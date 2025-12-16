Thông tin quan trọng về giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn..., người dân cả nước cần nắm rõ

Bộ Tư pháp công bố các dữ liệu hộ tịch thay thế giấy tờ trong giải quyết thủ tục hành chính

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đã ký ban hành Quyết định số 3458/QĐ-BTP ngày 10/12/2025 về việc công bố dữ liệu hộ tịch và hướng dẫn kết nối, khai thác sử dụng dữ liệu hộ tịch thay thế giấy tờ trong giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đó, các dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử đủ điều kiện khai thác, sử dụng thay thế giấy tờ trong thành phần hồ sơ thủ tục hành chính gồm: Giấy khai sinh/bản sao Giấy khai sinh, Trích lục khai sinh; Giấy chứng nhận kết hôn/bản sao Trích lục kết hôn, Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; Trích lục khai tử/Giấy chứng tử/bản sao Trích lục khai tử.

Các giấy tờ hộ tịch khác cũng đủ điều kiện khai thác là: Trích lục đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc; Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con; Giấy chứng nhận đăng ký nhận nuôi con nuôi; Trích lục đăng ký giám hộ, Trích lục đăng ký chấm dứt giám hộ, Trích lục đăng ký giám sát giám hộ, Trích ghi vào Sổ hộ tịch việc khai sinh, Trích lục ghi chú kết hôn, Trích lục ghi chú ly hôn, Trích lục ghi vào sổ việc hộ tịch khác.

Theo Quyết định 3458, đối thông tin về việc đăng ký khai sinh, các trường thông tin được chia sẻ bao gồm: Họ, chữ đệm, tên của người được đăng ký khai sinh; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính, nơi sinh, quê quán; Dân tộc; Quốc tịch; Số định danh cá nhân; Họ, chữ đệm, tên, số định danh cá nhân của người mẹ; Họ, chữ đệm, tên, số định danh cá nhân của người cha; Số Giấy khai sinh, cơ quan đăng ký khai sinh; Ngày, tháng, năm đăng ký.

Đối với thông tin về về việc đăng ký khai tử, các trường thông tin được chia sẻ gồm: Họ, chữ đệm, tên; Ngày, tháng, năm sinh; Số định danh cá nhân; Giới tính; Dân tộc; Quốc tịch; Nơi cư trú; Giấy tờ tùy thân; Nơi đăng ký khai tử; Ngày, tháng, năm đăng ký.

Theo Quyết định, các dữ liệu về Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn... trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử có đủ điều kiện khai thác, sử dụng thay thế bản giấy khi làm thủ tục hành chính

Mục tiêu Quyết định này là thay thế hoặc cắt giảm thành phần hồ sơ trong các thủ tục hành chính bằng việc khai thác hoặc sử dụng dữ liệu tương ứng có trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. Yêu cầu đặt ra là tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin, các quy định về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến dữ liệu, bí mật đời tư; tuân thủ các quy định, hướng dẫn kỹ thuật về trao đổi dữ liệu và các nguyên tắc, quy định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số giữa các cơ quan thuộc hệ thống chính trị; phù hợp với Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Tư pháp.

Theo Bộ Tư pháp, trường hợp Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử không có thông tin mà người dân vẫn còn bản chính giấy tờ hộ tịch hoặc thông tin trong Cơ sở dữ liệu không thống nhất với giấy tờ hộ tịch mà công dân cung cấp, cơ quan tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn công dân liên hệ UBND cấp xã nơi đăng ký hộ tịch trước đây hoặc UBND cấp xã nơi cư trú để cập nhật/điều chỉnh thông tin.

Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử đang hoàn thiện kết nối với Trung tâm Dữ liệu quốc gia

Tại Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo 57 Bộ Tư pháp (ngày 12/12), Trưởng phòng Chuyển đổi số, Cục Công nghệ thông tin Nguyễn Trung Dũng cho biết, các cơ sở dữ liệu trong tâm đang được đơn vị triển khai khẩn trương.

Theo đó, Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử đã được công bố và đang hoàn thiện kết nối với Trung tâm Dữ liệu quốc gia. Cơ sở dữ liệu biện pháp bảo đảm hoàn tất thử nghiệm và triển khai chính thức từ ngày 15/12. Cơ sở dữ liệu công chứng đang được hoàn thiện kế hoạch theo chỉ đạo của Bộ trưởng.

Bên cạnh đó, Nền tảng số Thi hành án dân sự đã khai trương, chờ hoàn tất kết nối dữ liệu trong tháng 12 và dữ liệu trợ giúp pháp lý đã được làm sạch và sẵn sàng kết nối.

Ông Dũng cho biết thêm, Cục Công nghệ thông tin đã cơ bản hoàn thành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ, tiến hành tổ chức tập huấn thử nghiệm tại 8 địa phương. Với Hệ thống này, Cục sẽ triển khai trên toàn quốc trong tháng 12 năm nay; ban hành quy định xử lý văn bản điện tử toàn trình từ ngày 15/12, không sử dụng bản giấy, trừ văn bản mật.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng tiến độ đã đề ra. Đặc biệt, ông Ninh chỉ ra các nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: Rà soát, chuẩn hóa thủ tục hành chính để triển khai trên môi trường điện tử; tích hợp, vận hành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ; hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và kết nối với Trung tâm Dữ liệu quốc gia nhằm hình thành cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia. Các đơn vị phải phân công rõ trách nhiệm, bảo đảm hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ trong năm 2025.