Cận cảnh 20km cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột sắp thông xe kỹ thuật

Khi hoàn thành toàn bộ, dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột sẽ kết nối với dự án thành phần 2 (do Ban Quản lý dự án 6 - Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư) và dự án thành phần 3 (do UBND tỉnh Đắk Lắk làm cơ quan chủ quản), rút ngắn quãng đường từ Khánh Hòa lên Buôn Ma Thuột từ gần 200km xuống còn 117km, thời gian di chuyển sẽ nhanh hơn khoảng 2 tiếng đồng hồ. Qua đó, góp phần tăng cường kết nối giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên.