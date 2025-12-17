Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thông báo mới nhất từ Zalo, người dùng cần biết kẻo mất quyền lợi

17-12-2025 - 20:59 PM | Kinh tế số

Trong tháng 12/2025, Zalo triển khai hoạt động tổng kết năm dành cho người dùng, đồng thời công bố một số kết quả trong công tác bảo vệ người dùng Zalo và nâng cao chất lượng nền tảng.

Thông báo mới nhất từ Zalo, người dùng cần biết kẻo mất quyền lợi- Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Hoạt động thường niên Nhìn lại 2025 sắp trở lại

“Nhìn lại một năm” từ lâu đã trở thành hoạt động được yêu thích trên Zalo mỗi dịp cuối năm. Theo thông tin từ Zalo, hoạt động thường niên “Nhìn lại một năm” sẽ trở lại trong tháng 12 với chủ đề “Cuộc phiêu lưu tại vùng đất Zalo”.

Hoạt động nhằm giúp người dùng nhìn lại quá trình sử dụng nền tảng trong năm 2025 thông qua các dữ liệu và dấu ấn cá nhân.

Thông báo mới nhất từ Zalo, người dùng cần biết kẻo mất quyền lợi- Ảnh 2.

Thông qua hoạt động này, người dùng có thể xem lại một số thông tin tổng hợp như thời gian sử dụng, các khoảnh khắc đã chia sẻ, vòng tròn kết nối và mức độ tương tác trong năm.

Hoạt động dự kiến được triển khai vào cuối tháng 12, người dùng có thể theo dõi thông báo trên mục Nhật ký hoặc các kênh thông tin chính thức của Zalo.

Zalo công bố kết quả bảo vệ người dùng trong năm 2025

Cùng với hoạt động tổng kết năm, Zalo cho biết đã tiếp tục đầu tư vào công nghệ và quy trình nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ người dùng Zalo. Các biện pháp tập trung vào việc nhận diện và xử lý nội dung vi phạm, cũng như ngăn chặn các hành vi xâm nhập trái phép tài khoản.

Theo số liệu được công bố, trong năm 2025, 93% tài khoản vi phạm được hệ thống tự động phát hiện và xử lý. Bên cạnh đó, nền tảng cũng tăng cường các biện pháp nhằm hạn chế tình trạng chiếm đoạt tài khoản, góp phần bảo đảm an toàn cho người dùng.

Zalo đồng thời khuyến nghị người dùng chủ động kiểm tra và thiết lập các tùy chọn bảo mật, quyền riêng tư trên ứng dụng để nâng cao mức độ an toàn khi sử dụng dịch vụ.

Cách thực hiện:

Bước 1: Mở Zalo, vào mục cá nhân

Bước 2: Chọn Tài khoản và bảo mật Kiểm tra bảo mật

Bước 3: Chọn Quyền riêng tư và điều chỉnh theo nhu cầu

Việc chủ động kiểm soát bảo mật giúp người dùng Zalo yên tâm hơn khi nhắn tin, gọi điện và sử dụng các tiện ích trên nền tảng.

Công an đưa ra thông báo tới những ai nhận được tin nhắn SMS, email, cuộc gọi có nội dung sau

Bích Hường

