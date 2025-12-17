Cận cảnh công trường cầu Hồng Hà gần 10.000 tỷ đồng bắc qua sông Hồng

Khu vực xã Ô Diên – nơi đặt điểm đầu đường dẫn lên cầu Hồng Hà – đang được máy móc triển khai phá dỡ, san ủi mặt bằng sau khi người dân di dời, chuẩn bị cho việc xây dựng nền đường. Hiện tại mặt bằng đường dẫn Cầu Hồng Hà đã được san ủi, kéo dài thẳng tắp, với cần cẩu và thiết bị thi công đang tập kết, sẵn sàng triển khai các hạng mục móng cầu và cọc khoan nhồi.