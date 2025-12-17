Dự án "then chốt" trong vận hành chuỗi Thị Vải – Nhơn Trạch, đặt nền móng hình thành các trung tâm điện khí LNG hiện đại tại Việt Nam

Dự án nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 (NT3&4) là mắt xích quan trọng của chuỗi liên kết Thị Vải – Nhơn Trạch, đồng thời là minh chứng rõ nét cho năng lực của PV Power và tầm nhìn dài hạn của Petrovietnam trong phát triển điện khí LNG. Thành công của dự án không chỉ giải được bài toán an ninh năng lượng mà còn là nền tảng để Việt Nam bước vào kỷ nguyên điện khí hiện đại, sạch và bền vững.

Mô hình liên kết hoàn chỉnh đầu tiên của Việt Nam

Chuỗi Thị Vải – Nhơn Trạch là mô hình liên kết khí – điện LNG hiện đại, được xây dựng đồng bộ từ khâu tiếp nhận, lưu trữ và tái tạo hóa khí tại Kho cảng LNG Thị Vải, đến vận chuyển khí và phát điện tại trung tâm Nhơn Trạch. Trong cấu trúc liên kết ấy, NT3&4 do Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) làm chủ đầu tư, giữ vai trò then chốt, là nơi dòng LNG được chuyển hóa thành điện năng hiệu suất cao, đóng góp trực tiếp vào hệ thống điện quốc gia.

Với công suất 1.624MW và sản lượng dự kiến hơn 9 tỷ kWh/năm, NT3&4 là mắt xích quyết định hiệu quả của toàn chuỗi, bởi công nghệ vận hành, hiệu suất phát điện và độ tin cậy cụm nhà máy, phản ánh trực tiếp khả năng khai thác tối ưu LNG của hệ thống.

Việc hoàn thiện đồng bộ từ đầu vào đến đầu ra không chỉ đảm bảo tính ổn định, linh hoạt trong vận hành mà còn tạo mô hình mẫu cho các trung tâm điện khí LNG mà Petrovietnam định hướng phát triển trong tương lai. NT3&4 vì vậy không chỉ là điểm kết nối.

Dự án NMD NT3&4

PV Power khẳng định vai trò làm chủ dự án – nền tảng vững chắc cho bước tiến mới

Việc PV Power đảm nhận dự án LNG đầu tiên của Việt Nam đã đánh dấu sự trưởng thành của doanh ngiệp từ vai trò vận hành các nhà máy điện truyền thống, sang làm chủ công nghệ tuabin khí thế hệ mới, hệ thống điều khiển, vận hành chu trình hỗn hợp hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn môi trường – an toàn – xã hội theo chuẩn quốc tế, đồng thời thu xếp gần 1 tỷ USD vốn vay nước ngoài trong điều kiện không có bảo lãnh Chính phủ.

Thành công của NT3&4 vì thế không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành một công trình quy mô lớn, mà còn khẳng định năng lực và nền tảng của PV Power để phát triển các dự án điện khí LNG quy mô lớn trong tương lai. Dự án góp phần tăng cường nguồn điện nền ổn định, bổ sung hơn 9 tỷ kWh mỗi năm cho hệ thống, giảm áp lực phụ tải khu vực Nam Bộ và cắt giảm phát thải CO₂ nhờ hiệu suất cao và sử dụng nhiên liệu sạch.

Việc đưa hai nhà máy vào vận hành cũng mở ra thị trường LNG Việt Nam, tạo động lực thu hút đầu tư và đặt nền móng để Petrovietnam hình thành các trung tâm điện khí LNG hiện đại trong những giai đoạn tiếp theo.

Nhờ vị trí trung tâm trong chuỗi LNG Thị Vải – Nhơn Trạch, NT3&4 trở thành biểu tượng của bước chuyển chiến lược trong ngành năng lượng Việt Nam. Với những giá trị đó, dự án không chỉ bổ sung nguồn điện mới hiệu quả mà còn mở ra nền tảng quan trọng cho kỷ nguyên điện khí LNG của Việt Nam, đóng góp thiết thực vào bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy tiến trình chuyển dịch năng lượng xanh – sạch – bền vững.