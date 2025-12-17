Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin mới về nhập cảnh, quá cảnh Trung Quốc

17-12-2025 - 16:33 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Ngành hàng không triển khai thông báo quy định mới của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao về nhập cảnh, quá cảnh Trung Quốc.

Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đỗ Hồng Cẩm vừa ký văn bản gửi các Cảng vụ hàng không triển khai thông báo quy định mới của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao về nhập cảnh, quá cảnh Trung Quốc.

Thông tin mới về nhập cảnh, quá cảnh Trung Quốc - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo đó, từ ngày 20-11-2025, khách quốc tế khi nhập cảnh Trung Quốc có thể khai tờ khai nhập cảnh trực tuyến trên trang web chính thức của Cục Di dân quốc gia Trung Quốc hoặc trên ứng dụng NIA 12367, nền tảng Wechat hoặc Alipay.

Để đăng nhập tờ khai nhập cảnh, khách quốc tế cũng có thể trực tiếp quét mã QR tại các sân bay/cửa khẩu của Trung Quốc.

Ngoài ra, bảy đối tượng sau không cần tờ khai nhập cảnh, gồm:

Người nước ngoài có giấy tờ thường trú tại Trung Quốc;

Người nước ngoài có Giấy thông hành ra vào Đại lục cho cư dân Hồng Kông, Ma Cao (người không mang quốc tịch Trung Quốc);

Người nước ngoài có thị thực đoàn hoặc được miễn thị thực nhập cảnh theo đoàn vào Trung Quốc;

Người nước ngoài được áp dụng chính sách quá cảnh 24 giờ tại Trung Quốc, không rời khỏi khu vực quy định;

Người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng tàu du lịch và trở về trên cùng chuyến tàu;

Người nước ngoài nhập cảnh qua E-channels;

Người lao động nước ngoài làm việc trên các phương tiện vận tải xuất nhập cảnh.

Cũng theo thông báo, kể từ ngày 15-11-2025, công dân Nepal quá cảnh trực tiếp tại đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) bằng đường hàng không (không rời khỏi phòng chờ quá cảnh của sân bay) được miễn thị thực.

Các quy định về thị thực và chính sách nhập cảnh Hồng Kông khác đối với công dân Nepal không thay đổi

Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các Cảng vụ hàng không miền Bắc, miền Trung, miền Nam triển khai nội dung này tới các đơn vị liên quan tại các cảng hàng không Việt Nam để tạo điều kiện cho công dân của các nước nói trên được đi lại thuận lợi.

Một tin vui với người dân Hà Nội

Theo D.Ngọc

Người Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sắp tới, trẻ em mầm non sẽ được làm quen với tiếng Trung, Nhật, Hàn?

Sắp tới, trẻ em mầm non sẽ được làm quen với tiếng Trung, Nhật, Hàn? Nổi bật

Khai trương chuyến bay đầu tiên ở sân bay Long Thành là điểm cầu trực tiếp tại Đồng Nai

Khai trương chuyến bay đầu tiên ở sân bay Long Thành là điểm cầu trực tiếp tại Đồng Nai Nổi bật

Dự án "then chốt" trong vận hành chuỗi Thị Vải – Nhơn Trạch, đặt nền móng hình thành các trung tâm điện khí LNG hiện đại tại Việt Nam

Dự án "then chốt" trong vận hành chuỗi Thị Vải – Nhơn Trạch, đặt nền móng hình thành các trung tâm điện khí LNG hiện đại tại Việt Nam

16:33 , 17/12/2025
Chuyên gia thuế gọi tên Hoàng Hường, Hằng Du Mục, Ngân 98, Mailisa

Chuyên gia thuế gọi tên Hoàng Hường, Hằng Du Mục, Ngân 98, Mailisa

15:20 , 17/12/2025
Hơn 100 chủ xe vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm… được phát hiện qua camera AI nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Hơn 100 chủ xe vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm… được phát hiện qua camera AI nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

15:00 , 17/12/2025
Tuyến cao tốc hơn 12.400 tỷ đồng qua Gia Lai sắp thông xe

Tuyến cao tốc hơn 12.400 tỷ đồng qua Gia Lai sắp thông xe

14:30 , 17/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên