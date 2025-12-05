Sản phẩm "Made in Vietnam" lập kỳ tích, vượt qua hàng loạt các tên tuổi có máu mặt trên thế giới

Hàng năm, Microsoft sẽ cập nhật danh sách các nhà cung cấp phần mềm bảo mật tương thích dành cho người dùng Windows và áp dụng bộ tiêu chí đánh giá đặc biệt khắt khe. Các nhà cung cấp phải chứng minh khả năng tương thích sâu với hệ điều hành Windows thông qua việc tuân thủ toàn diện yêu cầu về API và Kernel Mode Drivers.

Bên cạnh đó, Microsoft chỉ ghi nhận các sản phẩm đạt chứng nhận chất lượng từ những phòng thí nghiệm quốc tế độc lập và duy trì tỷ lệ phát hiện sai ở mức rất thấp nhằm bảo đảm trải nghiệm người dùng.

Nếu như năm trước Microsoft liệt kê 15 nhà cung cấp, thì trong đợt đánh giá mới nhất chỉ còn 8 hãng tiếp tục đáp ứng yêu cầu. Trong danh sách do Microsoft công bố, Công ty Cổ phần An toàn thông tin CyRadar - doanh nghiệp an ninh mạng do Tập đoàn FPT đầu tư phát triển đã được gọi tên.

Danh sách các nhà cung cấp phần mềm chống mã độc dành cho người dùng Windows do Microsoft công bố.

CyRadar là doanh nghiệp duy nhất ở Đông Nam Á được lựa chọn. Đây là năm thứ hai liên tiếp sản phẩm chống mã độc Việt Nam có mặt trong danh sách này bên cạnh các thương hiệu toàn cầu lâu năm như Norton, McAfee hay Avira. Nhà cung cấp như CyRadar cũng phải vượt qua những thử nghiệm liên quan đến hiệu năng và độ ổn định hệ thống.

CyRadar định vị là nhà cung cấp giải pháp an ninh mạng thế hệ mới, tập trung vào việc phát hiện sớm và ngăn chặn mối đe dọa trong hệ thống của doanh nghiệp và cơ quan nhà nước. Công nghệ cốt lõi của CyRadar cho phép nhận diện dấu hiệu bất thường ngay tại thiết bị đầu cuối, cảnh báo sớm nguy cơ tấn công và bảo vệ người dùng trước mã độc lan truyền qua internet, email hay các kỹ thuật lừa đảo trực tuyến tinh vi.

Bảng điều khiển quản trị CyRadar EDR với thống kê hệ điều hành, số lượng mối đe dọa, tình trạng xử lý và nhóm mối nguy phổ biến, hỗ trợ quản lý tập trung cho doanh nghiệp.

Trong hai năm qua, CyRadar tập trung nâng cấp sản phẩm theo hướng tăng cường phòng thủ chủ động và bám sát chuỗi hành động tấn công thực tế. Công ty đã tích hợp các mô hình học máy, phân tích hành vi để phát hiện những hình thức tấn công tinh vi như mã độc đa hình hay tấn công không file. Đến nay, CyRadar đã phát hiện hơn 50 triệu tệp tin và đường dẫn bất thường, đồng thời được giới thiệu tại nhiều thị trường công nghệ lớn như Anh, Pháp, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Quan trọng nhất, CyRadar EDR được tinh chỉnh để đồng bộ hoàn toàn với khung MITRE ATT&CK, qua đó bao quát và ngăn chặn những kỹ thuật mà các nhóm tin tặc tiên tiến đang sử dụng.

Đến thời điểm hiện tại, CyRadar EDR đang bảo vệ hơn 8.000 máy trạm tại các cơ quan và doanh nghiệp trong nước. Nhiều tổ chức triển khai CyRadar trên hàng nghìn thiết bị, như một số đơn vị cấp tỉnh ở Đồng Nai và Bình Phước hay hệ thống y tế Medlatec. Những triển khai thực tế này cho thấy sản phẩm hoạt động ổn định trong môi trường có yêu cầu bảo mật cao và quy mô lớn.

CyRadar là dự án khởi nghiệp của FPT. Đây là một trong những giải pháp tối ưu để tìm kiếm, phát hiện, ngăn chặn và cảnh báo tất cả nguy hiểm tiềm ẩn có thể xảy ra với doanh nghiệp, được cài đặt trên một thiết bị riêng và đặt trong mạng của doanh nghiệp/tổ chức, chuyên phân tích lưu lượng mạng để phát hiện các cuộc tấn công nâng cao.



