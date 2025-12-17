Diện mạo cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có đường hầm đặc biệt

Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn là một trong những dự án trọng điểm quốc gia, thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Dự án có tổng chiều dài 88km, đi qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi (60,3km) và tỉnh Gia Lai (27,7km), với tổng mức đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng. Công trình được khởi công ngày 1/1/2023, do Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư, liên danh Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu đảm nhận thi công.

Theo thiết kế giai đoạn 1, tuyến cao tốc có quy mô 4 làn xe, vận tốc khai thác 80 km/h. Dù kế hoạch ban đầu dự kiến hoàn thành toàn tuyến vào quý III/2026, song đến thời điểm hiện tại, dự án đang về đích sớm hơn 8 tháng, đây là một kết quả rất đáng được ghi nhận trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, địa hình phức tạp và điều kiện thi công nhiều bất lợi do mưa liên tục.

Hầm xuyên núi trên cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Sau hơn 1.000 ngày thi công không gián đoạn, với sự tham gia của hơn 4.000 kỹ sư, công nhân, phần lớn các hạng mục chính của toàn tuyến đã hoàn thành. Mặt đường đã được thảm nhựa đồng bộ, hệ thống an toàn giao thông đang được gấp rút lắp đặt, từ biển báo, sơn kẻ đường đến vệ sinh mặt đường, sẵn sàng cho việc đưa tuyến cao tốc vào khai thác, vận hành.

Được đánh giá là một trong những đoạn cao tốc có hạ tầng kỹ thuật phức tạp nhất, toàn tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có tới 77 cầu, 586 cống và 81 hầm chui dân sinh. Đặc biệt, dự án có 3 hầm xuyên núi với tổng chiều dài hơn 4.500m.

Hầm số 1 dài 610m, hầm số 2 dài 700m và hầm số 3 là hầm cấp đặc biệt với chiều dài lên tới 3.200m. Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, hầm số 3 sẽ trở thành hầm đường bộ dài nhất trên tuyến cao tốc Bắc Nam và là hầm đường bộ dài thứ ba cả nước, chỉ sau hầm Hải Vân và hầm Đèo Cả.

Cầu Sông Vệ (xã Đình Cương) là cây cầu có chiều dài 610m, đây là công trình cầu lớn nhất dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Hiện nay, hầm số 1 và hầm số 2 đã hoàn tất việc lắp đặt thiết bị kỹ thuật và đang được vận hành thử nghiệm các hệ thống như quạt thông gió, đèn chiếu sáng, loa thông báo, thiết bị phòng cháy chữa cháy. Riêng hầm số 3 đang được các đơn vị thi công tập trung cao độ để hoàn thiện lắp đặt 20 quạt phản lực, hơn 1.700 đèn chiếu sáng công suất từ 40W đến 220W cùng nhiều hạng mục bảo đảm an toàn khác.

Phương pháp này cho phép kiểm soát tốt hơn điều kiện địa chất, rút ngắn thời gian khoan nổ, tăng tốc độ gia cố vòm hầm, qua đó góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công mà vẫn bảo đảm chất lượng công trình. Đây là một trong những yếu tố then chốt giúp dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn không chỉ về đích sớm mà còn tạo nền tảng vững chắc cho công tác vận hành an toàn, hiệu quả sau khi khánh thành.

Các biển báo đã được lắp đặt trên tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Khi đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn sẽ kết nối trực tiếp với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi ở phía Bắc và cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn ở phía Nam, góp phần giảm tải áp lực cho Quốc lộ 1A. Quan trọng hơn, tuyến đường này sẽ mở ra trục kết nối kinh tế mới, khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển vùng, tạo động lực tăng trưởng cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung.

Một số hình ảnh ghi nhận trên tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn trước ngày khánh thành:

Mặt đường đã được thảm nhựa, kẻ vạch sơn.

Hầm số 1 và 2 đã lắp đặt quạt, đèn chiếu sáng, kẻ vạch đường.

Các công nhân đang gấp rút làm những công việc còn lại.

Hộ lan, bản báo được lắp đặt hoàn thiện.

Đường dẫn lên cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đang hoàn thiện

Tuyến đường cao tốc Quảng Ngãi- Hoài Nhơn chờ ngày khánh thành.

Những cây cầu bắc qua sông trên tuyến đường cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.