Việt Nam sắp có "siêu dự án" sân bay Gia Bình đẳng cấp top 10 thế giới

Chủ đầu tư dự án được Chính phủ, Bộ công an tin tưởng lựa chọn là Masterise Group – Tập đoàn đa ngành nghề & lĩnh vực, không ngừng kiến tạo sản phẩm đột phá suốt hơn một thập kỷ qua với nhiều năm kinh nghiệm triển khai những công trình mang tính biểu tượng tiêu chuẩn quốc tế.

Sức hút đầu tư mới

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh) có diện tích đến năm 2050 khoảng 460.000 m2, trong đó, hạng mục nhà ga VIP rộng khoảng 5.900 m2; được xây dựng theo chuẩn mực quốc tế, trở thành cảng hàng không thông minh, xanh, bền vững thế hệ mới, hướng đến tiêu chuẩn dịch vụ quốc tế thuộc nhóm 10 cảng hàng không 5 sao hàng đầu thế giới theo tiêu chí của Skytrax và nằm trong nhóm sân bay có trải nghiệm hành khách xuất sắc (AQS).

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình – dự án sân bay tư nhân lớn nhất lịch sử Việt Nam vừa được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư - sẽ khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ hàng không khu vực và thế giới

Được đầu tư với quy mô cấp 4F theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng Quốc tế (ICAO), Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ lưỡng dụng, vừa bảo đảm hoạt động an ninh - quốc phòng và các sự kiện đối ngoại quan trọng vừa đáp ứng nhu cầu khai thác khoảng 30 triệu hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm giai đoạn đến năm 2030; khoảng 50 triệu hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm tầm nhìn đến năm 2050.



Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, dự án này có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy cực tăng trưởng mới ở phía Đông Hà Nội; đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng không ngày càng tăng của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc; giảm tải, hỗ trợ cho Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đang quá tải nhưng chưa thể đầu tư mở rộng, nâng công suất.

Đồng thời, cảng hàng không quốc tế Gia Bình sẽ được kết nối đồng bộ với hệ thống giao thông cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh. Trong đó, khu vực Hà Nội được kết nối trực tiếp thông qua tuyến đường bộ cao tốc, đường sắt đô thị và đường sắt quốc gia.

"Dự án đồng thời có ý nghĩa đặc biệt trong bảo đảm quốc phòng, an ninh và phục vụ các sự kiện đối ngoại quan trọng, đặc biệt là Hội nghị Cấp cao APEC năm 2027 (APЕС 2027)", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Tại các phiên thảo luận của Quốc hội, nhiều đại biểu đã bày tỏ đồng thuận với chủ trương đầu tư xây dựng dự án này.

Đại biểu Trần Văn Khải (đoàn Ninh Bình) khẳng định, việc xây dựng dự án Gia Bình là tầm nhìn "trung tâm kép" cho vùng Thủ đô. Sân bay mới này được quy hoạch theo mô hình "twin hub" (hai trung tâm) như mô hình tại London, Tokyo, bổ trợ chiến lược cho sân bay Nội Bài.

Theo đại biểu, với quy mô cảng hàng không 5 sao đẳng cấp quốc tế, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình sẽ phát huy lợi thế không gian phía Đông Bắc Hà Nội, mở ra không gian phát triển mới cho vùng Thủ đô. Sân bay này không chỉ giảm tải cho Nội Bài đang quá tải, mà còn tạo cú hích mạnh mẽ cho các ngành công nghiệp, logistics, thương mại điện tử, du lịch, dịch vụ của vùng.

Chủ đầu tư là Thương hiệu quen thuộc về bất động sản cao cấp

Masterise Group – nhà đầu tư được Chính phủ, Bộ Công an tin tưởng lựa chọn sẽ góp phần kiến tạo Cảng hàng không quốc tế Gia Bình theo chuẩn mực toàn cầu, khẳng định vai trò tiên phong mở ra kỷ nguyên mới cho hạ tầng hàng không Việt Nam.

