Thông tin mới liên quan đến ứng dụng VNeID, người dân cần nắm rõ

Ứng dụng VNeID (Ảnh minh họa)

Thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp

Chiều 5/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV, Quốc hội đã thông qua Luật Lý lịch tư pháp với 92,39% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Theo đó, tại phiên thảo luận tại tổ và hội trường, đa số các đại biểu Quốc hội đều tán thành với nội dung của dự thảo luật. Đã có nhiều chính sách nêu tại dự thảo luật thể hiện rõ tư duy đổi mới mạnh mẽ, nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, đổi mới phương thức quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp.

Một trong những nội dung được sửa đổi, bổ sung của Luật Lý lịch tư pháp là về phiếu lý lịch tư pháp số 01, số 02 và phiếu lý lịch tư pháp điện tử. Theo đó, Chính phủ đã tiếp thu và chỉnh lý dự thảo luật theo hướng quy định tiếp tục duy trì phiếu lý lịch tư pháp số 01 và số 02. Phiếu được cấp dưới dạng bản điện tử hoặc bản giấy có giá trị pháp lý như nhau.

Trường hợp phiếu lý lịch tư pháp bản điện tử đã được cấp, thì thông tin lý lịch tư pháp của công dân được cập nhật hiển thị trên VNeID được coi là một trường thông tin sẵn có, tương tự như họ tên, ngày tháng, năm sinh. Thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp. Cá nhân không cần yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp khi có nhu cầu.

Quy định này giúp tạo điều kiện thuận lợi tối đa để người dân thực hiện dịch vụ mọi lúc, mọi nơi, mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội, người dân, doanh nghiệp và công tác quản lý nhà nước, tiết kiệm thời gian, công sức, tiền bạc, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, hội nhập quốc tế.

Thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID được áp dụng kỹ thuật công nghệ bảo mật, phiếu điện tử được áp dụng cơ chế xác thực bảo mật, chống làm giả.

Bên cạnh đó, về thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp và thời hạn cấp phiếu, Chính phủ đã tiếp thu và chỉnh lý dự thảo luật theo hướng quy định thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp bằng hình thức trực tuyến để thể chế hóa chủ trương về phát triển ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Chỉ một số trường hợp là người nước ngoài, người chưa có định danh điện tử, có thể yêu cầu cấp phiếu bằng hình thức trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính. Cá nhân có thể ủy quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp phiếu đối với cả hai loại phiếu. Thời hạn cấp phiếu được rút ngắn là 5 ngày làm việc.

Cách thực hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

Để thực hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID, người dùng làm theo các bước sau đây:

Bước 1: Trước hết, người dùng cần có định danh mức độ 2. Sau khi đăng nhập, người dùng chọn “Thủ tục hành chính”, chọn “Cấp phiếu lý lịch tư pháp” và nhập passcode để sử dụng tính năng.

Bước 2: Tại phần “Cấp phiếu lý lịch tư pháp”, người dùng chọn “Tạo mới yêu cầu” và chọn đối tượng cấp phiếu. Người dùng chọn “Bản thân” nếu đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp cho bản thân và chọn “Khai hộ” nếu đề nghị cấp phiếu cho người khác.

Bước 3: Sau đó, người dùng tiến hành nhập thông tin của người yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp và chọn “Tiếp tục” khi hoàn thành.

Bước 4: Người dùng tiến hành nhập quá trình cư trú, nghề nghiệp, nơi làm việc bằng cách chọn “Thêm thông tin”, sau đó chọn "Tiếp tục" và điền cách thông tin được yêu cầu. Khi nhập xong, người dùng chọn “Lưu” và nhấn “Tiếp tục” để sang bước tiếp theo.

Bước 5: Người dùng tiếp tục chọn thông tin thủ tục hành chính, nhấn “Tiếp tục” sau khi nhập xong các thông tin.

Bước 6: Sau khi điền xong, cửa sổ “Xác nhận thông tin hồ sơ” mở ra, đi kèm với khoản phí phải đóng. Người dùng ấn “Gửi yêu cầu” và tiến hành thanh toán.

Bước 7: Sau khi thanh toán, người dùng theo dõi trạng thái hồ sơ. Khi hồ sơ hiển thị “Đã xử lý xong, đã trả kết quả” tức thủ tục đã hoàn tất. Tại VNeID, người dùng chọn phần “Hồ sơ đã nộp”, và ấn “Xem bản điện tử” để xem phiếu lý lịch tư pháp bản điện tử.