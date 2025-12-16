Sẵn sàng thông xe kỹ thuật cao tốc Cần Thơ - Cà Mau vào ngày 19/12

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có chiều dài gần 110 km, là một trong những đoạn cao tốc cuối cùng của trục cao tốc Bắc - Nam phía Đông - Ảnh: Báo Xây dựng

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có chiều dài gần 110 km, là một trong những đoạn cao tốc cuối cùng của trục cao tốc Bắc - Nam phía Đông, sau khi hoàn thành sẽ kết nối toàn tuyến từ Lạng Sơn đến Cà Mau - tỉnh cực Nam của Tổ quốc.

Công trình có ý nghĩa vô cùng quan trọng không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển giữa các tỉnh, thành phố mà còn góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung, cả nước nói riêng thông qua việc thúc đẩy giao thương, vận tải hàng hóa và du lịch.

Đủ điều kiện thông xe kỹ thuật

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, đến ngày 17/12, dự án thành phần Cần Thơ - Hậu Giang theo sẽ hoàn thành thảm bê tông nhựa, lắp đặt khe co dãn, hệ thống chiếu sáng, và an toàn giao thông.

Riêng đoạn Hậu Giang - Cà Mau, mặc dù bị ảnh hưởng của thời tiết không thuận lợi trong năm 2025 cũng như khó khăn về nguồn cung ứng vật liệu, nhưng với sự nỗ lực của các đơn vị thi công, đến hết ngày 19/12 dự án Hậu Giang - Cà Mau đủ điều kiện thông xe kỹ thuật. Và ngày 25/12, tuyến chính sẽ hoàn thành thảm bê tông nhựa và hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông, đảm bảo các điều kiện để đưa vào khai thác trước Tết Dương lịch.

Đối với việc đầu tư trạm dừng nghỉ tại 2 dự án thành phần, hiện nhà đầu tư đang tập trung triển khai làm mặt bằng, thi công đóng cừ tràm, san nền các khu vực lối ra vào, bãi đỗ xe, khu nhà vệ sinh.

Ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư) cho biết, hơn 3 năm kể từ khi khởi công, cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đã trải qua những tháng ngày không dễ dàng khi nguồn vật liệu khan hiếm, giá cả biến động, mưa gió dai dẳng, nhiều hạng mục bị ảnh hưởng nặng nề...

"Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau mang theo kỳ vọng của hàng triệu người dân miền Tây Nam Bộ. Hiểu được điều đó, tinh thần của đội ngũ cán bộ, các nhà thầu, kỹ sư, công nhân chưa bao giờ chùn xuống, tất cả đã vượt lên khó khăn để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo thông tuyến đúng hẹn với Chính phủ là ngày 19/12 tới đây", ông Trần Văn Thi nói.

Tại buổi kiểm tra hiện trường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau ngày 16/12, đoàn công tác của Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Phạm Minh Hà làm trưởng đoàn đã lắng nghe các đơn vị báo cáo và yêu cầu Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, các nhà thầu cần nỗ lực vượt bậc trong tổ chức triển khai thực hiện, tiếp tục tăng ca, tăng kíp, bổ sung nhân lực hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông còn lại để ngày 19/12 khánh thành, thông xe kỹ thuật dự án Cần Thơ - Hậu Giang - Cà Mau.

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận tiếp tục phối hợp với Cục Đường bộ (Bộ Xây dựng) hoàn thiện phương án tổ chức giao thông, rà soát và triển khai lắp đặt các biển chỉ dẫn, hệ thống an toàn giao thông tạm tại các vị trí nút giao chưa đưa vào khai thác, hoàn thành trước ngày 18/12 nhằm đảm bảo an toàn giao thông khi đưa vào khai thác, sử dụng.