Masterise Group – chủ đầu tư dự án,được thành lập vào năm 2007, do ông Hồ Anh Minh làm Tổng giám đốc. Đây là tập đoàn đầu tư đa ngành nghề và lĩnh vực, bao gồm phát triển dự án căn hộ, khu đô thị, bất động sản nghỉ dưỡng & khu thương mại cao cấp, quản lý bất động sản, dịch vụ nghỉ dưỡng và giải trí…; Masterise Homes – nhà phát triển bất động sản hàng hiệu hàng đầu Việt Nam thuộc Masterise Group– cũng đã có nhiều dự án biểu tượng có tiếng khắp cả nước như: Khu dinh thự nổi mang thương hiệu ELIE SAAB đầu tiên tại châu Á The Rivus, Khu bất động sản hàng hiệu JW Marriott & Marriott quy mô lớn nhất thế giới Grand Marina, Saigon; Khu đô thị chuẩn quốc tế The Global City (TP.Hồ Chí Minh); Khu căn hộ hàng hiệu The Grand, Hà Nội…



Tháng 8/2025, Masterise Group đã tăng vốn điều lệ từ 6.700 tỷ đồng lên hơn 35.200 tỷ đồng để triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn.

Đáng chú ý, Tập đoàn này cam kết thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình theo tiến độ với các mốc thời gian rất cụ thể, trong đó có mốc APEC 2027.

Khi Việt Nam đứng trước những vận hội lớn lao của thời đại, Masterise Group sẵn sàng gánh vác trọng trách cùng đất nước. Bằng năng lực hợp tác quốc tế, năng lực quản trị dự án, tư duy sáng tạo, tốc độ triển khai và tinh thần trách nhiệm, Masterise Group được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng góp, tạo ra một lực đẩy, viết nên những chương mới trong câu chuyện kiến tạo hạ tầng thịnh vượng của Việt Nam.

Động lực quan trọng thúc đẩy phát triển hạ tầng quốc gia

Để đảm bảo tiến độ phục vụ APEC 2027, Chính phủ kiến nghị Quốc hội cho phép áp dụng chính sách đặc thù để UBND tỉnh Bắc Ninh được phép di dời các di tích lịch sử - văn hóa (các cấp) trong quá trình triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thực hiện đầu tư xây dựng Dự án.

Đại biểu Trần Văn Khải nhận xét, điều này thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, giúp tháo gỡ các "điểm nghẽn" cố hữu về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư để dự án có thể triển khai nhanh nhất. Một số ý kiến băn khoăn về tính khả thi tài chính của dự án khi số vốn quá lớn, đại biểu Trần Văn Khải cho rằng, chúng ta đã chia nhỏ dự án thành các cấu phần hợp lý: phần lõi sân bay do nhà đầu tư chịu trách nhiệm hoàn toàn, các phần phụ trợ như khu tái định cư, đường kết nối sẽ được đầu tư theo hình thức BT, lấy đất đổi hạ tầng. Cách làm này giúp giảm áp lực ngân sách, đồng thời khai thác hiệu quả quỹ đất địa phương.

Đồng quan điểm, đại biểu Tạ Văn Hạ (đoàn Đà Nẵng) lưu ý cần nghiên cứu cơ chế đặc thù cho dự án, bởi khu vực xây dựng sân bay là vùng Kinh Bắc - nơi "mỗi tấc đất, mỗi mái nhà" đều thấm đẫm giá trị văn hóa, lịch sử. Người dân sẵn sàng hy sinh, ủng hộ chủ trương lớn, vì vậy khi triển khai cần có cách ứng xử và chính sách tương xứng.

Trong báo cáo thẩm tra dự án, Uỷ ban Kinh tế Tài chính Quốc hội đề nghị Chính phủ đánh giá tính khả thi trong việc hoàn thành Dự án để đáp ứng tiến độ phục vụ APEC năm 2027.Trước đó, tại phiên họp toàn thể của Uỷ ban Kinh tế Tài chính Quốc hội diễn ra chiều 11/11, liên quan đến chủ trương đầu tư xây dựng dự án sân bay Gia Bình, những băn khoăn của các uỷ ban của Quốc hội, các chuyên gia… cũng đã được lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Bắc Ninh làm rõ thêm.

Lý giải sự cần thiết Cảng hàng không quốc tế Gia Bình trong khi đã có sân bay Nội Bài chỉ cách 43km, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cho hay, Việt Nam cần có sân bay quốc tế hiện đại với các công trình phụ trợ mà "Ngoài mục tiêu phục vụ vận chuyển còn để phục vụ kinh tế, du lịch – các khách hàng VIP trong nước, quốc tế, gần nhất là sự kiện APEC 2027", ông Dũng nói.