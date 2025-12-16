Rốt ráo thi công cao tốc Đồng Đăng - Lạng Sơn suốt ngày đêm

Việc liên tiếp hứng chịu các đợt bão lũ trong năm nay đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động thi công, gây thiệt hại gần 100 tỷ đồng cho các nhà đầu tư và nhà thầu. Thời gian thi công thực tế năm nay tính từ mốc bàn giao mặt bằng (ngày 30/3) chỉ được khoảng 3 tháng.