoàn G6...

C.T Group từng sắm hai ô tô BMW để tặng cho tập thể và cá nhân xuất sắc trong lễ tổng kết năm 2019.

Tập đoàn G6 đã quyết định thưởng lớn cho nhân viên đạt doanh số trong năm 2024 một chiếc ôtô Mercedes trị giá 2 tỉ đồng. Ngoài ra, còn có nhiều phần thưởng giá trị khác như xe máy SH và iPhone 16.


Theo Lê Tỉnh

Người lao động

