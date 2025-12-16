Rốt ráo thi công cao tốc Đồng Đăng - Lạng Sơn suốt ngày đêm
Trên công trường dự án cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng), hơn 3.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân dự án đang khẩn trương làm việc suốt ngày đêm, kiên trì bám trụ trên hàng trăm mũi thi công để khoan núi, mở đường, vì mục tiêu thông toàn tuyến vào ngày 19/12.
16-12-2025
16-12-2025
16-12-2025
Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh có tổng chiều dài 121 km, được phân kỳ đầu tư thành 2 giai đoạn với tổng mức đầu tư gần 23.000 tỷ đồng. Trải dài qua địa phận Lạng Sơn và Cao Bằng, giai đoạn 1 của dự án dài hơn 93km bao gồm 64 cây cầu vượt bắc qua hai dòng sông Kỳ Cùng, Bằng Giang cùng vô số khe suối và tỉnh lộ.
Với cấu tạo địa chất cùng địa hình hiểm trở, tình hình thiên tai mưa lũ kéo dài trên địa bàn, đây là một trong những dự án cao tốc thách thức bậc nhất hiện nay trên cả nước.
Vượt qua những thách thức như thiên tai khắc nghiệt và địa hình hiểm trở, địa chất phức tạp, hơn 3.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân dự án kiên trì bám trụ trên hàng trăm mũi thi công để khoan núi, mở đường. Đến thời điểm hiện tại, giá trị sản lượng đạt 6.219/6.828 tỷ đồng, tương đương hơn 91% kế hoạch thông tuyến giai đoạn 1.
Giai đoạn 1 của dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh có hai hầm xuyên núi, được đặt theo tên hai địa danh gắn liền với Chiến dịch Biên giới năm 1950: Thất Khê và Đông Khê. Hầm Thất Khê (xã Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn) dài khoảng 200m, nằm trên địa bàn xã Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. Hiện công nhân đang thi công hạng mục bệ phần áp bên ngoài vỏ hầm và vệ sinh ống hầm.
Tại khu vực hầm Đông Khê (dài gần 500m), các đội thi công đang tập trung hoàn thiện tường chắn, hệ thống thoát nước, mái cơ, khu quảng trường và tuyến đường nối hai cửa hầm.
Tại khu vực Km58 (xã Đông Khê, tỉnh Cao Bằng), chỉ sau hai ngày triển khai, lực lượng thi công đã trải thảm được hơn 1km bê tông nhựa. Hiện dây chuyền thảm nhựa vẫn duy trì thi công cả ngày lẫn đêm để tăng sản lượng lên mức khoảng 2.000 tấn mỗi ngày.
Thi công trên công trường Đồng Đăng - Trà Lĩnh, tài xế Trần Văn Công cho biết bản thân và các đồng nghiệp không ngần ngại làm việc xuyên đêm, xuyên lễ Tết để đẩy nhanh sản lượng.
Trong giai đoạn “nước rút” này, lực lượng thi công đang khẩn trương trải thảm nhựa trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Ông Nguyễn Đức Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh - cho biết: “Thời gian qua chúng tôi tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu để tăng cường nhân sự, tranh thủ thời tiết thuận lợi thi công hoàn thành thảm 7 km mặt đường bê tông nhựa trên địa phận tỉnh Cao Bằng từ nay đến ngày 19/12”.
Việc liên tiếp hứng chịu các đợt bão lũ trong năm nay đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động thi công, gây thiệt hại gần 100 tỷ đồng cho các nhà đầu tư và nhà thầu. Thời gian thi công thực tế năm nay tính từ mốc bàn giao mặt bằng (ngày 30/3) chỉ được khoảng 3 tháng.
Dù theo hợp đồng thời gian hoàn thành dự án trong quý IV/2026, các nhà đầu tư đã khắc phục khó khăn, đảm bảo thông tuyến trong năm nay và nỗ lực phấn đấu rút ngắn tiến độ ít nhất 3 tháng so với hợp đồng.
Khi hoàn thành, dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh sẽ kết nối với hai dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Bắc Giang - Lạng Sơn để hình thành nên một trục cao tốc đối ngoại huyết mạch, kết nối giao thương hàng hóa từ Việt Nam sang các nước Trung Quốc và châu Âu, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội mới cho vùng Đông Bắc.
Theo Hồng Nhung
Tiền phong
Theo
Tiền phong
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://tienphong.vn/rot-rao-thi-cong-cao-toc-dong-dang-lang-son-suot-ngay-dem-post1804923.tpo
CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Ngày
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Năm
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
XEM