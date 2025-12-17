Hà Nội khởi công, khánh thành 6 dự án hạ tầng dịp 19/12

Trong 6 dự án này thì có 2 dự án khánh thành, 4 dự án khởi công. Với 2 dự án khánh thành, bao gồm: Dự án đầu tư xây dựng công trình Khách sạn Dân tộc, tổng mức đầu tư 1.096 tỷ đồng; Dự án đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin xây dựng Trung tâm dữ liệu mới của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, mức đầu tư hơn 135 tỷ đồng.

4 dự án khởi công bao gồm: Dự án đầu tư xây dựng trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng tổng mức đầu tư (hạng mục hạ tầng kỹ thuật đường giao thông) 338 nghìn tỷ đồng; Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thể thao Olympic tổng mức đầu tư (hạng mục công trình văn hóa thể thao) 350 nghìn tỷ đồng; Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 5 đoạn Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc, tổng mức đầu tư 73.680 tỷ đồng; Dự án xây nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân, tổng mức đầu tư 3.799 tỷ đồng.

Phối cảnh dự án trục giao thông cảnh quan sông Hồng đoạn qua nội thành Hà Nội.

Trong 4 công trình được khởi công trên, thì hai dự án gồm, Dự án đầu tư xây dựng trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng và Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thể thao Olympic là có mức đầu tư lớn nhất, cùng với đó hai dự án có mục tiêu tạo ra các không gian phát triển mới cho đô thị Hà Nội; tạo kết nối, giảm ùn tắc giao thông.

Tại dự án trục giao thông cảnh quan sông Hồng có phạm vi triển nghiên cứu thực hiện dọc theo sông Hồng với chiều dài khoảng 80 km, bắt đầu từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thuộc địa giới hành chính của 19 xã, phường của Hà Nội.

Mục tiêu của dự án là đầu tư tuyến giao thông đường bộ dọc hai bên sông Hồng từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở (đại lộ) với quy mô phù hợp nhu cầu giao thông dự báo và cấu trúc hệ thống kết nối với các công trình giao thông qua sông Hồng và các khu vực ven sông, kết nối hệ thống giao thông đường thủy nội địa. Với đô thị, khi hoàn thành dự án sẽ tạo động lực phát triển mới cho hạ tầng đô thị và hạ tầng giao thông thành phố.

Dự án được thực hiện theo hình thức BT, quỹ đất đối ứng để thanh toán cho nhà đầu tư được xác định tại khu vực tái thiết đô thị nằm trong phạm vi dự án.

Dự án khu đô thị thể thao Olympic được đánh giá là một trong những quy hoạch quy mô nhất tại Hà Nội. Dự án nghiên cứu lập quy hoạch trên diện tích khoảng 16.000 ha, phạm vi triển khai khoảng 10.000 ha tại các huyện Thanh Trì, Thường Tín (cũ). Theo báo cáo nghiên cứu cơ sở, dự án được chia thành 4 phân khu chức năng, trong đó nổi bật là đô thị nén TOD kết nối trực tiếp với khu liên hợp thể thao đạt chuẩn quốc tế. Dự án nằm trên địa bàn 12 xã, phường gồm Thanh Liệt, Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai và Dân Hòa; ranh giới trải từ đường Phan Trọng Tuệ tới vành đai 4, tiếp giáp khu dân cư hiện hữu và phân khu đô thị C4.

Hai dự án trục giao thông cảnh quan sông Hồng và khu đô thị thể thao Olympic cuối tuần qua cũng đã được HĐND TP Hà Nội thông qua chủ trương xây dựng tổng thể cho từng dự án. Theo đó, Dự án trục giao thông cảnh quan sông Hồng có mức tổng đầu tư hơn 855 nghìn tỷ đồng; Dự án khu đô thị thể thao Olympic tổng mức đầu tư khoảng 925.651 tỷ đồng.