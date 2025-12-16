Cam kết xuyên suốt trong việc thúc đẩy thực hành kinh doanh bền vững

DKSH, nhà cung cấp Dịch vụ Phát triển Thị trường hàng đầu, đã được vinh danh trong “Top 10 Doanh nghiệp Bền vững” ở lĩnh vực Thương mại và Dịch vụ, trong khuôn khổ Chương trình “Đánh giá và Công bố Doanh nghiệp Bền vững tại Việt Nam – CSI 2025” do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức.

Bên cạnh đó, DKSH Việt Nam còn được Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ (AmCham) trao tặng Giải thưởng Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp (CSR) 2025. Việc được ghi nhận trong hai năm liên tiếp khẳng định tính nhất quán trong triển khai các chiến lược phát triển bền vững của DKSH Việt Nam, phù hợp với khung đánh giá của cả hai tổ chức, bao trùm các trụ cột về quản trị, bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội.

Chương trình CSI (Corporate Sustainability Index) là sáng kiến uy tín thường niên do Hội đồng Doanh nghiệp vì Sự phát triển Bền vững Việt Nam (VBCSD) trực thuộc VCCI tổ chức, nhằm đánh giá và công bố Top 100 doanh nghiệp có thực hành phát triển bền vững tiêu biểu tại Việt Nam. Chương trình được xây dựng trên cơ sở các khung pháp lý quốc gia hiện hành, Tiêu chuẩn Báo cáo Bền vững Toàn cầu (GRI), ISO 26000 về Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp, và các cam kết trong các Hiệp định Thương mại Tự do (FTA). Phiên bản năm 2025 của chương trình cập nhật khung đánh giá, thúc đẩy đổi mới, tăng cường quản trị và tạo lập giá trị dài hạn thông qua các chỉ số tuân thủ nâng cao.

DKSH Việt Nam đồng thời nhận “Giải thưởng Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp 2025” của AmCham, với đánh giá chất lượng hệ thống quản trị CSR của doanh nghiệp thông qua chính sách, cách thức triển khai và kết quả đạt được. Chương trình nhấn mạnh các giá trị về tính minh bạch, gắn kết các bên liên quan và tạo lập giá trị dài hạn, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp tích hợp CSR vào chiến lược cốt lõi và chứng minh tác động đo lường được.

Những ghi nhận này thể hiện định hướng hiện hành của các cơ quan quản lý nhà nước, và khẳng định vai trò của các chương trình trong việc thúc đẩy thực hành kinh doanh bền vững trên phạm vi toàn quốc.

Hơn nữa, đây là động lực giúp tiếp tục củng cố chiến lược phát triển của DKSH, tập trung vào xây dựng chuỗi giá trị bền vững và tạo tác động tích cực cho cộng đồng địa phương; những yếu tố nền tảng nhấn mạnh cam kết của công ty đối với tăng trưởng dài hạn. Quản trị luôn là trọng tâm trong cách tiếp cận của DKSH, với các chính sách ở cấp Tập đoàn được điều chỉnh phù hợp với hoạt động tại địa phương nhằm đảm bảo tính nhất quán, minh bạch và chuẩn mực đạo đức, cùng với chính sách phát triển nhân tài liên tục.

Các nỗ lực bền vững của DKSH bao gồm giảm phát thải trong hoạt động logistics, tối ưu hóa bao bì, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, và triển khai nhiều chương trình vì cộng đồng như hiến máu nhân đạo, “Ngày Vì Sức Khỏe Người Bệnh” (Patient Purpose Day) và dự án giáo dục “Tomorrow Space”.

Ông Kim Lê Huy, Tổng Giám đốc DKSH Việt Nam, chia sẻ: “Việc được các tổ chức uy tín như VCCI và AmCham ghi nhận là minh chứng rõ ràng cho cam kết dài hạn của DKSH trong việc thúc đẩy phát triển bền vững tại Việt Nam. Giải thưởng kép này cho thấy nỗ lực không ngừng của chúng tôi trong việc duy trì các tiêu chuẩn quản trị vững chắc, đồng thời tăng cường hợp tác chặt chẽ với các bên liên quan và cơ quan chức năng nhằm tạo ra những tác động tích cực, bền vững. DKSH cam kết sẽ tiếp tục đồng hành và đóng góp vào tầm nhìn tăng trưởng có trách nhiệm và bền bỉ của Việt Nam.”