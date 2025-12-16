Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Doanh thu trên 500 triệu đồng đến 3 tỉ đồng/năm, hộ kinh doanh nộp thuế ra sao?

16-12-2025 - 15:45 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Băn khoăn hiện nay của hộ kinh doanh là có được khấu trừ 500 triệu đồng doanh thu khi tính thuế.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo lần 2 Nghị định quy định về việc khai thuế, tính thuế, khấu trừ thuế, nộp thuế và sử dụng hóa đơn điện tử của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Theo dự thảo, hộ kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm sẽ phải nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo phương pháp tính tỉ lệ phần trăm trên doanh thu, căn cứ Luật Thuế GTGT năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Quy định này khiến nhiều hộ kinh doanh có doanh thu từ trên 500 triệu đồng đến vài tỉ đồng mỗi năm lo lắng, đặc biệt là những hộ không thể xác định đầy đủ chi phí đầu vào. Thắc mắc phổ biến nhất là doanh thu chịu thuế sẽ được tính như thế nào, có được trừ ngưỡng 500 triệu đồng hay không.

Ông Lê Văn Hải, chủ hộ kinh doanh hàng khô tại chợ Phú Nhuận (TPHCM), cho biết doanh thu của gia đình ông khoảng 2 tỉ đồng/năm. "Nếu áp thuế theo doanh thu, tôi có được trừ 500 triệu đồng hay không? Phần còn lại 1,5 tỉ đồng mới tính thuế GTGT theo quy định thì có đúng không?" - ông Hải đặt câu hỏi.

Doanh thu từ 500 triệu đến 3 tỉ đồng: Hộ kinh doanh nộp thuế ra sao? - Ảnh 1.

Nhiều hộ kinh doanh có doanh thu từ trên 500 triệu đồng đến vài tỉ đồng mỗi năm lo lắng

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động về những băn khoăn của hộ kinh doanh, ông Nguyễn Ngọc Tịnh, Phó Chủ tịch Hội Tư vấn và Đại lý Thuế TPHCM, cho biết khi Quốc hội thông qua Luật Thuế TNCN sửa đổi đã đồng thời điều chỉnh khoản 25 Điều 5 Luật Thuế GTGT năm 2024. Theo đó, hàng hóa, dịch vụ của hộ kinh doanh có doanh thu hằng năm từ 500 triệu đồng trở xuống không thuộc diện phải nộp thuế GTGT đầu ra.

Như vậy, với hộ kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng đến 3 tỉ đồng/năm, nếu không xác định được chi phí và lựa chọn phương pháp nộp thuế theo doanh thu, thì khi tính thuế GTGT và thuế TNCN sẽ được trừ ngưỡng 500 triệu đồng doanh thu miễn thuế. Phần doanh thu vượt trên mức này mới là căn cứ để tính thuế theo tỷ lệ quy định.

Tuy nhiên, ông Tịnh lưu ý Luật Thuế GTGT năm 2024 và các văn bản hướng dẫn cũng quy định rõ phương pháp tính thuế khoán theo tỷ lệ % trên doanh thu, áp dụng khác nhau theo từng ngành nghề. Do đó, sau khi trừ 500 triệu đồng, phần doanh thu còn lại sẽ chịu mức thuế suất tương ứng.

Cụ thể, hộ kinh doanh phân phối, bán lẻ hàng hóa sẽ nộp thuế TNCN 0,5% và thuế GTGT 1% trên doanh thu chịu thuế.

Với hộ kinh doanh sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa hoặc xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu, mức thuế là 1,5% thuế TNCN và 3% thuế GTGT.

Đối với hộ kinh doanh dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu, tỷ lệ thuế cao hơn, gồm 2% thuế TNCN và 5% thuế GTGT.

Riêng nhóm hộ kinh doanh cung cấp sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số như trò chơi điện tử, phim số, nhạc số, quảng cáo số… sẽ áp dụng mức 5% thuế TNCN và 5% thuế GTGT.

Luật sư nói về 'kẽ hở' chính sách nhìn từ vụ tiệm vàng có doanh thu 5.000 tỷ đồng, nộp thuế ‘nhỏ giọt’

Theo Thy Thơ

Người lao động

