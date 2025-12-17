Thông tin mới về nhập cảnh, quá cảnh Trung Quốc

Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đỗ Hồng Cẩm vừa ký văn bản gửi các Cảng vụ hàng không triển khai thông báo quy định mới của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao về nhập cảnh, quá cảnh Trung Quốc.

Theo đó, từ ngày 20-11-2025, khách quốc tế khi nhập cảnh Trung Quốc có thể khai tờ khai nhập cảnh trực tuyến trên trang web chính thức của Cục Di dân quốc gia Trung Quốc hoặc trên ứng dụng NIA 12367, nền tảng Wechat hoặc Alipay.

Để đăng nhập tờ khai nhập cảnh, khách quốc tế cũng có thể trực tiếp quét mã QR tại các sân bay/cửa khẩu của Trung Quốc.

Ngoài ra, bảy đối tượng sau không cần tờ khai nhập cảnh, gồm:

Người nước ngoài có giấy tờ thường trú tại Trung Quốc;

Người nước ngoài có Giấy thông hành ra vào Đại lục cho cư dân Hồng Kông, Ma Cao (người không mang quốc tịch Trung Quốc);

Người nước ngoài có thị thực đoàn hoặc được miễn thị thực nhập cảnh theo đoàn vào Trung Quốc;

Người nước ngoài được áp dụng chính sách quá cảnh 24 giờ tại Trung Quốc, không rời khỏi khu vực quy định;

Người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng tàu du lịch và trở về trên cùng chuyến tàu;

Người nước ngoài nhập cảnh qua E-channels;

Người lao động nước ngoài làm việc trên các phương tiện vận tải xuất nhập cảnh.

Cũng theo thông báo, kể từ ngày 15-11-2025, công dân Nepal quá cảnh trực tiếp tại đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) bằng đường hàng không (không rời khỏi phòng chờ quá cảnh của sân bay) được miễn thị thực.

Các quy định về thị thực và chính sách nhập cảnh Hồng Kông khác đối với công dân Nepal không thay đổi

Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các Cảng vụ hàng không miền Bắc, miền Trung, miền Nam triển khai nội dung này tới các đơn vị liên quan tại các cảng hàng không Việt Nam để tạo điều kiện cho công dân của các nước nói trên được đi lại thuận lợi.