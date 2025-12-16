Loạt "siêu công trình" khẳng định khối óc và trí tuệ Việt của DN 1 triệu tỷ duy nhất tại Việt Nam

Toàn cảnh giàn WHP-DH01.

Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) là một trong những trụ cột của nền kinh tế Việt Nam. Đây cũng là doanh nghiệp có quy mô lớn nhất, doanh nghiệp phi ngân hàng duy nhất tại Việt Nam có tổng tài sản hợp nhất vượt 1 triệu tỷ đồng.

Trải qua 50 năm hình thành và phát triển, các dự án của Petrovietnam có thể tự chủ nhiều dự án quy mô lớn, không chỉ góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, đóng góp quan trọng cho ngân sách nhà nước, mà còn mở ra một diện mạo mới cho năng lực ngành công nghiệp - năng lượng quốc gia.

Đặc biệt, giai đoạn 2022 - 2025, nhiều dự án, công trình trọng điểm của tập đoàn lần lượt được triển khai và về đích thành công trong những điều kiện đặc biệt khắc nghiệt của thị trường năng lượng toàn cầu. Petrovietnam đã thực sự làm chủ ở những khâu cốt lõi nhất của chuỗi công trình dầu khí, năng lượng siêu trường, siêu trọng.

Chân đế giàn DH01 thuộc dự án Phát triển mỏ Đại Hùng pha 3.

Dấu ấn tự chủ rõ nét nhất của lĩnh vực thăm dò khai thác năm 2025 được ghi dấu tại dự án Phát triển mỏ Đại Hùng pha 3. Từ một dự án từng đứng trước nguy cơ phải dừng khai thác, mỏ Đại Hùng nay bước sang một chu kỳ phát triển mới.

Đến tháng 5/2025, dự án này đón dòng dầu thương mại đầu tiên. Với vai trò tổng thầu EPCI, Liên doanh Vietsovpetro phối hợp chặt chẽ cùng Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC), Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) và đơn vị điều hành mỏ là Chi nhánh Điều hành Dầu khí trong nước (PVEP-POC).

Trước đặc thù mỏ nước sâu, xa bờ, hạ tầng đã vận hành hơn 30 năm, PVEP-POC đã chủ động tối ưu thiết kế, tái sử dụng hạ tầng, nội địa hóa thiết bị và huy động nguồn lực trong hệ sinh thái Petrovietnam, đưa dự án về đích an toàn, hiệu quả kinh tế.

Chân đế khối thượng tầng giàn Công nghệ Trung tâm CPP Lô B.

Cũng trong năm 2025, Petrovietnam đã hạ kết cấu thép khổng lồ của dự án chân đế khối thượng tầng giàn Công nghệ Trung tâm CPP Lô B. Dự án có khối lượng chân đế khoảng 7.400 tấn, cọc gần 5.700 tấn, tổng giá trị đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng.

Toàn bộ công trình được PTSC, trực tiếp là Công ty TNHH MTV Cơ khí Hàng hải (PTSC M&C), chế tạo hoàn toàn trong nước với gần 1.000 kỹ sư, công nhân trực tiếp tham gia. Đằng sau những khối thép siêu trường, siêu trọng này là cả một hệ thống công nghệ phức tạp với thiết kế kết cấu chịu tải trong môi trường biển, công nghệ hàn tổ hợp thép dày, kiểm soát biến dạng nhiệt, cùng hệ sơn bảo vệ nhiều lớp bảo đảm tuổi thọ hàng chục năm ngoài khơi.

Khối thượng tầng giàn BK-24 tại bãi chế tạo Cảng Vietsovpetro.

Bên cạnh đó, Petrovietnam cũng tổ chức thi công đồng bộ, tối ưu tiến độ đối với công trình giàn BK-24 của Liên doanh Vietsovpetro. Từ thiết kế, chế tạo chân đế, topside đến lắp đặt ngoài khơi đều do Xí nghiệp Xây lắp, Khảo sát và Sửa chữa các công trình khai thác dầu khí (Xí nghiệp Xây lắp) của Vietsovpetro trực tiếp thực hiện.

Việc đón dòng dầu thương mại sớm hơn kế hoạch 65 ngày của dự án vừa là thành tích tiến độ, vừa phản ánh khả năng làm chủ nhịp độ thi công EPCI - một trong những thách thức lớn nhất của các công trình khai thác hiện đại.

Trong khi đó, dự án Kình Ngư Trắng - Kình Ngư Trắng Nam tại Lô 09-2/09 l ại cho thấy năng lực tự chủ trong tổ chức đồng bộ cả một cụm mỏ cận biên phức tạp. Dự án có sự tham gia của Vietsovpetro, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) và OA Zarubezhneft, trong đó Vietsovpetro giữ vai trò Người điều hành. Dự án bao trùm toàn bộ chuỗi hạng mục từ giàn trung tâm CPP-KNT, giàn nhẹ WHP-KTN đến hệ thống đường ống, cáp ngầm và cải hoán các giàn hiện hữu, với yêu cầu kỹ thuật và tổ chức thi công rất cao.

Dự án được khởi công ngày 7/6/2023. Bằng việc tối ưu thiết kế, linh hoạt biện pháp thi công và tận dụng tối đa nội lực, Vietsovpetro đã đưa dự án về đích thành công, vượt tiến độ. Việc đưa mỏ Kình Ngư Trắng - Kình Ngư Trắng Nam vào khai thác thương mại góp phần duy trì sản lượng trong bối cảnh các mỏ lân cận suy giảm, đồng thời mang ý nghĩa chiến lược về an ninh năng lượng và chủ quyền...

Dự án Kình Ngư Trắng - Kình Ngư Trắng Nam

Không chỉ ở lĩnh vực dầu khí truyền thống, năng lực tự chủ của Petrovietnam còn được mở rộng sang lĩnh vực năng lượng tái tạo khi PTSC lần đầu tiên làm tổng thầu thi công 33 chân đế điện gió ngoài khơi cho thị trường Đài Loan (Trung Quốc).

Song song với các đại công trình ngoài khơi, một hướng tự chủ khác cũng đang hình thành trên bờ thông qua mô hình liên danh tổng thầu giữa PTSC và Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí (PETROCONs) tại dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1. Đây được xem là bước mở đầu cho vai trò tổng thầu EPC của Petrovietnam đối với các công trình năng lượng quy mô lớn trên bờ, góp phần từng bước khép kín chuỗi năng lực: Từ tự chủ thiết kế - chế tạo kết cấu biển đến tổng thầu xây dựng các nhà máy công nghiệp - năng lượng.