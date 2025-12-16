3 ngày nữa, Tập đoàn Sơn Hải sẽ khởi công tuyến cao tốc hơn 18.000 tỷ đồng, 66km giúp rút ngắn thời gian di chuyển TP.HCM - Đà Lạt

Sáng 16/12, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ ký hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) – Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) theo phương thức đối tác công tư.

Đây là một trong những công trình hạ tầng giao thông trọng điểm của khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Dự án do Tập đoàn Sơn Hải thi công, triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Sơ đồ 2 Dự án cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc và Bảo Lộc-Liên Khương.

Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) – Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) có tổng chiều dài khoảng 65,88 km. Trong đó, đoạn qua tỉnh Đồng Nai khoảng 11,91 km, qua tỉnh Lâm Đồng khoảng 53,97 km.

Điểm đầu tại Km59+798,33, trùng với điểm cuối của Dự án đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú tại cầu vượt trực thông nút giao Quốc lộ 20, thuộc địa phận xã Phú Trung, huyện Tân Phú (nay thuộc xã Phú Lâm), tỉnh Đồng Nai. Điểm cuối tại Km125+675, qua nút giao với đường Nguyễn Văn Cừ (cách Quốc lộ 55 khoảng 130m), thành phố Bảo Lộc (nay thuộc phường 1 – Bảo Lộc), tỉnh Lâm Đồng.

Dự án có tổng mức đầu tư giai đoạn phân kỳ khoảng 18.002 tỷ đồng. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư được thực hiện từ năm 2022 - 2027. Hoàn thành đưa vào khai thác Quý IV năm 2027.

Thực hiện nghi thức ký kết Hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT) Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) – Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) (Ảnh: CTTĐT tỉnh Lâm Đồng)

Lễ khởi công Dự án sẽ được tổ chức vào sáng 19/12/2025 tại nút giao của dự án với đường ĐT.721, xã Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng, bên trái đường Đạ Kiên khoảng Km0+500 tính từ đường ĐT.721 đi vào.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười nhấn mạnh, Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) – Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) là công trình hạ tầng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đồng thời là dự án quy mô lớn đầu tiên của tỉnh kể từ sau khi hợp nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh kỳ vọng dự án sẽ được triển khai quyết liệt, bảo đảm tiến độ, sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng, qua đó mở ra không gian phát triển mới, tạo động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng kinh tế – xã hội. Lãnh đạo tỉnh cũng khẳng định sự tin tưởng vào năng lực, uy tín và tinh thần trách nhiệm của Tập đoàn Sơn Hải, tin tưởng các đơn vị sẽ thực hiện dự án đúng cam kết, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Ông Nguyễn Viết Hải – Chủ tịch Hội đồng thành viên Nhà đầu tư (Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải) cam kết với lãnh đạo tỉnh sẽ tập trung tối đa nguồn lực, triển khai dự án bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và các tiêu chuẩn kỹ thuật trong từng hạng mục công trình, đáp ứng kỳ vọng của địa phương và phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế – xã hội của Nhân dân.