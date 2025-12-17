Quảng Ninh thu ngân sách năm 2025 lập kỷ lục mới

Tại kỳ họp thứ 34 (kỳ họp thường lệ cuối năm), HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng cho biết, năm 2025, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh lập kỷ lục mới, ước đạt 82.235 tỷ đồng, bằng 149% dự toán Trung ương giao, bằng 143% dự toán tỉnh giao, vượt 43% kế hoạch.

Tổng vốn đầu tư trong nước ngoài ngân sách cũng đạt 475.858 tỷ đồng, gấp 15,8 lần so với năm 2024 và vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ước đạt khoảng 1 tỷ USD.

Kết quả đạt được là sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị tỉnh trong việc thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội đề ra.

Trước đó năm 2024, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đạt 53.271 tỷ đồng. Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 18.083 tỷ đồng, thu nội địa đạt 35.022 tỷ đồng.

Quảng Ninh đặt mục tiêu thu ngân sách năm 2026 đạt 74.000 tỷ đồng.

Cũng tại kỳ họp lần này, các đại biểu nhất trí thông qua 31 nghị quyết quan trọng, trong đó có nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2026.

Theo đó, tỉnh Quảng Ninh phấn đấu tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2026 đạt 74.000 tỷ đồng, bao gồm thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 17.500 tỷ đồng và thu nội địa là 56.500 tỷ đồng.

Chi ngân sách địa phương là 43.210 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư công là 20.543 tỷ đồng; chi thường xuyên 20.459 tỷ đồng; chi trả nợ gốc là 45 tỷ đồng; chi từ nguồn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu là 909 tỷ đồng; chi tạo nguồn cải cách tiền lương là 398 tỷ đồng. Chi bổ sung cân đối từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp xã là 5.253 tỷ đồng.

Đối với cơ chế, biện pháp điều hành dự toán, tỉnh tiếp tục thực hiện các giải pháp thu hiệu quả, hoàn thành cao nhất dự toán được HĐND tỉnh giao, trong điều hành phấn đấu thu ngân sách Nhà nước tăng ít nhất 10% so với thực hiện năm 2025, đảm bảo cân đối ngân sách địa phương. Đồng thời, tỉnh đôn đốc thu hồi các khoản nợ đọng thuế, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế dưới 8% trên tổng thu nội địa.

Quảng Ninh thực hiện tiết kiệm 5% dự toán chi đầu tư phát triển khi phân bổ giao dự toán đầu năm để bổ sung nguồn đầu tư công trình đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng theo chỉ đạo của Trung ương.

Đồng thời, tỉnh tiết kiệm 10% chi thường xuyên trong quá trình điều hành ngân sách để tạo nguồn cải cách tiền lương và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên (ngoài tiết kiệm tạo nguồn cải cách tiền lương) để bổ sung nguồn chi an sinh xã hội.