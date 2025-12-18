Hợp tác thúc đẩy tăng trưởng dài hạn cho thị trường hệ thống lưu trữ năng lượng

Sự kiện ký kết ngày 17/12 không chỉ đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển của hai doanh nghiệp, mà còn mở ra dư địa tăng trưởng dài hạn cho thị trường hệ thống lưu trữ năng lượng (Energy Storage System – ESS) tại Việt Nam.

Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển dịch năng lượng mang tính bản lề, được dẫn dắt bởi cam kết đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050 tại COP26 và Quy hoạch Điện VIII. Các định hướng này nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của năng lượng tái tạo, điện phân tán và lưu trữ năng lượng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Trong bối cảnh tỷ trọng điện mặt trời và điện gió gia tăng nhanh chóng, hệ thống lưu trữ năng lượng được xem là hạ tầng nền tảng giúp ổn định lưới điện, tối ưu hiệu quả khai thác nguồn năng lượng sạch và nâng cao khả năng tự chủ của nền kinh tế.

Chia sẻ tại lễ ký kết, ông Phạm Ngọc Bắc, Tổng Giám đốc CMC TS, cho biết việc hợp tác với Pytes là bước đi chiến lược trong định hướng phát triển dài hạn của doanh nghiệp. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi nhìn nhận lưu trữ năng lượng không chỉ là một sản phẩm công nghệ, mà là một cấu phần then chốt của hệ sinh thái năng lượng thông minh trong tương lai. Việc trở thành Nhà phân phối Pytes tại Việt Nam cho phép CMC TS tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị năng lượng sạch, đồng hành cùng khách hàng từ hộ gia đình đến doanh nghiệp và khu công nghiệp trong hành trình tối ưu năng lượng, giảm phát thải và hướng tới phát triển bền vững.”

Pytes được đánh giá là đối tác phù hợp với chiến lược năng lượng của Việt Nam nhờ danh mục giải pháp lưu trữ năng lượng toàn diện, có khả năng mở rộng và linh hoạt theo nhiều quy mô sử dụng. Các hệ thống ESS của Pytes đáp ứng hiệu quả nhu cầu lưu trữ cho điện mặt trời mái nhà, các tòa nhà thương mại, nhà máy và khu công nghiệp, giúp tối ưu chi phí điện, tăng độ ổn định vận hành và hỗ trợ triển khai các mô hình năng lượng mới như microgrid hay trạm sạc xe điện.

Ông Phạm Ngọc Bắc, Tổng Giám đốc CMC TS (trái) và ông Peter Song, Giám đốc Thị trường Đông Nam Á của Pytes (phải)

Đại diện Pytes, ông Peter Song, Giám đốc Thị trường Đông Nam Á của Pytes, đánh giá cao tiềm năng của thị trường Việt Nam cũng như vai trò của CMC TS trong quan hệ hợp tác này. Ông chia sẻ: “Việt Nam là một trong những thị trường năng lượng năng động và giàu tiềm năng nhất khu vực Đông Nam Á. Chúng tôi tin rằng, với năng lực công nghệ, kinh nghiệm triển khai và sự am hiểu thị trường bản địa, CMC TS sẽ là đối tác chiến lược giúp Pytes mang các giải pháp lưu trữ năng lượng tiên tiến đến gần hơn với người dùng Việt Nam, đồng thời đóng góp thiết thực vào mục tiêu chuyển dịch năng lượng và Net Zero của quốc gia.”

Trong khuôn khổ hợp tác, CMC TS sẽ đảm nhiệm vai trò phát triển thị trường, xây dựng mạng lưới đối tác triển khai trên toàn quốc, đồng thời tích hợp các nền tảng quản lý năng lượng, EMS và SCADA do CMC TS phát triển vào hệ thống ESS của Pytes. Việc kết hợp giữa công nghệ lưu trữ tiên tiến và năng lực tích hợp hệ thống giúp các giải pháp được bản địa hóa, phù hợp với điều kiện vận hành, quy định pháp lý và nhu cầu thực tế của thị trường Việt Nam.

Thỏa thuận hợp tác giữa CMC TS và Pytes mở ra tiềm năng phát triển lớn cho nhiều phân khúc thị trường, từ hộ gia đình, tòa nhà thương mại đến các nhà máy, khu công nghiệp và hạ tầng trạm sạc xe điện. Các giải pháp lưu trữ năng lượng không chỉ giúp khách hàng tối ưu chi phí và đảm bảo nguồn điện ổn định, mà còn trở thành công cụ quan trọng trong lộ trình thực hiện các cam kết ESG, giảm phát thải và nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn.

Việc CMC TS chính thức trở thành Nhà phân phối Pytes tại Việt Nam không chỉ mang ý nghĩa hợp tác thương mại, mà còn thể hiện tầm nhìn chung của hai doanh nghiệp trong việc xây dựng hệ sinh thái năng lượng thông minh, bền vững và có khả năng mở rộng.

Trong giai đoạn chuyển dịch năng lượng mang tính quyết định hiện nay, liên minh chiến lược giữa CMC TS và Pytes được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường lưu trữ năng lượng, đóng góp tích cực vào mục tiêu an ninh năng lượng và tăng trưởng xanh của Việt Nam trong dài hạn.