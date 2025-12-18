Việt Nam thuộc nhóm các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới

Tại Diễn đàn "Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026", ông Nguyễn Thanh Nghị - Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đánh giá năm 2025 ghi nhận cả thuận lợi và khó khăn đối với kinh tế Việt Nam, trong đó khó khăn nhiều hơn so với thuận lợi.

“Nền kinh tế chịu ảnh hưởng không nhỏ từ xung đột địa chính trị phức tạp ở nhiều khu vực và chính sách bảo hộ thương mại của các nước. Ở trong nước, nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do năng lực và thích ứng của doanh nghiệp trong chuỗi giá trị còn hạn chế; biến đổi khí hậu; ô nhiễm môi trường và các diễn biến thời tiết cực đoan tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân” – ông Nghị đánh giá.

Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự ủng hộ của Quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành chủ động, quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, toàn diện về phát triển kinh tế - xã hội. “ Tăng trưởng kinh tế được thúc đẩy mạnh mẽ, dự kiến cả năm 2025 đạt trên 8%, nằm trong số các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới ” - báo Lao Động thuật lời ông Nguyễn Thanh Nghị.

Với số liệu lạc quan của 11 tháng năm 2025, nhiều tổ chức quốc tế cũng đã dự báo tích cực về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Đơn cử như HSBC, nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam lên 7,9% cho năm 2025 và 6,7% cho năm 2026. Hay United Overseas Bank (UOB) cũng nâng dự báo tăng trưởng 2025 của Việt Nam từ 7,5% lên 7,7% trong Báo cáo Triển vọng kinh tế quý 4.

Hồi tháng 11, Quốc hội thông qua Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội 2026.

Quốc hội quyết nghị tăng trưởng kinh tế năm sau phấn đấu từ 10% trở lên, GDP bình quân đầu người đạt 5.400-5.500 USD. Lạm phát kiểm soát ở mức khoảng 4,5%.

Các chỉ tiêu Quốc hội đưa ra tăng so với con số ước đạt năm nay, với tăng trưởng kinh tế trên 8% và GDP bình quân đầu người khoảng 5.000 USD.

Cũng theo Nghị quyết, Chính phủ được yêu cầu tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Chính sách tiền tệ, tài khóa điều hành linh hoạt và mở rộng hợp lý, có trọng điểm.

Đồng thời, Chính phủ cũng được yêu cầu quản lý hiệu quả thị trường vàng, bất động sản, chứng khoán; chống thất thu thuế, nhất là từ kênh thương mại điện tử, dịch vụ ăn uống, bán lẻ.

Về đầu tư công, Quốc hội yêu cầu khắc phục các điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ngay từ đầu 2026, nhất là với dự án quan trọng, chương trình mục tiêu quốc gia.

Ngoài ra, Chính phủ cũng cần sớm đưa vào vận hành trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM, Đà Nẵng và các khu thương mại tự do thế hệ mới ở một số địa phương.

Về hạ tầng, theo Nghị quyết, Chính phủ được giao đẩy nhanh tiến độ triển khai tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP HCM. Đồng thời, giai đoạn 2 của dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành cũng cần được nghiên cứu triển khai, đảm bảo tiến độ xây dựng sân bay Gia Bình. Quốc hội cũng yêu cầu khẩn trương triển khai cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, cảng Hòn Khoai.

(Tổng hợp)