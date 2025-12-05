Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới, người dân bất cẩn có thể bị lừa 50 triệu đồng

Để nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa tội phạm. Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh, Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo đến toàn thể nhân dân biết, nhận diện và phòng ngừa tội phạm.

Các đối tượng mạo danh cán bộ của Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an hoặc của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an các tỉnh chủ động tìm kiếm và liên hệ với người có nhu cầu xuất cảnh ra nước ngoài qua các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, Wechat… sau đó gợi ý hướng dẫn, giúp đỡ người dân thực hiện các thủ tục nộp hồ sơ cấp hộ chiếu, xin visa mà chỉ cần người dân gửi ảnh chân dung và CCCD để làm thủ tục.

Sau khi người dân đã tin và làm theo hướng dẫn của đối tượng, chúng sẽ gửi ảnh chụp hộ chiếu, visa giả mạo cho người dân (hình ảnh, thông tin cá nhân của người dân trong hộ chiếu, hình ảnh Visa được đối tượng cắt ghép, dùng các công nghệ AI chỉnh sửa cho phù hợp) và thông báo rằng thủ tục cấp hộ chiếu, Visa đã hoàn tất, đối tượng thông báo thời gian xuất cảnh và yêu cầu người dân có mặt tại sân bay nhận giấy tờ, làm thủ tục xuất cảnh để lấy lòng tin của người bị hại..

Một thời gian ngắn sau, đối tượng tiếp tục gửi “Văn bản xác minh, chứng minh nguồn thu nhập và tài chính” giả mạo của Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an tới người dân và viện ra lý do là Cơ quan chức năng yêu cầu người dân phải chứng minh khả năng tài chính; yêu cầu người dân phải chuyển 50.000.000 đồng vào tài khoản của Cục Quản lý xuất nhập cảnh (tài khoản giả mạo) để xác minh và sẽ hoàn trả sau 30-40 phút… người dân vì bị đối tượng giả mạo thúc giục nên chuyển tiền cho chúng, đến khi chuyển xong thì đối tượng sẽ cắt liên lạc..

Do đó, để không trở thành nạn nhân của bọn tội phạm, người dân nâng cao ý thức bảo vệ thông tin cá nhân, không công khai các thông tin cá nhân lên mạng xã hội. Không nghe theo những “lời mời” làm hộ chiếu nhanh, hộ chiếu giá rẻ, làm thị thực giúp…Khi chưa hiểu, chưa rõ quy trình, thủ tục làm hộ chiếu, thị thực cần trao đổi với Cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh, nếu nghi ngờ có dấu hiệu tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần thông tin ngay cho Cơ quan Công an nơi gần nhất để được xử lý, giải quyết kịp thời.