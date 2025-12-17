Đảm bảo các điều kiện an ninh, an toàn phục vụ lễ khánh thành Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Ngày 15/12, một chuyến bay kỹ thuật đã được tổ chức nhằm kiểm tra, đánh giá toàn diện các điều kiện của sân bay Long Thành

Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia, mang tầm vóc thế kỷ, thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ của đất nước ta trong giai đoạn phát triển mới, một công trình hội tụ đủ các ý nghĩa về kinh tế, quốc phòng, văn hóa, xã hội của đất nước ta trong thời kỳ phát triển, hội nhập, đổi mới.

Với ý nghĩa và vai trò lịch sử đó, trong thời gian qua, Đảng, Quốc hội và Chính phủ đặc biệt quan tâm, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phải tập trung, quyết tâm triển khai thực hiện Dự án với tinh thần nỗ lực và trách nhiệm cao nhất.

Sau thời gian từ lần kiểm tra ngày 2/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ và ngày 11/9/2025 của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, đến nay, nhiều nhiệm vụ, hạng mục chính của dự án đã cơ bản hoàn thành như: đường giao thông kết nối nội cảng, nhà ga hành khách, đường cất hạ cánh số 1 và số 2, đài kiểm soát không lưu, hệ thống điện, nước, thông tin tín hiệu phục vụ vận hành, khai thác sân bay, hệ thống cung cấp nhiên liệu.

Khối lượng công việc phải hoàn thành để chuẩn bị cho Lễ khánh thành dự án còn rất nhiều, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan nghiêm túc quán triệt, triển khai các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, của Thủ tướng Chính phủ tại các buổi kiểm tra làm việc tại dự án; cần coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu trong chỉ đạo điều hành, phải quyết tâm, nỗ lực triển khai thực hiện bằng được trong thời gian sớm nhất, đáp ứng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.

Trong đó lưu ý, quán triệt định hướng phát triển "kinh tế sân bay" với mục tiêu đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Long Thành trở thành một trung tâm trung chuyển hàng không tầm khu vực, cùng với hệ sinh thái dịch vụ hàng không, phi hàng không hiện đại, đồng bộ như: khu lưu trú, khách sạn, trung tâm hội nghị, thương mại, y tế, logistics, khu phi thuế quan và dịch vụ tài chính, hướng tới hình thành "Thành phố sân bay Long Thành".

Sớm đầu tư các tuyến đường sắt tốc độ cao kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng phối hợp với UBND Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai tiếp tục chỉ đạo ACV và các cơ quan liên quan tập trung hoàn thiện cảnh quan, vệ sinh môi trường hạ tầng chung và các công trình; hoàn thành đường giao thông trục chính đảm bảo kết nối thuận lợi, an toàn từ tuyến đường T1, T2 vào sân đỗ nhà ga hành khách và các dự án thành phần 1, 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và các tuyến đường giao thông kết nối để phục vụ buổi lễ khánh thành dự án.

Tập trung triển khai công tác chuẩn bị buổi lễ Khánh thành dự án vào ngày 19/12/2025; hoàn thiện kịch bản, kế hoạch chi tiết chuyến bay chính thức đầu tiên ngày 19/12/2025 bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Chỉ đạo chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án các tuyến đường cao tốc kết nối đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành đưa vào khác đồng bộ với Cảng hàng không Long Thành bảo đảm kết nối, liên thông, phát huy hiệu quả đầu tư. Tập trung nguồn lực, nghiên cứu sớm triển khai đầu tư các tuyến đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành với Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ Công an chỉ đạo Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và các cơ quan chức năng phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai, ACV, VATM rà soát đảm bảo các điều kiện về an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn phục vụ buổi lễ khánh thành, chuyến bay kỹ thuật và chuyến bay đầu tiên tại sân bay.

Các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan tập trung hoàn thiện các hạng mục công việc dở dang; rà soát, hoàn thiện trình tự thủ tục có liên quan bảo đảm công trình, dự án khánh thành bảo đảm đủ điều kiện theo đúng quy định pháp luật.