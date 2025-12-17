Cận cảnh công trường cầu Hồng Hà gần 10.000 tỷ đồng bắc qua sông Hồng
Dự án cầu Hồng Hà, hạng mục quan trọng của tuyến Vành đai 4 vùng Thủ đô đang được triển khai rầm rộ với máy móc, nhân lực hoạt động liên tục hai bên bờ sông Hồng. Cây cầu có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, được kỳ vọng tạo trục kết nối chiến lược, giảm tải giao thông và thúc đẩy phát triển khu vực phía Bắc Hà Nội.
Hiện trạng thi công cầu Hồng Hà – dự án vượt sông Hồng có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng.
Dự án đầu tư xây dựng cầu Hồng Hà là một hạng mục trọng điểm của Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, đã khởi công từ tháng 10/2025.
Cầu Hồng Hà dài khoảng 6km, bắc qua sông Hồng, nối liền khu vực Đan Phượng và Mê Linh (cũ), nay là xã Ô Diên và xã Mê Linh (TP Hà Nội). Dự án có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng.
Trước đó, để bảo đảm an toàn quá trình triển khai dự án, Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Bắc đã công bố hạn chế giao thông đường thủy để phục vụ thi công cầu Hồng Hà. Theo đó, từ ngày 10/10/2025 đến tháng 6/2027, luồng đường thủy quốc gia sông Hồng đoạn từ Km197+700 đến Km198+700 bị hạn chế phương tiện để phục vụ thi công cầu.
Cầu Hồng Hà và đường dẫn có chiều dài khoảng 6km với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng. Mặt cắt ngang cầu rộng 24,5m, được thiết kế với 4 làn xe cơ giới và bố trí mỗi bên một làn đường dành cho xe máy và xe thô sơ. Cây cầu được kỳ vọng sẽ tạo ra một trục kết nối giao thông quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực, dự kiến sẽ hoàn thành sau khoảng 3 năm thi công.
Thời điểm hiện tại, máy móc, nhân lực của nhà thầu đang tích cực triển khai hạng mục khoan cọc nhồi, làm dầm thép, san nền… Để bảo đảm tiến độ công trình, nhà thầu huy động hơn 100 kỹ sư, công nhân triển khai trên nhiều mũi thi công.
Khu vực xã Ô Diên – nơi đặt điểm đầu đường dẫn lên cầu Hồng Hà – đang được máy móc triển khai phá dỡ, san ủi mặt bằng sau khi người dân di dời, chuẩn bị cho việc xây dựng nền đường. Hiện tại mặt bằng đường dẫn Cầu Hồng Hà đã được san ủi, kéo dài thẳng tắp, với cần cẩu và thiết bị thi công đang tập kết, sẵn sàng triển khai các hạng mục móng cầu và cọc khoan nhồi.
Sau khi hoàn thành, cầu Hồng Hà cùng với hệ thống đường Vành đai 4 giúp tăng cường khả năng kết nối liên vùng đến các tỉnh lân cận như: Phú Thọ, Bắc Ninh, Hưng Yên...
Theo Trọng Tài
Tiền Phong
