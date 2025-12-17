Hơn 100 chủ xe vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm… được phát hiện qua camera AI nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Hơn 100 trường hợp xe vi phạm được phát hiện qua camera AI trong ngày 15/12-16/12

Mới đây, Cục Cảnh sát Giao thông đã thông báo danh sách 119 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông được phát hiện qua camera AI trong ngày 15/12 và ngày 16/12. Hai lỗi vi phạm chủ yếu trong danh sách là xe mô tô vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm tại nội đô Hà Nội.

Theo đó, từ 12 giờ ngày 15/12 đến 12 giờ ngày 16/12, tại km20 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, lực lượng chức năng phát hiện 1 trường hợp xe ô tô tải mang biển số 19C15305 không thắt dây đai an toàn. Trường hợp vi phạm này đã được thông tin tới chủ phương tiện để xử lý theo quy định.

Đồng thời, qua trích xuất dữ liệu từ camera AI được thí điểm lắp đặt tại nội đô Hà Nội (nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi), Công an đã tự động phát hiện 53 trường hợp không đội mũ bảo hiểm và 65 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ.

Những trường hợp này đã được chuyển cho Công an TP. Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm.

Nguồn: Cục Cảnh sát Giao thông

Các lỗi vi phạm này sẽ bị phạt ra sao theo quy định tại Nghị định 168?

Theo danh sách được công bố, hai lỗi vi phạm chủ yếu là người điều khiển xe mô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông - vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm.

Căn cứ điểm h và i, khoản 2, Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, người điều khiển xe mô tô, xe máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng:

h) Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" hoặc đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" không cài quai đúng quy cách khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ;

i) Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" hoặc đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" không cài quai đúng quy cách, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 06 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật;

Căn cứ điểm c, khoản 7, Điều 7 Nghị định 168, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng. Bên cạnh đó, người vi phạm sẽ bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe, theo điểm b, khoản 13, Điều 7.

Căn cứ điểm b, khoản 10, Điều 7 Nghị 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu, mà gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 14 triệu đồng. Đồng thời, người vi phạm sẽ bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.