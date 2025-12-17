Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cận cảnh 20km cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột sắp thông xe kỹ thuật

17-12-2025 - 06:21 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sau gần 30 tháng thi công, dự án thành phần 1 - dự án Đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột sẽ thông xe kỹ thuật 20km đầu tuyến vào ngày 19/12 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, rút ngắn thời gian thi công 6 tháng so với kế hoạch.

Dự án Đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột﻿ (Dự án thành phần 1, do BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Giao thông tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư) dài 31,5km. Dự án có điểm đầu tại nút giao giữa Quốc lộ 26B và Quốc lộ 1 (thuộc phường Ninh Hòa); điểm cuối tại Km32 (thuộc xã Tây Ninh Hòa).

Hiện đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thiện những hạng mục cuối cùng tại điểm đầu tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 (đoạn qua địa bàn tỉnh Khánh Hòa), nút giao với Quốc lộ 1, để chuẩn bị thông xe kỹ thuật﻿ hơn 20km đầu tuyến vào ngày 19/12.

Các công nhân đang đẩy nhanh công việc.

20km đầu tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột có điểm đầu từ Km 0+000 (Km 1415+250 lý trình quốc lộ 1: nút giao giữa quốc lộ 26B và quốc lộ 1) thuộc khu vực cảng Nam Vân Phong và điểm cuối tại Km 20+000 xã Tây Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Ông Phạm Văn Hòa - Phó Giám đốc BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và giao thông tỉnh Khánh Hòa - cho biết: Dù gặp nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng và vừa trải qua đợt lũ lịch sử cuối tháng 11, nhưng với tinh thần “vượt nắng thắng mưa” và tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”, dự án đã đảm bảo tiến độ để thông xe kỹ thuật đúng kế hoạch.

Sau khi thông xe kỹ thuật, BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh Khánh Hòa sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát trong quá trình lưu thông, điều chỉnh, bổ sung và hiệu chỉnh kỹ thuật; đồng thời hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông, chiếu sáng… nhằm bảo đảm an toàn, hiệu quả khi đưa công trình vào khai thác﻿ chính thức.

Khi hoàn thành toàn bộ, dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột sẽ kết nối với dự án thành phần 2 (do Ban Quản lý dự án 6 - Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư) và dự án thành phần 3 (do UBND tỉnh Đắk Lắk làm cơ quan chủ quản), rút ngắn quãng đường từ Khánh Hòa lên Buôn Ma Thuột từ gần 200km xuống còn 117km, thời gian di chuyển sẽ nhanh hơn khoảng 2 tiếng đồng hồ. Qua đó, góp phần tăng cường kết nối giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột tổng mức đầu tư gần 22.000 tỷ đồng, dài 117,5 km, bắt đầu từ nút giao quốc lộ 26B - quốc lộ 1 (phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa), kết thúc tại điểm giao với đường tránh Đông Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Theo Phùng Quang

Tiền Phong

