3 kiến nghị của Chủ tịch CMC Nguyễn Trung Chính

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 diễn ra ngày 16/12/2025 tại Trụ sở Chính phủ (số 1 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội), với chủ đề “Kinh tế Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số”.

Sự kiện do Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và Chính phủ đồng chủ trì chỉ đạo tổ chức, gồm một phiên toàn thể cấp cao và hai phiên chuyên đề, tập trung đánh giá điều hành vĩ mô năm 2025, nhận diện cơ hội–thách thức 2026–2030 và đề xuất giải pháp thúc đẩy tăng trưởng “hai con số” gắn với chuyển đổi xanh và chuyển đổi số.

Trong khuôn khổ diễn đàn, CMC tham gia với tư cách đại diện khối doanh nghiệp công nghệ và mang đến khu trưng bày bên lề, giới thiệu các giải pháp chuyển đổi AI phục vụ quản trị đô thị, an ninh – giao thông và chuyển đổi số cấp cơ sở.

Toàn cảnh Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025 với chủ đề “Kinh tế Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số”

Ba kiến nghị của Chủ tịch Nguyễn Trung Chính: Tạo “đường băng” cho kinh tế tư nhân dẫn dắt đổi mới

Phát biểu tại diễn đàn, ông Nguyễn Trung Chính – Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ CMC nhấn mạnh Việt Nam cần kiên định mô hình “chuyển đổi kép” (chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh) như động lực tăng trưởng mới trong dài hạn, đồng thời khai thác mạnh hơn vai trò dẫn dắt của khu vực kinh tế tư nhân theo tinh thần các nghị quyết lớn về phát triển khoa học công nghệ – đổi mới sáng tạo – chuyển đổi số và phát triển kinh tế tư nhân.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Nguyễn Trung Chính nêu ba kiến nghị:

Kiến nghị 1: Hạ tầng số quốc gia – mạnh dạn giao cho doanh nghiệp tư nhân

Chủ tịch CMC kiến nghị Chính phủ tiếp tục mạnh dạn giao khu vực tư nhân đầu tư, xây dựng và phát triển hạ tầng số quốc gia (trung tâm dữ liệu, cloud, AI, nền tảng số dùng chung…), thay vì chỉ dựa chủ yếu vào doanh nghiệp nhà nước. Theo CMC, mở rộng không gian cho tư nhân sẽ giảm áp lực đầu tư công, tăng năng lực cạnh tranh và thu hút dòng vốn chất lượng cao.

Kiến nghị 2: Chính sách dữ liệu đủ cạnh tranh để trở thành Digital & AI Hub

Từ các khảo sát chính sách kinh tế số trong khu vực, CMC cho rằng Việt Nam cần nâng cấp năng lực cạnh tranh thể chế để thu hút các tập đoàn công nghệ toàn cầu. Do đó, Chủ tịch CMC đề xuất:

Lập bảng so sánh chính sách dữ liệu – kinh tế số giữa Việt Nam và các trung tâm trong khu vực (như Singapore, Malaysia) để xác định rõ “khoảng cách chính sách”.

Xây dựng khung quản trị dữ liệu số cạnh tranh , hướng tới tương đồng và có điểm vượt trội trong ASEAN, nếu Việt Nam muốn trở thành Digital & AI Hub của khu vực.

Kiến nghị 3: Hệ sinh thái & nhân lực – phát triển mô hình “3 nhà”

Kiến nghị thứ ba tập trung vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực số. Chủ tịch CMC đề xuất Việt Nam có thể trở thành quốc gia sáng tạo thông qua mô hình liên kết “3 nhà” (Nhà nước – Nhà trường – Nhà doanh nghiệp), với các không gian khoa học – công nghệ – đổi mới sáng tạo gắn với doanh nghiệp.

CMC kiến nghị:

Có thể quy hoạch các đô thị KHCN – ĐMST quy mô lớn tại các địa bàn trọng điểm.

Xem xét giao các không gian KHCN tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng cho những mô hình đại học – doanh nghiệp như CMC Uni, nhằm tăng tốc R&D, đào tạo và thương mại hóa công nghệ.

Ấn tượng với giải pháp AI Camera giám sát an ninh của CMC

Tại Triển lãm bên lề Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 tổ chức tại Trụ sở Văn phòng Chính phủ, CMC trình diễn giải pháp AI Camera giám sát an ninh với luồng hình ảnh lấy trực tiếp từ các AI Camera do CMC triển khai thí điểm tại 1 phường ở Hà Nội.

Hệ thống AI Camera của CMC có khả năng nhận diện đa dạng tình huống, từ va chạm giao thông, ẩu đả, đỗ xe trái phép đến cháy nổ, đồng thời cảnh báo trực tiếp về màn hình giám sát để hỗ trợ lực lượng chức năng bảo đảm an ninh giao thông và trật tự xã hội.

Chủ tịch CMC giới thiệu giải pháp AI Camera của CMC với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại triển lãm bên lề Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025

Chủ tịch Nguyễn Trung Chính chia sẻ: “Giải pháp AI Camera của CMC khi được cho phép sẽ có khả năng tích hợp vào chính các camera giám sát hộ gia đình hiện tại mà hàng trăm nghìn, hàng triệu hộ dân trên cả nước đang sử dụng. Qua đó các camera này sẽ được ‘AI hoá’ và trở thành những người bảo vệ 24/7 cho mọi nhà”.

Về nền tảng công nghệ, CMC cho biết giải pháp camera thông minh của doanh nghiệp hướng tới các năng lực nhận diện hành vi bất thường, hỗ trợ quản lý giao thông, an ninh đô thị và giám sát cháy nổ.

Gian hàng CMC tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025

Bên cạnh AI Camera, tại khu trưng bày, CMC cũng giới thiệu bộ 8 sản phẩm chuyển đổi số toàn diện cho cấp xã, phường mà doanh nghiệp vừa ra mắt trong khuôn khổ Techfest Vietnam 2025, định vị như một hệ sinh thái tổng thể giúp chính quyền cơ sở nâng cao năng lực điều hành, phục vụ người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Theo đại diện CMC, cách tiếp cận “đưa AI xuống tuyến đầu” (phường/xã) và các đề xuất chính sách tại diễn đàn cùng hướng tới một mục tiêu: biến chuyển đổi kép thành các chương trình triển khai đo được hiệu quả, tạo dư địa mới cho tăng trưởng bền vững giai đoạn 2026–2030